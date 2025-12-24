Утрата Северска и захват нашей земли. О результатах, которые подавляют

Потери и результаты наступления РОВ за третью неделю декабря в цифрах…

Завершилась третья неделя декабря, которая была для страны сложной во всех отношениях. Это и массированный комбинированный удар по городам, это и новая тактика налётов российских дронов, это и бесконечный террор юга страны. Но на фоне всего этого, активные боевые действия как продолжались, так и продолжаются и их результаты… удручают.

Результатом наступления РОВ, в ходе третьей недели декабря, стал захват 161 км² территории Украины, что является очень высоким показателем. Таким образом, за три недели декабря РОВ захватили 373 км² территории Украины, что уже выше показателей захваченных территорий за аналогичный период ноября, который считался самым худшим месяцем осени.

В свою очередь, если в ноябре самым провальным направлением по количеству захваченных территорий было Гуляйпольское – более 200 км², то неожиданным "передовиком" декабря становится Сиверское направление, где за 3 недели месяца уже потеряно более 170 км².

Помимо потери на этом направлении обширных территорий, утрачен контроль и над самим Сиверском.

Потери личного состава РОВ за третью неделю декабря составили 8 390 тел. Пропорция потерь личного состава на 1 км² украинской земли в среднем составила по 52 тела оккупантов, что является худшим показателем с начала года.

Эти цифры говорят о том, что 2025-й год завершается с так и не решёнными вызовами для СОУ в виде применения противником количественно подавляющей пехотной компоненты, необходимостью быстрой адаптивности к новым тактическим условиям ведения наступательных действий РОВ малыми группами и переходом на противопехотную оборону, как пассивными, так и активными средствами.

С учётом всего вышеизложенного, ожидания от того, что в 2025 РОВ захватят в пределах 4 300 км² при потерях 410-415 тыс оправдываются, что делает показатели 2025 года хуже 2024-го. При отсутствии быстрых выводов и адаптивности к новым условиям ведения боевых действий – не удивительно.