Украина вернулась в свой ТОП в мировом рейтинге производителей Оружия
На днях увидел информацию, что в 2025 году Украина произвела оружие на $12 млрд (!!!)
Посмотрели актуальные данные по другим странам - Украина занимает уже где-то 13 место!
Не нашел публичный акутальный рейтинг стран по производству, поэтому сделал свой на основании публичных данных:
- США ~$370-400 млрд
Половина мирового рынка. 39 компаний в SIPRI Top 100. Lockheed, RTX, Northrop, Boeing.
- Китай ~$130-200 млрд
SIPRI видит лишь $88 млрд (8 компаний, и те –10% из-за чистки Си).
Реальное госпроизводство – минимум вдвое больше. Судостроительная мощность в 230 раз больше США. Не ошибка – в 230 раз (!)
- россия ~$80-120 млрд
Госрасходы на оборону – $143 млрд в 2025 г., ~60% тратится внутри.
Эстонская разведка: произведено 7 млн снарядов в 2025 г. – рост в 17 раз за 4 года.
Но авиация и точные системы – критически отстают из-за санкций.
- Великобритания ~$52 млрд
BAE Systems впервые с 2017 года в топ-5 мировых производителей. Typhoon, субмарины Astute, и 15% каждого F-35 в мире делают британцы.
- Франция ~$26 млрд
Rafale, Thales, Safran, Naval Group.
Рекордный оружейный экспорт – €29 млрд в 2024 г. Стратегическая автономия – текущая цель Франции.
- Индия ~$17 млрд
Официальная статистика МО Индии: $17,2 млрд у FY2024-25, рекорд +18%.
Больше, чем Израиль или Корея.
Но 77% – госпредприятия с советской эффективностью. Потенциал есть, реализация – другой разговор.
И здесь есть база для возможной кооперации для нас.
- Германия ~$20-24 млрд
Rheinmetall – $8,2 млрд (+47%), портфель €63,8 млрд.
Плюс Thyssenkrupp Marine, Hensoldt.
Берлин просыпается медленно – но Rheinmetall проснулся уже давно и его акциях стремительно растут.
- Италия ~$17 млрд
Leonardo + Fincantieri.
Тихий евпропейский игрок которого недооценивают. Вертолеты AW по всему миру, фрегаты FREMM, M346 - и везде.
- Израиль ~$16 млрд
Крутая технологическо-военная экономика
9 млн. населения.
$16 млрд. производства.
Рекордный экспорт – $14,8 млрд в 2024 г.(!!!)
Iron Dome, Spike, Harop, Arrow.
Страна под ракетными обстрелами наращивает производство и продает это по всему миру.
- Южная Корея ~$14 млрд
+31% за год (!)
K9 Thunder покупает вся Европа, K2 – Польша и Норвегия, FA-50 – Малайзия и Филиппины.
Корея за 20 лет превратилась из импортера в главного поставщика НАТО.
Вот что такое промышленная стратегия и реальный пример для Украины (!)
- Япония ~$13 млрд
+40% в год.
Страна, которая 70 лет не могла иметь армию, теперь наращивает производство быстрее всех в регионе.
Субмарины Taigei – самые тихие неядерные в мире.
- (!) Украина ~$12 млрд
Именно стремительный рост производства
$1 млрд в 2022. $3 млрд в 2023. $9 млрд в 2024. $12 млрд в 2025 (!)
Под ракетами и дронами.
Без длительных контрактов до декабря 2025 года.
При том что производственная мощность – $35 млрд, а загрузка – лишь треть.
FPV-дроны: с нуля до 200 000 в месяц за два года.
Ракеты Flamingo с дальностью 3 000 км – серийное производство с августа 2025 года.
Богдана – 40 САУ в месяц.
500 производителей дронов вместо 7 до вторжения.
И при этом Польша с бюджетом $45 млрд и без всякого врага на границе производит вдвое меньше.
- Турция ~$10 млрд
С 20% самообеспечения в 2002 г. до 80% в 2025 г. (!)
Bayraktar – 95% выручки от экспорта.
Страна решила не зависеть от никого – и сделала это за 20 лет.
- ОАЭ ~$8 млрд
EDGE Group. Первый раз в SIPRI Top 100 – сразу 9 компаний с Ближнего Востока.
- Швеция ~$6-7 млрд
Saab. Gripen E – по всему миру.
Субмарина A26 – выбор Польши, Дании, Нидерландов.
Carl-Gustaf – у каждого пехотинца НАТО.
Страна с населением Харькова производит большее количество государств G20.
17-18. Норвегия и Испания ~$4-5 млрд каждая
Nammo+Kongsberg (Норвегия). Indra+Navantia (Испания). Тихие, стабильные, в своих нишах.
- Австралия ~$4-5 млрд
AUKUS запустил строительство нового судостроительного квартала
Но пока – преимущественно обслуживание и лицензионная сборка.
- Чехия ~$3,6 млрд
+193% за год – самый быстрый рост среди всех 100 компаний SIPRI. Czechoslovak Group на снарядах для Украины. Маленькая страна, нашедшая нишу и выдавшая максимум.
Итак, мы 13-е! и это очень круто! Поздравляю!
В этом году можем обойти даже Израиль.
Напомню, что в стране сегодня более 1 тыс. компаний производящих продукцию для армии + 1500 стартапов.
Также напомню, что сектор Defence Tech, он (по израильскому примеру) является главной предпосылкой развития инновационной экономики.
дальше будет!
Читайте, делает выводы, распространяйте!