Завжди дивує, коли стикаються різні світи

От топ-менеджер Укренерго гине на своєму посту, нехтуючи правилами безпеки і ризикуючи, щоб якомого швидше відновити енергетичну систему. Бо якщо б він і його колеги поводили себе інакше, то світло би зникло ще у 2022 році.

А десь поряд відомий футболіст і типу тренер , а потім і топ-менеджер, Динамо Київ Михайліченко відправляє сантехніка у лікарню, бо певно зірочці не сподобалось, що особисто йому не дають чи то тепло, чи то воду. Цікаво, якби вболівальники Динамо так висловлювали своє глибоке занепокоєння з приводу гри команди.

От водолази у 15 градусний мороз під водою лагодять систему, яка має допомогти відновити теплопостачання. А десь люди виходять на протест, і навіть бьють енергетиків, бо їм не подобається, що вимикають світло. Вінниця чи Хмельницький, не так важливо. Далеко від лінії фронту так точно.

Ось герой гине на фронті. Він може бути відомим фотографом, або просто чудовим хлопцем з провінції. І у той же час якись гуморист, чи то Фєлікс Рєдька чи Кіріл Будяк, а може Інокєнтій Хрін, іронізує, що світло зникає бо прибрали памʼятник Булгакову.

І завжди дивує, що ці світи існують в одній Україні.

Але іншої країни у нас немає.

Так, і це країна, де в керівництві є корупціонери. І мільйони виборців, які тих корупціонерів туди обрали. І може самі б не відмовились підзаробити таким чином.

Але іншої країни у нас немає.

І цю країну у нас хочуть забрати росіяни. І тому занурюють нас у пітьму. Розраховуючи, що пітьма з середини підніметься в кожному з нас. І переможе наш внутрішній Інокентій Хрін чи Олексій Михайліченко.

І питання лише в тому, чи хочемо ми дозволити росіянам досягти свого успіху. Чи хочемо ми шукати ворога поруч замість того, щоб згадати, що ворог у нас один. І ненависть саме до росіян, яка іноді так дивує і навіть лякає європейців, ми маємо плекати.

До росіян. А не один до одного.

Занадто багато добрих щирих відчайдушних українців віддало життя за те, щоб цього не сталось. І зараз ми не маємо право їх зрадити.