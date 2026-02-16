Дисквалификация Гераскевича как диагноз олимпийского движения

История с дисквалификацией украинского атлета Владислава Гераскевича неожиданно стала одной из главных тем зимней Олимпиады в Италии, омрачив самые спортивные результаты. И, честно говоря, я не удивлен. Потому что скандал с Гераскевичем — это кульминация системы постоянных унизительных компромиссов спортивного менеджмента с авторитарными режимами, которые делают ставку на финансирование собственных достижений и, соответственно, готовы щедро финансировать международные спортивные институты.

Собственно, именно избрание нового президента Международного олимпийского комитета в прошлом году уже предполагало подобные скандалы. Многолетний руководитель МОК Томас Бах тоже отличался известной гибкостью, однако это был немецкий спортивный менеджер, известный не только как успешный атлет, но и как политик из рядов Свободной демократической партии. Бах, по крайней мере, понимал, что существует реальная репутация и реальная политика, от которой невозможно уклониться даже в спорте.

Его преемница Кирсти Ковентри, знаменитая зимбабвийская пловчина, достижениями которой гордился многолетний диктатор Роберт Мугабе, называвший ее "золотой девушкой" своей страны - фигура другого типа. Это человек, сформировавшийся в условиях диктатуры. И не стоит обманываться американским образованием или долгой жизнью на Западе. Мы по собственному опыту знаем, как многие выходцы из бывшего социалистического мира успешно мимикруют под западный образ жизни, сохраняя прежние циничные подходы к карьере и общественному благу.

Ковентри была не просто спортсменкой - она занимала должность министра молодежи и спорта Зимбабве. И до ее работы на этом посту выдвигались серьезные претензии, которые она отвергала с риторической легкостью Эллы Памфиловой, заявляя, что желающий перемен должен участвовать в управлении.

После этого не приходится удивляться ее демонстративным эмоциям в ситуации с Гераскевичем (директор по коммуникациям МОК Марк Адамс 12 февраля рассказал журналистам, что после личной попытки уговорить украинского спортсмена отказаться от использования "шлема памяти" Ковентри разрыдалась. — Ред.). Очевидно, что эта умная и честолюбивая женщина умеет не только плавать, но и плакать в нужный момент.

Однако дело, разумеется, не только в личности Ковентри. Проблема в том, что именно такая фигура очутилась во главе международного олимпийского движения. Уже в момент ее избрания было очевидно: это приговор системе, которая начнет саморазрушаться. И это еще не раз проявится и в решениях МОК, и в вердиктах спортивного арбитража.

Мы прекрасно понимаем, что в жесте Гераскевича, желавшего почтить память погибших коллег, не было ничего политического. Это был жест человеческого сострадания, ведь именно идея мира и уважения между народами лежит в основе Олимпийских игр. Но чиновники предпочитают делать вид, что это не так. И в этом главная проблема. Все все понимают, но машина спортивного движения продолжает двигаться по своей траектории — в Кремль, в Пекин, в монархии Персидского залива. Туда, где есть деньги. А не туда, где есть совесть и уважение к традициям спорта.

Деградация началась не сегодня. О ней можно было говорить еще во время Олимпиады в Москве (речь о летних Олимпийских играх 1980 года. — Ред.), когда проведение Игр в столице агрессивного государства фактически спас новый президент МОК Хуан Антонио Самаранч. В 2025 году его сын был одним из конкурентов Кирсти Ковентри.

О непрозрачности и коррумпированности международных спортивных организаций в последние годы не говорил только ленивый. Все прекрасно понимают, что это давно уже не просто спортивные ассоциации, а напоминающие мафиозные объединения структуры нередко с явным политическим уклоном.

Чего стоит хотя бы Кирсан Илюмжинов во главе ФИДЕ, которого сменил Аркадий Дворкович, появившийся на олимпийских трибунах в Милане с советской символикой и пресловутым мишкой — символом олимпийского позора. Специально основанную ФИФА премию мира для Трампа я даже не упоминаю. Президент ФИФА Джанни Инфантино давно выглядит скорее счастливым брокером, чем спортивным менеджером.

Но это хотя бы спортивные ассоциации. А смысл олимпийского движения – не только в рекордах и медалях. Он, прежде всего, в гуманизме. Именно в гуманизме заключалась его первоначальная идея.

И эту идею на наших глазах цинично попирает сам Международный олимпийский комитет во главе с бывшим министром диктаторского режима. Трудно представить себе что-нибудь более далекое от настоящего олимпийского духа.

Поэтому дисквалификация Гераскевича стала четким и очевидным диагнозом того, что произошло с олимпийским движением и с большим спортом вообще за последние десятилетия. И упоминанием о том, что спорт не может существовать в вакууме общественного развития. Если уходят ценности в реальной жизни, они исчезают и в спорте.