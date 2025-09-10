Оперативное заявление генштаба ВС Беларуси.

Тезисы

В ходе взаимного обмена атаками между РФ и Украиной часть БПЛА "сбилась с курса" в результате воздействия РЭБ. Уже не неизвестные. Часть БПЛА была сбита над Беларусью. С 23-00 Беларусь обменивалась информацией о воздушной обстановкой с Польшей и Литовской республикой "о приближении к их границам "неопознанных БПЛА". Тут уже неопознанные - назвать российсскими всё же страшно "Что позволило польской стороне поднять истребители и сбить БПЛА". Заявление о том, что Польша в ответ так же делилась информацией о воздушной обстановке -- большое "ку" и благодарность в сторону поляков. (и тут можно вспомнить о поднятии ставок в политическом конфликте за последние дни)

Вывод который сделали - обмен информацией важный элемент гарантии безопасности в регионе и дескать Беларусь и дальше продолжит обмен информацией с Польшей и странами Балтии (тоже примечательно, уже не Прибалтикой).

И параллельно материал на государственном News.by. Скрин прилагаю. Там уже просто "российские дроны нарушили воздушное пространство".

У Лукашенко запахло жареным. Ввязываться не хочет

Что из этого следует?

По состоянию на сегодня официальный Минск пытается максимально дистанцироваться от российских атак. И демонстрирует готовность сотрудничасть с соседями.

Это ещё не оттепель в отношениях. Просто есть колоссальный страх перед "провокациями под чужим флагом", которые могут не оставить свободу манёвра.

При этом вероятнее всего на протяжении ближайших недель будет активизирован американский переговорный трек и контакты с КНР. В идеале - отдельный трек диалога с Польшей (но тут пока под большим вопросом). В случае наличия "польского переговорного трека" будет обсуждаться и освобождение ряда политических заключённых, которые важны польской стороне.

Будут ли развиваться отношения в таком русле дальше?

Если и будут то не линейно. Для РФ крайне не выгоден выход Беларуси из спирали эскаллации конфликта с соседями. Посему российские решения тоже не за горами.

Но событие которое позволяет попытаться "сделать шаг назад" произошло. И пока что официальный Минск пытается использовать этот повод.

ЗЫ: Забавно, что пропагандисты, которые последние два месяца были "на острие" антипольской истерии тоже по команде несколько сбавили обороты.