У Лукашенко запахло жареным. Ввязываться не хочет
Оперативное заявление генштаба ВС Беларуси.
Тезисы
- В ходе взаимного обмена атаками между РФ и Украиной часть БПЛА "сбилась с курса" в результате воздействия РЭБ. Уже не неизвестные. Часть БПЛА была сбита над Беларусью.
- С 23-00 Беларусь обменивалась информацией о воздушной обстановкой с Польшей и Литовской республикой "о приближении к их границам "неопознанных БПЛА". Тут уже неопознанные - назвать российсскими всё же страшно
- "Что позволило польской стороне поднять истребители и сбить БПЛА".
- Заявление о том, что Польша в ответ так же делилась информацией о воздушной обстановке -- большое "ку" и благодарность в сторону поляков. (и тут можно вспомнить о поднятии ставок в политическом конфликте за последние дни)
Вывод который сделали - обмен информацией важный элемент гарантии безопасности в регионе и дескать Беларусь и дальше продолжит обмен информацией с Польшей и странами Балтии (тоже примечательно, уже не Прибалтикой).
И параллельно материал на государственном News.by. Скрин прилагаю. Там уже просто "российские дроны нарушили воздушное пространство".
Что из этого следует?
По состоянию на сегодня официальный Минск пытается максимально дистанцироваться от российских атак. И демонстрирует готовность сотрудничасть с соседями.
Это ещё не оттепель в отношениях. Просто есть колоссальный страх перед "провокациями под чужим флагом", которые могут не оставить свободу манёвра.
При этом вероятнее всего на протяжении ближайших недель будет активизирован американский переговорный трек и контакты с КНР. В идеале - отдельный трек диалога с Польшей (но тут пока под большим вопросом). В случае наличия "польского переговорного трека" будет обсуждаться и освобождение ряда политических заключённых, которые важны польской стороне.
Будут ли развиваться отношения в таком русле дальше?
Если и будут то не линейно. Для РФ крайне не выгоден выход Беларуси из спирали эскаллации конфликта с соседями. Посему российские решения тоже не за горами.
Но событие которое позволяет попытаться "сделать шаг назад" произошло. И пока что официальный Минск пытается использовать этот повод.
ЗЫ: Забавно, что пропагандисты, которые последние два месяца были "на острие" антипольской истерии тоже по команде несколько сбавили обороты.