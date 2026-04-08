Россия не смогла уничтожить Украину как политический проект, и она проиграла свою главную ставку, тогда как само существование независимого Украинского государства является величайшим геополитическим триумфом современности.

Влиятельное американское издание The Hill опубликовало статью профессора политологии в Университете Рутгерса в Ньюарке Александра Дж. Мотыля "Putin's delusions in Ukraine could rouse him to take on NATO" (Бред Путина в отношении Украины могут побудить его бросить вызов НАТО).

Среди всего профессор Мотыль, рассматривая ситуацию в Украине, приходит к следующим выводам: "Представьте, что США вторгнутся в Канаду, страны с одной десятой населения США и несравненно меньшей и менее оснащенной армией. Представьте также, что американские войска быстро захватят части Онтарио, Квебека и Манитобы. территорий и достичь тупика на фронте. А затем, через четыре года интенсивных боев, США контролируют лишь 19 процентов Канады и понесли 1,3 миллиона потерь.

Большинство здравомыслящих людей приходят к выводу, что США уже проиграли такой конфликт – не потому, что каждый тупик квалифицируется как поражение, а потому, что сверхдержава должна быть способна победить гораздо меньшего и более слабого противника. Слабые государства выиграют, если не проиграют. Сильные государства проиграют, если не выиграют.

То же, очевидно, касается и российско-украинской войны. Текущий тупик – это победа Украины и поражение России. Хотя администрация Трампа, похоже, этого не понимает, Владимир Путин, похоже, живет в выдуманном мире".

Тезис профессора Александра Мотыля о том, что "сильные государства проиграют, если не выиграют", отражает фундаментальную асимметрию в теории международных отношений, где статика силы часто уступает динамике политической воли.

И это утверждение является не просто парафразом сентенции Генри Киссинджера, приведенной в январе 1969 года в статье " The Viet Nam Negotiations" (Вьетнамские переговоры), где он во влиятельном журнале Foreign Affairs вывел известную формулу ассиметричной войны: "Партизан выигрывает, "Партизан выигрывает, не выигрывает", а глубоким анализом структурной уязвимости тоталитарных и имперских режимов. Для великого государства, инициирующего конфликт или претендующего на гегемонию, отсутствие явной и быстрой победы автоматически запускает механизмы внутренней деградации.

Это связано с кризисом легитимности, ведь в жестких вертикальных системах право на власть часто основывается на мифе о непобедимости и эффективности "сильной руки". Но когда эта сила сталкивается с неспособностью достичь задекларированных целей, рушится общественный договор, который держится на страхе и престиже режима, что приводит к фрагментации элит и росту протестных настроений.

Концепция профессора Мотыля также подчеркивает роль ресурсного истощения и институционального паралича Московии. Большое государство значительно выше "затраты на содержание" своей позиции: логистика, финансирование оккупации, санкционное давление и необходимость поддерживать глобальный статус требуют колоссальных вложений.

Но если война переходит в фазу истощения, отсутствие победы становится эквивалентом стратегического поражения, поскольку ресурсы тратятся на поддержание статус-кво, тогда как оппонент (часто меньшее государство) выигрывает уже самим фактом своего выживания.

В этом контексте "не-победа" для агрессора России означает делегитимизацию ее международного статуса и разрушение сдерживающего эффекта, побуждающего других политических актеров к сопротивлению.

Статья профессора Александра Мотыля указывает на то, что для больших потуг в состоянии упадка или системного кризиса любой результат, не являющийся капитуляцией врага, становится катализатором внутреннего коллапса, превращая внешнеполитическую неудачу в роковую внутриполитическую катастрофу.

Пока концепция "не-победы" в контексте современной российской агрессии является ключевой для понимания эрозии имперской устойчивости, где отсутствие четко озвученного триумфа приравнивается к стратегическому поражению.

Ведь до Великой войны России в Украине 24 февраля 2022 года международный статус Российской Федерации, которая выдавала себя "за великое государство", держался не только на материальных ресурсах, но и на способности имитировать силу, которая не подвергается сомнению.

Но когда агрессивная тоталитарная Московия столкнулась с затяжным сопротивлением в Украине, произошла стремительная деградация ее роли как глобального и регионального арбитра.

Разрушение сдерживающего эффекта носит каскадный характер. Видя, что Кремль больше не может навязывать свою волю силой, мировые геополитические игроки и региональные лидеры перестали подстраиваться под Москву и начали открыто искать альтернативы, маневрируя между различными центрами влияния.

Это превращает вчерашнего гегемона в "бумажного тигра", чьи угрозы больше уже никем не могут серьезно восприниматься как безальтернативные директивы.

Анализ профессора Александра Мотыля точно подсвечивает внутреннюю механику этого процесса. Поскольку для тоталитарных режимов с мессианскими претензиями внешняя экспансия не просто инструмент геополитики, а фундамент внутренней легитимности.

В состоянии системного кризиса любой результат, не завершающийся полной капитуляцией оппонента, демонтирует миф о непобедимости режима. Это запускает механизм "внутреннего коллапса", где элиты начинают поиск виновных без победы, а репрессивный аппарат теряет уверенность в стабильности властной вертикали.

И эта неспособность достичь победы трансформирует внешнюю неудачу в прямую угрозу самому выживанию государственной системы. А в условиях деградации государственных институтов, несостоятельность русской Федерации победить, преобразуется в пусковой механизм для необратимых конфигураций. При этом становясь главным детонатором внутренних процессов, трансформирующих накопившееся социальное и элитное недовольство в роковую политическую катастрофу. Где разногласие между желанием захвата территорий и доминированием над другими и реальными способностями Москвы приводит к разрушению властного монолита.

Рассмотрение текущей политической динамики Российской Федерации указывает на то, что она оказалась в ловушке "стратегического разрыва", когда несоответствие между декларируемыми имперскими амбициями и имеющимися ресурсными возможностями становится критическим.

В условиях прогрессирующей в России эрозии государственных институтов, фактически превратившихся в инструменты обслуживания узкокорпоративных интересов правящей верхушки, состояние "не-победы" выступает не просто как военная неудача, а как мощный катализатор системного кризиса. Это явление аннулирует действующий социальный контракт, основанный на идее восстановления геополитического величия в обмен на лояльность и отказ от политических прав.

При таком развитии событий окончательное разрушение властного единства практически становится неизбежным из-за деградации механизмов арбитража между элитными группами. Когда центральные власти теряют способность демонстрировать успех и гарантировать безопасность активов, внутриэлитные конфликты переходят со скрытой стадии в открытую фазу борьбы за перераспределение все сокращающихся ресурсов.

Социальное недовольство, долгое время сдерживавшееся в России репрессивным аппаратом и медийной пропагандой, способно спровоцировать нарастающий взрыв, неизбежно становясь инструментом в противостоянии между кремлевскими и региональными элитами. И эта дестабилизация из-за недовольства масс будет использована региональными кланами для ослабления диктатуры Кремля.

Поэтому политическая катастрофа может стать логическим завершением длительного периода институциональной деградации, где игнорирование Кремлем собственных ограничений закончится параличом управления и крахом всей государственной системы.

Можно сказать, что аргументация профессора Александра Мотыля основывается на классическом разграничении между тактическими достижениями на поле боя и стратегическими последствиями для государственности, где нынешнее состояние "позиционной войны" интерпретируется как поражение Киева, а как фундаментальный провал ревизионистских целей Москвы.

Ведь с точки зрения политического реализма победа в войне определяется способностью украинского политического сообщества сохранить суверенную субъектность в условиях угрозы своему существованию.

Поскольку первоначальной задачей России была полная ликвидация украинской государственности, демилитаризация и установление марионеточного режима, неспособность достичь этих целей в течение длительного времени де-факто означает стратегическое поражение тоталитарного режима Путина.

Украина, несмотря на временные территориальные потери и истощение ресурсов, не только сохранила институциональную устойчивость, но и осуществила беспрецедентную интеграцию в западную архитектуру безопасности. Что в перспективе делает ее частью трансатлантического пространства, даже при "замороженном" фронте.

В этом контексте "тупик" становится ловушкой именно для России, поскольку он уничтожает миф о непобедимости ее армии и заставляет Москву тратить колоссальные ресурсы на содержание оккупированных территорий без возможности окончательно навязать им свою политическую волю.

Также статичность линии фронта выявляет ограниченность российского наступательного потенциала и превращает войну в изнурительное состязание экономик, где Россия вынуждена противостоять консолидированному ресурсу Запада.

Украине, которая находится под зонтиком западной поддержки, удается модернизировать оборонный сектор и сосредоточиться на политическом выживании. Что украинцы использовали для создания нового типа государства – "милитаризованной демократии" с высокотехнологичной экономикой, способной на автономную выживаемость в условиях длительного конфликта.

Для формирования этой модели "милитаризованной демократии" Украина использовала уникальный синтез существующей индустриальной базы, западных управленческих стандартов и феномена "сетевого общества".

Это можно определить как "общественный договор устойчивости". Когда традиционная демократия адаптировалась к условиям затяжной войны из-за высокого самоорганизации – волонтерское движение. Создана беспрецедентная система, где общество не просто потребляет безопасность от государства, а является его активным сопроизводителем.

Украина трансформировалась из получателя международной помощи в ключевого поставщика региональной безопасности, превращаясь в уникальную технологическую военную лабораторию западного мира. Место, где цикл от идеи до применения оружия сократился с лет до месяцев или недель.

Современный вооруженный конфликт в Украине выступает катализатором фундаментальной ревизии классической военной науки. В то время как действующие западные военные уставы в значительной степени опираются на опыт конфликтов низкой интенсивности или традиционных войн прошлого века, украинский опыт демонстрирует переход к изменению стратегии в пользу доминирования высоких технологий над количественным ресурсом.

Таким образом, Украина на практике формирует новую архитектуру глобальной безопасности, где технологическая асимметрия и цифровизация поля боя становятся определяющими факторами стратегического превосходства, заставляя ведущие армии мира адаптировать свои документы к реалиям высокотехнологичной войны.

Тоталитарная Россия поставила все на смерть Украины как государства, а получила рождение мощного регионального лидера с наиболее боеспособной армией в Европе и уникальным опытом устойчивости. А именно существование независимого Украинского государства стало величайшим геополитическим триумфом современности.