Оккупанты планируют окружить Константиновку. Почему это заранее провал

Кирилл Сазонов

Кремль определил сроки оккупации Донецкой области. До конца апреля – Константиновка, а до конца года – выйти на границы области. Вообще над такими четкими календарными сроками мы давно перестали смеяться – их было слишком много.

С другой стороны, такие даты всегда не лишены логики в привязке к политическим планам. А потому давайте оценим их по двум параметрам.

  • Первое – насколько это действительно нужно Кремлю в привязке к дате.
  • Второе – реалистичность планов. Донецкую область до июня даже рассматривать не будем в связи с фантастичностью оптимизма.

Начнем с Константиновки, здесь горизонт планирования поближе и давать оценки проще. В настоящее время противник активно работает по флангам, к востоку и западу от города. Потому что пробиться в лоб пробовали уже давно и без особого результата. При том, что войска противника действительно находятся с обеих сторон железной дороги и реки Кривой Торец – они как раз идут с юга на север.

В саму Константиновку на южную окраину зашли давно и упираются. Там была целая история с привычными для них оптимистическими и оторванными от реальности докладами. Расчистить вход в город должна была 51-я армия, а затем со свежими силами в Константиновку должны были врываться 8-я и идти через Дружковку на Краматорск. 51-я столкнулась еще на штурмах города, но доложила о выполнении задания. После этого запустили 8-ю, которая… просто заменила собой 51-ю в боях на окраине.

Условной линией фронта в городе и вокруг него является трасса Т0504 "Бахмут – Покровск", которая пересекает Константиновку в виде улицы Мирошниченко. Поскольку в Константиновке перейти ее не удается, главные усилия противника сейчас направлены на то, чтобы пройти ее со стороны Бахмута в районе Ступочек и запад через Бересток на Ильиновку и Степановку.

Ключевой вопрос – в случае успешного продвижения по флангам, где попытаются перерезать связь с Краматорском и Дружковкой? Там две параллельные дороги проходят по двум берегам реки – основная трасса к востоку и через частный сектор к западу. И хватит ли сил одновременно двигаться по обоим берегам. Если на запад в районе Ильиновки у противника были результаты, то восточный коридор до сих пор связан с боями вокруг Времен Яра.

Итог. Поскольку реальная картина на земле не меняется уже пару месяцев. При попытках ворваться в Константиновку и при попытках обойти город с флангов оккупанты попадают на трассу Т0504. Что изменится в апреле важно? Ничего. То есть можно точно сказать, что взять штурмом, утечкой или окружить Константиновку до мая – не получится.

Наверняка эту тенденцию можно распространить и на всю Донецкую область до конца года. Краматорск? К нему можно прорываться с востока, со стороны Северска. Там у противника даже есть определенные успехи. А дальше?

Штурмовать Краматорский лоб в лоб с одной стороны, не имея возможности обойти или перерезать логистику? Получат новый Бахмут, просто вдвое больше по размерам и населению. Плюс Славянск и Дружковка – просто города-сателлиты. Каждое размером с Бахмутом.

При том, что тех резервов и возможностей сегодня у противника и в помине нет. А фланги – это Константиновка с юга, а с севера там вообще большая наша территория, прикрытая рекой. Так что и задача взять всю Донецкую область до конца года выглядит нереально.

За сколько нам говорили пойти добровольно, а то будет хуже? Через два месяца? На этом фоне эротические мечты мрачного подростка об Анджелине Джоли выглядят вполне реальными…

Источник:facebook.com

