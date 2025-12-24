Втрата Сіверська і захоплення нашої землі. Про результати, які пригнічують

Завершився третій тиждень грудня, який був для країни складним в усіх сенсах. Це і масований комбінований удар по містах, це і нова тактика нальотів російських дронів, це і нескінченний терор півдня країни. Але на тлі всього цього активні бойові дії як тривали, так і тривають і їхні результати… пригнічують.

Результатом наступу російських окупаційних військ під час третього тижня грудня стало захоплення 161 км² території України, що є дуже високим показником. Таким чином, за три тижні грудня вороги захопили 373 км² території України, що вже вище показників захоплених територій за аналогічний період листопада, який вважався найгіршим місяцем осені.

Своєю чергою, якщо в листопаді найпровальнішим напрямком за кількістю захоплених територій був Гуляйпільський — понад 200 км², то несподіваним "передовиком" грудня стає Сіверський напрямок, де за 3 тижні місяця вже втрачено понад 170 км².

Крім втрати на цьому напрямку великих територій, втрачено контроль і над самим Сіверськом.

Втрати особового складу російських окупаційних військ за третій тиждень грудня становили 8 390 осіб. Пропорція втрат особового складу на 1 км² української землі в середньому становила по 52 окупанти, що є найгіршим показником з початку року.

Ці цифри говорять про те, що 2025-й рік завершується з так і не розв’язаними викликами для Сил оборони України у вигляді застосування противником кількісно переважної піхотної компоненти, необхідністю швидкої адаптивності до нових тактичних умов ведення наступальних дій ворогом малими групами та переходу на протипіхотну оборону, як пасивними, так і активними засобами.

З урахуванням усього вищевикладеного, очікування від того, що у 2025 році росіяни захоплять у межах 4 300 км² за втрат 410−415 тисяч, виправдовуються, що робить показники 2025 року гіршими за 2024-й. За відсутності швидких висновків і адаптивності до нових умов ведення бойових дій — не дивно.