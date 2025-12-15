Трамп обозначил русским ближнюю перспективу

Структуры Евросоюза с 12 по 13 декабря в два приёма де-факто конфисковали деньги Центробанка РФ, но де-юре не использовали слово "конфискация". Ответ получился в формате российской ментальности, где нападение на суверенное государство Украина – это не война, а спецоперация и т.д. Орбан назвал это "объявлением войны", но никто в ЕС кроме него войну РФ пока не объявил.

Объявление Орбаном войны РФ от имени ЕС тоже весьма условно и его при желании можно назвать "вырванным из контекста". От Орбана есть огромная польза – он говорит то, что другие политики ЕС предпочитают не говорить, чтобы не нервировать бюргеров. Орбан не боится нервировать бюргеров и де-факто готовит их к войне. Он столько раз говорил, что ЕС воюет с РФ и что он, Виктор Орбан, лично против этого, и готов отдать РФ две, три, четыре или пять областей Украины, чтобы не воевать, что мысль о войне уже должна поселиться в головах бюргеров и не только венгерских.

Бюргеры не лохи, и понимают, если нельзя откупиться от РФ несколькими областями Украины, то придётся воевать и лучше на территории Украины, а не Венгрии. Ещё лучше на территории РФ. Если сегодня удастся от РФ откупиться частью Украины, то завтра или послезавтра воевать всё равно придётся. Здравый смысл подсказывают, если к вам пришёл рэкет, то это до конца вашей жизни или жизни рэкетиров.

Де-факто Орбан готовит европейцев к войне ничуть не меньше, чем те, кто говорит о российской угрозе, её сроках и сценариях и призывает вооружаться. Он единственный в Европе, кто ещё в мае 2022 г. ввёл чрезвычайное положение в Венгрии из-за нападения РФ на Украину и продлевает каждые полгода. Он сделал это для ограничения деятельности оппозиции, но де-юре из-за агрессии РФ. При этот начал перевооружать армию ещё до 2019 г., когда "команда Зе" объявила курс на капитуляцию по программе "Какая разница как называется улица, и какая на ней власть".

Это подход совков и части евреев типа Кернеса, который цеплял на себя ленты всех цветов, лишь бы быть мэром Харькова, и чтобы ему доверили вывозить мусор и класть асфальт. Но улица имени Насраллы не устраивает израильтян, даже если им будут платить за её подметание. Венграм улицы имени Сталина и путина не нравятся, как и украинцам. Может из Орбана и выйдет венгерский Кернес, но сейчас он указывает на ЕС и говорит: мы уже воюем.

При этом в кремле сами ещё не определились: из-за бессрочной блокировки денег и запрета на их вывод в РФ они уже воюют с ЕС и НАТО по-настоящему или всё ещё по-гибридному. Ведь "бессрочная блокировка" – это де-юре не конфискация и вроде как торг уместен. Поэтому захарова была уполномочена 13 декабря заявить: в кремле думают над этим и месть их будет страшна.

Пока в кремле думаю, в Европе объявили на 16 декабря новую виртуальную встречу в формате Рамштайн с участием Умерова, как главы минобороны и тем, с кем разговаривают без напряжения люди из Белого дома, Мар-а-Лаго, ФБР и ЦРУ. В кремле подозревают: на ней могут принять решение об отправке миротворческой миссии в Украину. В этом случае Интернациональный легион в Украине могут переформатировать в её часть. Поэтому в кремле не знают, указ о его расформировании до 31 декабря, – это "зрада" или хитрый ход, и ждут, что произойдёт на этой неделе в Европе.

Поскольку Стубб отменил визит в США и прибудет 15 декабря в Берлин на встречу с Мерцем, Макроном и Стармером – "Евротройки" с Зеленским, то всё выглядит более, чем серьёзно. В немецких СМИ появилось допущение, в Берлин приедут также представители от Италии и Польши. Очевидно, затевается нечто важное, но даже в кремле не знают, что именно. Поэтому поручили захаровой сказать, что они думают. Надо же – они думают.

Свет на происходящее проливает визит Джона Коула, спецпредставителя Трампа по Беларуси, в Минск с 12 по 13 декабря. Трамп этим демонстративно приподнял лукашенко над всей кремлёвской ратью с их "путиным". Никогда у президентов США не было таких спецпредставителей и вот оказалось – Беларусь имеет очень важное значение. Коул даже привёз от Трампа и Мелании личное спецпослание, чтобы подразнить кремль. Лукашенко приподняли над "чекистами", которых на Аляске даже обедом не накормили. Но так как их там было много, то Трамп не мог сказать, что съел обед всей делегации РФ.

Российская пропаганда утверждает, что Трамп якобы снял с "путина" клеймо изгоя и якобы сделал его въездным. Но по факту "путин" кроме Китая и Индии так никуда и не съездил. В Пекин он ездил и до Аляски, а Моди приезжал в 2024 г. при Байдене в Москву и в Казань. Поездка "путина" в Индию – это прихоть Моди, чтобы подразнить Трампа с его пошлинами. По сути, Моди показал Трампу, чтобы может по щелчку пальцев вызвать "путина" в Нью-Дели и тот мигом явится.

"Путин" по-прежнему боится ехать в Турцию, притом, что Эрдоган зовёт его регулярно с мая 2024 г. В 2024 г. он побоялся съездить в Мексику на инаугурацию её президентки Клаудии Шейнбаум. В 2024-2025 гг. боялся приехать в ЮАР, в Бразилию и в Малайзию. В июле 2022 г. съездил в Тегеран, пользуясь тем, что премьером в Израиле был Беннет, летавший в марте в Москву, но после избрания в ноябре Нетаньяху больше туда не летал. Не хочет подставлять израильского партнёра, притом, что с 2024 г. из кремля вещали: на днях подпишем с Ираном стратегический договор и всем крышка. "Путин" курсирует только по маршруту – Центральная Азия и Китай, и регулярно дёргает к себе как слугу лукашенко.

Теперь Трамп приподнял лукашенко и облагодетельствовал в назидание Москве за отказ в течение десяти месяцев подписать прекращение огня. Снял санкции с калийных удобрений. Для США почти символические. США не граничат с Беларусью и не могут контролировать вывоз из неё. Более 80% таких удобрений поступают в США из Канады. В США по данным Белстата в 2017 г. их было продано на 135 млн. долларов и с тех пор ноль. Вернутся на рынок сложно. Ситуация как со снятием им санкций с "Белавиа" – можете летать в США в обход Европы, но что-то никак не получается.

Лукашенко многозначительно заявил Коулу, что будет возить удобрения через любые порты. Осталось лишь договориться с Латвией, Литвой и Польшей. То есть, начать с ними переговоры. Москва с 2016 г., чтобы обанкротить порты Балтии, требовала от него возить всё только через Петербург. Так как это большой крюк, то оплачивала издержки. После того, как он в 2021 г. попал под санкции за захват самолёта, доплату сняла: куда ты уже денешься, милок. Будешь ещё сам доплачивать. Лукашенковское "любые порты" сродни "Геть від Москви".

Трамп начал выход из переговоров, как и обещал, если РФ не подпишет прекращение огня. Рождество не пробный, а контрольный дедлайн. Если подвижек не будет, то США оставляют кремлёвцев договариваться с Европой наедине, и их мечта "Как нам разделить мир на двоих с США" уходит в небытие. Ялты-2 не будет и Виткофф больше не прилетит. Не за чем. Трамп придаёт субъектность европейцам, но московиты вынуждены на ходу забывать свой нарратив о них как "марионетках США". Если образно, Трамп даёт понять: РФ не достойна его внимания, пусть говорит с "марионетками США" о чём хочет, а США удаляются на Олимп для размышлений о судьбах Тихого океана и Беларуси. По сути, это и изложено в его "Стратегии".

Трамп не только в "Стратегии", но и на практике придал субъектность странам Европы и там начали ускоренно разбираться с "картами", которые имеют в руках для переговоров с РФ. Открывается новый трек переговоров в формате: Америка для американцев, Европа для европейцев, Азия для азиатов. Граница между Европой и Азией по Уралу. Кто такая расея и откуда она взялась? Самое время уточнить о половцах и печенегах у Эрдогана как главного эксперта.

В связи с этим попутно начинает наполняться субъектностью и Беларусь. Лукашенко заметно растолстел от субъектности. Притом, что в Бишкеке на саммите ОДКБ 27 ноября постоянно поправлял на себе пиджак при входе в правительственный комплекс "Ынтымак Ордо" как председатель колхоза перед входом в обком КПСС. Столько лет диктаторствует и всё никак не избавится от старых привычек. Явно "Ынтымак Ордо" его впечатлила.

Трамп обозначил кремлёвцам перспективу, если до 25 декабря не будет бумаги о перемирии, то я выхожу из темы, и говорите с европейцами о чём хотите. У них есть, что вам сказать. Ещё будете извиняться за "шавок" перед балтами и перед немцами за "Можем повторить". Сами виноваты. Не захотели подписать перемирие на 30 дней, хотели договор, куда напихали всего, теперь обсуждайте без меня. Я посмотрю со стороны, что из этого у вас получится. На "бессрочную блокировку" вы уже напросились. Если что, то Эрдоган потом расскажет вам про половцев, печенегов и мир тюрков.