Трамп поговорил с Путиным: кровавый иранский цирк преследовал одну цель?

Между тем Трамп поговорил с Путиным, а Ройтерс пишет, что США хотят смягчить антироссийские санкции.

Похоже, что этот кровавый иранский цирк преследовал одну цель. Оправдать снятие санкций с решётки. Из-за "серьезных проблем с ценой на нефть".

Хорошая схема. Начинаешь войну в регионе добычи нефти, пугаешь всех коллапсом цен, а потом они примут все. В том числе и торговлю с главным людоедом современного мира. Даже самые антипутинские республиканцы умолкнут перед перспективой идти на выборы с высокой ценой на бензин.

Поэтому тот факт, что сразу после начала войны против Ирана, Трамп снова начал "набрасывать" на Украину и Зеленского об "оружии", был не случайным.

Другого способа воплотить "дух Анкориджа" они там не придумали.