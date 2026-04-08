Иранский пример Трампа для Путина

Война Путина против Украины и война Трампа против Ирана тесно связаны множеством причин и непредсказуемых последствий для всего мира.

Давайте вспомним, как Трамп шантажировал Украину, требуя, чтобы Украина согласилась на скрытую капитуляцию перед Россией. Вспомним, как Трамп резко обиделся на страны Европы, отказавшиеся поддерживать иранскую авантюру США и продолжавшие поддерживать Украину, Трамп угрожал разорвать в куски НАТО и при этом Европу, превратив ее в копию "орбановской" Венгрии (двойное управление Путина и Трампа).

Наконец еще несколько дней назад Трамп был готов превратить в пыль иранскую цивилизацию, применив против нее всю американскую мощь и свою злобу.

И вот сейчас – все. Трамп пошел на перемирие с Ираном, который он так ненавидит. Мир отошел от края мировой войны.

Трамп, который до последней минуты угрожал Ирану смертными казнями, что больше подходит для риторики иранских аятоллов, чем для цивилизованного президента США, отказался от своего намерения стереть с лица земли Иран. Может быть, это ненадолго, пока Трамп не нашел себе нового врага, но очень символично.

Если Трампу и Израилю удастся заключить временное перемирие с Ираном, путинской России тоже не будет стыдно заключить перемирие с Украиной, отказавшись от своих дальнейших планов. А у Трампа появляется шанс вернуться к своей миссии одновременно посреднику и арбитру в российско-украинской войне.