Всегда удивляет, когда сталкиваются разные миры

Вот топ-менеджер Укрэнерго гибнет на своем посту, пренебрегая правилами безопасности и рискуя как можно быстрее восстановить энергетическую систему. Потому что если бы он и его коллеги вели себя иначе, то свет исчез бы еще в 2022 году.

А где-то рядом известный футболист и типа тренер, а потом и топ-менеджер, Динамо Киев Михайличенко отправляет сантехника в больницу, потому что вероятно звездочке не понравилось, что лично ему не дают тепло или воду. Интересно, если бы болельщики Динамо так выражали свою глубокую обеспокоенность по поводу игры команды.

Вот водолазы в 15 градусный мороз под водой чинят систему, которая должна помочь возобновить теплоснабжение. А где-то люди выходят на протест, и даже бьют энергетиков, потому что им не нравится, что выключают свет. Винница или Хмельницкий, не столь важно. Вдали от линии фронта так точно.

Вот герой гибнет на фронте. Он может быть известным фотографом, или просто отличным парнем из провинции. И в то же время какой-то юморист, будь то Феликс Редька или Кирилл Будяк, а может Иннокентий Хрин, иронизирует, что свет исчезает, потому что убрали памятник Булгакову.

И всегда удивляет, что эти миры есть в одной Украине.

Но другой страны у нас нет.

Да, и это страна, где в руководстве есть коррупционеры. И миллионы избирателей, которые коррупционеров туда избрали. И может сами бы не отказались подработать таким образом.

Но другой страны у нас нет.

И эту страну у нас хотят унести россияне. И потому погружают нас во тьму. Рассчитывая, что тьма изнутри поднимется в каждом из нас. И победит наш внутренний Иннокентий Хрин или Алексей Михайличенко.

И вопрос только в том, хотим ли мы позволить россиянам добиться своего успеха. Хотим ли мы искать врага рядом вместо того, чтобы вспомнить, что враг у нас один. И ненависть именно к россиянам, иногда так удивляющая и даже пугающая европейцев, мы должны лелеять.

К россиянам. А не друг к другу.

Слишком много добрых искренних отчаянных украинцев отдало жизнь за то, чтобы этого не произошло. И сейчас мы не имеем право их предать.