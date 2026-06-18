До Москви прилетіло: війна повернулася на батьківщину

Коли я ще кілька років тому писав, що війна завжди повертається до будинку, де її народили та вигодували, мої російські читачі ставили веселі смайлики та пігулки під текст.

На тлі палаючих українських міст, росіяни почувалися спокійно та впевнено.

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І в Москві, і в Пітері, і в Саратові – впевнено та спокійно.

Бити беззахисного – це дуже приємне заняття, щоправда, колишні знайомі, колеги та друзі?

Хороше гідне заняття: лупцювати балістикою українськими містами і хихикати, будучи впевненими, що вам, могутнім і сильним, не прилетить.

Проте прилетіло.

І в Пітер, і в Саратов, і в Перм, і в захищену на 200% Москву.

Війна завжди приходить у будинок, де її вигодували!

Намалюйте мені пігулку, колишні співвітчизники та сусіди. Вона вам потрібна.

Прилетіло та прилетить ще не раз.

І ви побачите і небо, затягнуте тухлим гаром згарищ, і руїни, і жінок, що плачуть геть від вибухів. Все, що ми бачили і добре знаємо, повернеться до вас.

Я цьому радий, не приховую.

Я відчуваю почуття глибокого внутрішнього задоволення. За все, що ви зробили з нашою країною, за сотні тисяч убитих має бути помста.

І я сподіваюся, що ми вже дотяглися до ваших московських тестикул і зараз їх крутнемо до хрускоту.

По справедливості.