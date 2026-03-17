У американцев уже был опыт наземной операции в Иране, закончившийся позором

"Орлиный коготь" – одна из худших спецопераций американской армии, ВВС и ВМС.

Провал операции "Орлиный коготь" по освобождению захваченных в Иране заложников стал страшным унижением для США и одним из факторов, обусловивших поражение Джимми Картера на выборах. Президентом тогда стал республиканец Рональд Рейган, которому заложников и вернули.

В ноябре 1979 года радикальные исламисты захватили американское посольство в Тегеране. Тысячи вооруженных иранцев ворвались в здание дипломатического ведомства. 66 граждан США стали заложниками новых иранских властей.

Штурм посольства не был бессмысленным актом агрессии – у захватчиков были вполне конкретные требования. Революционеры потребовали вернуть в Иран иранский шах назад чтобы подвергнуть его "справедливому суду". Захват заложников был произведен именно для создания обменного фонда. Кроме того, от США потребовали возвращения замороженных финансовых активов Ирана.

Сразу после захвата посольства президент Джимми Картер вместе с находившимися в Тегеране дипломатами других стран пытался освободить заложников дипломатическим путем. Бывший генеральный прокурор США Рамси Кларк, имевший давние хорошие связи с иранскими чиновниками, тоже не смог помочь – ему сразу отказали во въезде в Иран.

7 апреля 1980 г. фактически несуществующие дипломатические отношения между странами были официально разорваны американской стороной.

А 24 апреля началась операция "Орлиный коготь".

Решение в пользу именно военной операции было принято с учетом потребностей текущего момента – продолжалась предвыборная кампания, и Картеру нужно было продемонстрировать силу и "маленькую победоносную войну". Его не остановила даже отставка выступавшего за переговоры государственного секретаря Сайруса Венса (однофамильца нынешнего вице-президента).

Полковник в отставке Расс Тарп объяснил, что задачей армии было прибыть в "Пустынь один" (специальная зона), максимально заправить вертолеты, после чего оставить их там для прикрытия на ночь. А уже на следующую ночь планировался первый этап операции - на восьми вертолетах доставить "рейнджеров" и группы "Дельта" в Тегеран, чтобы они штурмом взяли посольство и освободили и эвакуировали заложников.

Между тем, вторая группа американских коммандос должна была вывести из строя электроснабжение, чтобы осложнить иранцам сопротивление. Третья получила задачу захватить военный аэродром, чтобы обеспечить надежное прикрытие. Никто не ожидал, что все пойдет кувырком.

На втором этапе операции агенты США в Иране должны были спровоцировать протесты против режима и начать переворот, который в случае необходимости должны были поддержать три тысячи американских военных.

Кончилось все плохо. Два вертолета были потеряны еще в начале: один упал в море, другой заблудился в пустыне. Остальные приземлились на заброшенном британском аэродроме, внезапно оказавшемся довольно оживленным местом - рядом проходила дорога. Точка приземления "Пустыня один" должна была быть секретной, но во время операции по пути американских военных появился рейсовый автобус. Всех пассажиров пришлось задержать.

Но кто-то их увидел и проскочил. В результате иранцы узнали о пребывании американских военных на территории страны. К тому же, во время песчаной бури один из вертолетов столкнулся с самолетом-заправщиком - погибли 8 военнослужащих. Операцию свернули, вертолеты, тела погибших (их удалось унести только в мае благодаря посредничеству Ватикана, Швейцарии и Красного Креста) и секретную документацию оставили, а уцелевших военных эвакуировали самолетом.

Впечатления от непрофессионализма американцев несколько сгладил непрофессионализм иранцев, чья авиация разбомбила выдвинувшееся к американским вертолетам подразделение КСИР.

19 января 1981 США и Иран подписали Алжирские соглашения, согласно которым заложников согласились передать США. Это произошло буквально через сорок минут после присяги Рональдом Рейганом. В итоге после 444 дней неволи все американцы торжественно вернулись домой.

США также выплатили Ирану 8 млрд долларов из его собственных замороженных активов. Были сняты и некоторые торговые санкции. Однако дипломатические отношения между странами с тех пор так и не были восстановлены.