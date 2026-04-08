У нас в тылу прячутся еще три-четыре армии

Давид Арахамия нам напомнил, что в стране 2 млн. только официальных уклонян.

Давайте потратим минуту и выясним, много ли это или мало?

Сейчас, по официальным данным, у нас 1 – 1.2 млн. составов Сил обороны Украины. Если позволить небольшую математическую неаккуратность, то количество уклоняющихся (по версии Арахамии) можно признать как вдвое больше тех, кто сейчас по спискам воинских частей считаются защитниками Родины.

Что это соотношение означает? Что при обученности всех участников, и если бы уклонятели не уклонялись, наши военные могли бы, например, полтора года воевать, а три года быть в гражданской жизни – иметь семейную жизнь, воспитывать детей, развиваться как специалисты, поднимать экономику и т.д.

Львиная доля личных и экономических проблем, так болящих сейчас воюющей армии, просто исчезла. Не было бы той колоссальной усталости и уныния от неопределенности, которая сейчас заставляет сотнями тысяч бежать в СЗЧ.

Но здесь нужно не останавливаться и пойти дальше. Скажу честно, как не верю, что у нас воюет 1 млн. Реально держит фронт и оборону тыла гораздо меньшая цифра, порядка 300-500 тысяч. Можете мне не верить, но лучше – поверьте.

Поэтому эти цифры я готов еще скорректировать. Год войны – и если бы не было массового уклонения как явления, можно было бы 4-5 лет снова спокойно ждать своей очереди.

Для многих сейчас это звучит как фантастика, но математика – вещь упрямая.

У нас в тылу прячутся еще 3-4 армии.

Кто же прячет эти несколько армий в тылу?

Кто же прячет эти несколько армий в тылу?

Что сейчас делает государство с этими 2 млн ухилянцев?

НИЧЕГО.

Количество уголовных производств, которые в 2025 году переданы с обвинительными приговорами в суд за уклонение от призыва к военной службе, составляет... 1030 (здесь нет ошибки, ТЫСЯЧА ТРИДЦЯТЬ производств).

Из двух миллионов только официально признанных уклонян это микроскопических 0,05%. То есть фактически у нас, в воюющей Украине, нет никакого реального уголовного наказания за уклонение.

Ну не будем же считать штраф в пару десятков тысяч реальным наказанием... Хотя, стоп, у нас и штрафов практически нет.

Первичное рассмотрение штрафа у нас – ответственность ТЦК. Когда журналисты в свое время обратились в орган, управляющий центрами комплектации, там ответили, что статистики по количеству штрафов не ведут.

Ну и в самом деле, зачем нам эта статистика? Вот я, например, полгода вспоминал страшные цифры СЗЧ, так их в конце прошлого года спрятали от публикации.

Правда, как теперь без этой информации классно стало? Никто уже о СЗЧ как явлении и не упоминает. Разве только те, кто в армии, пописывают иногда в интернете. Но кто их там слушает?

Были просачивавшиеся в СМИ цифры. Самый большой, который я нашел с грубым закруглением вверх – 180 тысяч штрафов в год. Что значит, что в лучшем случае штраф за год впаяли только каждому десятому уклонителю.

Но! Это начисленные, а не реально взысканные. Стянутых в разы меньше. Проводок в исполнительной службе – десятки тысяч, из них не более трети – выполнены.

"Уклоняйся, ничего тебе не будет", говорит наша державка.