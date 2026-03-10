Венгерская пресса, работающая на премьера Виктора Орбана, мощно и беспрецедентно использует Украину в качестве "пугалки" на выборах. Если посмотреть основные венгерские проорбановские издания Magyar Nemzet, Origo, Mandiner, то бросается в глаза, что они просто захлебываются злобой по отношению к Украинскому государству, которое они представляют как наибольшую угрозу для венгерского народа.

Ключевая проорбановская газета Magyar Nemzet регулярно публикует материалы, обвиняющие Украину в энергетическом давлении, вмешательстве во внутренние дела Венгрии и нарушении прав меньшинств. Нарративы издания включают заявления о "спланированных атаках" на энергетическую безопасность, принудительную мобилизацию этнических венгров и попытки повлиять на выборы, что, по мнению Magyar Nemzet, угрожает европейской безопасности.

В газете Magyar Nemzet появилась статья под красноречивым названием "Ukrajna finanszírozása felzabálna a magyar jövőt, ehhez gyárt terveket a Tisza Párt" (Финансирование Украины поглотит будущее Венгрии, партия "Тыса" строит.

Magyar Nemzet в частности пишет следующее: "После антивоенного митинга в Дебрецене Миклош Санто дал краткий анализ. По словам генерального директора Центра фундаментальных прав, война и финансирование Украины стали стратегической целью Европейского Союза, расходы на которую в конечном итоге будут оплачены гражданами стран-членов.

Украина и финансирование войны поглотят будущее Венгрии, и Тиса разрабатывает готовые планы для этого, написал Миклош Санто. Согласно анализу, главное утверждение Виктора Орбана состоит в том, что суть конфликта вокруг закрытия нефтепровода "Дружба" действительно касается будущего венгерской экономики. Европейские руководители все больше двигаются к дальнейшему финансированию войны, тогда как бремя этого ложится на государства-члены, отметил генеральный директор Центра фундаментальных прав.

Война в Украине и финансирование Украины все больше становятся вопросом жизни и смерти для Брюсселя, и венгерские правые по сути мешают военной оси. Однако, если бы ЕС мог двигаться к дальнейшему финансированию войны не только на тактическом, но и на стратегическом уровне, расходы будут, наконец, оплачены гражданами государств-членов. Мотивация Брюсселя для этого поняла: деньги, предоставленные Зеленскому до сих пор под названием "ссуды", могли бы быть возвращены в ЕС только при условии, что Россия оплатит репарации в случае полного военного поражения, поэтому в их глазах война и дальнейшее кровопролитие фактически являются предпосылкой для финансовой гарантии.

Премьер-министр отметил, что вступление Украины в ЕС и долгосрочное финансирование войны могут означать, что венгерские деньги устремляются на конфликт, что сузит экономическое пространство и будущие возможности Венгрии в краткосрочной перспективе, напомнил Миклош Санто. Если мы позволим им забрать наши деньги, страна должна, а последствия понесут наши дети и внуки".

Далее Magyar Nemzet продолжает: "В этой ситуации ключевыми вопросами становятся энергетическая политика и нефтяная блокада, являющаяся инструментом шантажа Киева и Брюсселя, который с ним сговаривается, а также потенциального бенефициара "Тисы", отметил генеральный директор.

Конфликт вокруг трубопровода "Дружба", таким образом, также является испытанием на прочность: речь о том, сможет ли Венгрия сохранить свой мир и суверенитет, а также доступ к дешевым источникам энергии. Если план шантажа удастся, и нас отделят от дешевой российской нефти согласно планам Петера Мадяра, это немедленно повлияет на накладные расходы, конкурентоспособность промышленности и экономику в целом.

Политическое измерение дебатов также очевидно. В Венгрии есть актеры, включая "Тису", готовые адаптироваться к логике войны Брюсселя и внедрять связанные с этим экономические решения. Поэтому политические дебаты касаются того, сохранит ли Венгрия свою энергетическую безопасность и экономическое пространство для маневра, интегрируется ли она в европейскую систему, где финансирование войны будет постепенно поглощать будущие ресурсы и безопасность. 12 апреля будет решено, сохранит ли Венгрия способность действовать в соответствии с собственными экономическими интересами, будет ли вынуждена вступить в европейскую войну, – завершил свой анализ Миклош Санто".

Интересно, о каких это "наши деньги" идет речь? Ведь паразитизм Виктора Орбана на евроинтеграции ничем иным, как политическим мошенничеством или мошенническим клиентизмом. И граждане Венгрии это хорошо понимают. Эти миллиардные подачки из Брюсселя не могут продолжаться бесконечно. Орбанизм агрессивен, подл, но недальновиден. Никогда ни одна электоральная диктатура в Европе не сможет вечно править. И Орбан не станет исключением из этого правила.

В современном венгерском политическом дискурсе накануне выборов, запланированных на 12 апреля 2026 года, Украина через механизм нагнетания "политики страха" трансформировалась из соседа в центральный инструмент внутренней мобилизации электората.

Анализ медиастратегии правительства Виктора Орбана и партии "Фидес" позволяет выделить ключевые аспекты использования "украинской карты" как экзистенциальной угрозы:

– нарратив "война или мир". Основной тезис проорбановской пропаганды состоит в том, что только действующее правительство является гарантом мира, тогда как оппозиция (в частности партия "Тиса" Петера Мадяра) якобы действует по указанию "брюссельских разжигателей войны" и готова отправить венгерских солдат на фронт в Украину.

Этот месседж активно тиражируется через государственные СМИ и наружную рекламу, часто с использованием искусственного интеллекта для создания эмоциональных образов, например плакатов с президентом Зеленским и европейскими чиновниками.

– Дискредитация суверенитета и институтов. Венгерская пресса системно дегуманизирует Украину, отрицая ее субъектность. Орбан публично заявлял, что Украина перестала быть суверенным государством и является только инструментом Запада.

– Обвинение во вмешательстве в выборы. Чтобы нивелировать успехи оппозиции, которая по последним опросам опережает "Фидес" на 10-12%, правительство официально обвиняет Киев в "координированных мерах по вмешательству в венгерские выборы". Это позволяет канализировать внутреннее недовольство экономикой (инфляцией, упадком здравоохранения), переключив внимание общества на "внешнего врага".

– Энергетический шантаж и устрашение коллапсом. Пропаганда эксплуатирует тему остановки транзита нефти через нефтепровод "Дружба", игнорируя факты российских обстрелов инфраструктуры и обвиняя Украину в "энергетической блокаде". Избирателей пугают, что поддержка Украины приведет к экономическому краху Венгрии, тогда как отказ от помощи Киеву якобы сохранит низкие цены на бензин.

Эта стратегия направлена на консервацию лояльного электората в сельской местности, где доминирование государственных медиа абсолютно. Украина в этом контексте исполняет роль идеального антагониста, через которого Будапешт ведет свою прокси-войну с Брюсселем, пытаясь сохранить власть в условиях серьезнейшего политического вызова за последние 16 лет.

Безусловно, что антиукраинская кампания Виктора Орбана перед парламентскими выборами является классическим примером инструментализации внешней политики для внутренней мобилизации электората, и хотя полностью остановить ее извне почти невозможно, существуют механизмы существенного ограничения ее эффективности.

Стоит отметить, что стратегия промосковского Орбана базируется на создании экзистенциальной угрозы в лице Украины и Брюсселя, чтобы отвлечь внимание от экономической стагнации, высокой инфляции и роста популярности оппозиционной партии Тиса Петера Мадяра.

Помешать этой кампании можно через три уровня воздействия. Первый – это институциональное давление Европейского Союза. У ЕС есть возможность заблокировать многомиллиардные финансирования венгерского правительства. Чтобы таким образом подтолкнуть Будапешт к разблокированию 90 млрд. европейских кредитов для Украины. Или даже инициировать процедуру по статье 7 Договора о ЕС для приостановления права голоса Венгрии, что продемонстрирует венгерскому избирателю реальную цену изоляционизма.

Однако Брюссель действует осторожно, смягчая критику, чтобы не дать Орбану повода обвинить ЕС в прямом вмешательстве в выборы, что он уже пытается делать, называя оппозицию "агентами Брюсселя и Киева".

Второй уровень – это информационное противодействие и поддержка демократических институтов. Поскольку избирательная кампания "Фидес" насыщена дезинформацией (например, о "принудительной мобилизации венгров" или использовании ШИ-билбордов с президентом Украины), критически важна поддержка независимых медиа и фактчекинговых организаций в Венгрии, которые занимаются проверкой достоверности заявлений политиков, новостей и информации в СМИ, выявляя.

Третий уровень – это стратегическое воздержание Украины. Сейчас любая острая реакция Киева на провокации Орбана (обвинение в шпионаже, вмешательстве в выборы или споры по трубопроводу "Дружба") немедленно используется венгерской пропагандой как доказательство "украинской агрессии" против Венгрии.

Наиболее эффективной тактикой, чтобы помешать планам Орбана является лишение его монополии на "повестку дня". Когда оппозиция во главе с Мадяром фокусирует внимание на внутренних проблемах: коррупции, кризисе в системе здравоохранения и образования, антиукраинская риторика Орбана начинает выглядеть как искусственная попытка побега от реальности.

Следовательно, помешать кампании Виктора Орбана можно не столько из-за запретов со стороны Брюсселя, сколько из-за создания условий, где стоимость такой политики для рядового венгра (из-за санкций ЕС или экономической изоляции) станет выше эмоционального эффекта от страха перед выдуманным орбанистами "внешним врагом".

Очевидно, что стратегия нивелирования политического влияния Виктора Орбана и его партии "Фидес" требует перехода от реактивного приговора к прагматичному конструированию "дилеммы стоимости" от продолжения его долговременного правления для венгерского электората.

Поскольку в основе режима Орбана лежит специфический социальный контракт: ограничение либеральных стандартов в обмен на относительно стабильное благосостояние и защиту идентичности от искусственно акцентированных угроз. И деконструкция этой модели возможна только при нарушении корреляции между лояльностью к режиму и экономической безопасностью индивида.

Ключевым инструментом в данном контексте является механизм привлечения ЕС, требующий превращения Евросоюза из чисто правового регулятора в фактор реального экономического влияния через создание финансового дефицита.

Когда задержка средств из фондов восстановления или структурных фондов переходит из абстрактных макроэкономических показателей в плоскость реальной инфляции, деградации инфраструктуры или сокращения социальных субсидий, эмоциональный капитал борьбы с Брюсселем начинает стремительно обесцениваться.

Все указывает на то, что популистские режимы крайне чувствительны к "электоральному расчету". Ведь как только цена за идеологический конформизм превышает выгоду государственной патерналистской поддержки, мобилизационный потенциал страха перед "внешним врагом" теряет свою эффективность.

Более того, экономическая изоляция и усиление санкционного давления создают ситуацию "токсичности" венгерской юрисдикции для иностранных инвестиций, что является критическим для экономики, ориентированной на экспорт.

А создание условий, где венгерский бизнес и средний класс оказываются перед выбором между интеграцией в глобальные рынки и изоляционистским курсом правительства, ведет к внутренней эрозии элиты.

Таким образом, стратегическая цель состоит в радикальном повышении для венгерского избирателя "стоимости удержания власти" Виктором Орбаном. Когда каждое последующее популистское решение влечет за собой прямое ухудшение покупательной способности граждан, рациональный интерес избирателя неизбежно вступает в конфликт с навязанной идеологической конструкцией, создающей окно возможностей для политической альтернативы.

Эта стратегия может быть направлена на демонтаж самих основ венгерской антилиберальной модели. Ведь режим Виктора Орбана держится годами на специфической форме негласного общественного договора: ограничение определенных демократических свобод и концентрация власти и финансовых ресурсов в руках орбановского олигархического клана в обмен на иллюзорную экономическую стабильность и защиту от "внешних угроз" (миграции, бюрократии ЕС, либеральных ценностей).

Резкое и радикальное повышение "стоимости удержания власти" фактически означает разрыв этого контракта. Когда обманчивый политический комфорт, создающий принятие существующих правил игры, перестает компенсироваться материальным благополучием, избиратель переходит от стадии эмоциональной идентификации с лидером к стадии прагматичного аудита государственных решений.

Ведь венгерский избиратель способен игнорировать коррупцию или сужение свободы слова, пока его личная покупательная способность остается неизменной. Однако когда цена лояльности становится чрезмерной (инфляция, падение реальных доходов, деградация публичных сервисов), возникает конфликт между "навязанной идеологемой" орбановским режимом (Венгрия как крепость) и "бытовым реализмом" (пустой холодильник).

Это создает условия для делегитимизации власти: популистские лозунги начинают восприниматься не как защита национальных интересов, а как причина личных финансовых потерь.

Окно возможностей замены режима Виктора Орбана появляется не просто из-за недовольства, а из-за изменения структуры политического рынка. Ухудшение экономических показателей заставляет аполитическую часть общества и "мягких" сторонников власти искать альтернативу, предлагавшую не другую идеологию, а эффективный менеджмент.

В таком контексте политическая альтернатива должна позиционировать себя как силу, которая "вернет рациональность" в государственное управление, противопоставляя "дорогой идеологии" Виктора Орбана "реалистический прагматизм" оппозиции.

Однако следует учитывать, что при монополизации Орбаном медиапространства Венгрии, авторитарный режим может попытаться представлять экономические трудности как "внешнюю агрессию" (саботаж Брюсселя или санкции).

Поэтому успех стратегии зависит не только от факта ухудшения жизни, но и от того, удастся ли оппозиционным силам закрепить в массовом сознании прямую причинно-следственную связь: "бедность – это прямая цена политики Орбана".

Превращение лояльности в "дорогой актив" является классическим инструментом дестабилизации гибридных режимов. Если стоимость идеологической идентичности становится непосильной для среднего класса, режим теряет свою массовую базу, превращаясь из "народного избранника" в "экономическое бремя", являющееся предвестником системной политической трансформации.