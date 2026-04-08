Раскол в лагере Трампа: трамписты прозрели

Марджори Тейлор Грин о Трампе: "Каждый член его администрации, кто называет себя христианином, должен стать на колени и умолять прощение у Бога, перестать поклоняться президенту и вмешиваться в безумие Трампа. ... Я знаю вас всех и его, и он сошел с ума, а вы все являетесь соучастниками!".

И позже сделала еще одно заявление о намерениях Трампа уничтожить инфраструктуру Ирана: "25-я поправка!!! На Америку не сбросили ни одну бомбу. Мы не можем уничтожить целую цивилизацию" (25-я поправка устанавливает четкий механизм передачи власти в случае недееспособности президента).

Такер Карлсон назвал угрозы Трампа Ирану "мерзкими на всех уровнях". И открыто призвал политиков и военнослужащих не выполнять директивы президента, если они будут касаться массированных атак на гражданские объекты: "Не слушайтесь его! Нельзя убивать невиновных… Это военное преступление… но, что еще более важно, это моральное преступление". К тому же в монологе в своем подкасте обратился к Трампу: "Как ты смеешь так разговаривать со всей страной пасхального утра? Кем ты себя вообразил? Ты твитишь слово на "ф" пасхального утра!".

И кто бы мог только представить лет 1,5 потому, что самые фанатичные сторонники Трампа, которые яростно агитировали за него и MAGA, когда-нибудь прямо будут называть того сумасшедшим и потребовать забрать у него власть из-за недееспособности?