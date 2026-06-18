В Москву прилетело: война вернулась на родину

Когда я еще несколько лет назад писал, что война всегда возвращается в дом, где ее родили и вскормили, мои российские читатели ставили веселые смайлики и пилюльки под текст.

На фоне горящих украинских городов, россияне чувствовали себя спокойно и уверенно.

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И в Москве, и в Питере, и в Саратове – уверенно и спокойно.

Бить беззащитного – это очень приятное занятие, правда, бывшие знакомые, коллеги и друзья?

Хорошее достойное занятие: лупашить баллистикой по украинским городам и хихикать, будучи уверенными, что вам, могучим и сильным, не прилетит.

Однако, прилетело.

И в Питер, и в Саратов, и в Пермь, и в защищенную на 200% Москву.

Война всегда приходит в дом, где ее вскормили!

Нарисуйте мне пилюльку, бывшие соотечественники и соседи. Она вам нужна.

Прилетело и прилетит еще не раз.

И вы увидите и небо, затянутое тухлой гарью пожарищ, и развалины, и плачущих женщин, бегущих прочь от взрывов. Все, что мы видели и хорошо знаем, теперь вернется к вам.

Я этому рад, не скрою.

Я испытываю чувство глубокого внутреннего удовлетворения. За все, что вы сделали с нашей страной, за сотни тысяч убитых должно быть отмщение.

И я надеюсь, что мы уже дотянулись до ваших московских тестикул и сейчас их крутнем до хруста.

По справедливости.