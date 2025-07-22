IHG и Hainan Airlines улучшают туристические услуги в Шанхае новым залом ожидания в аэропорту и бортовым питанием

В июле 2025 года IHG Hotels & Resorts и Hainan Airlines объявили о расширении сотрудничества, направленного на улучшение опыта пассажиров. Это включает в себя открытие совместно брендированного зала ожидания в Терминале 2 Международного аэропорта Шанхай Пудун и введение новых меню бизнес-класса на отдельных внутренних и международных рейсах. Эти нововведения направлены на создание более унифицированной и эффективной поездки путем согласования ключевых элементов авиаперелетов и гостиничных услуг в рамках общей стратегии.

Новый зал ожидания обеспечивает тихое и комфортное пространство для пассажиров перед их рейсами. Он включает в себя ключевые особенности, предназначенные для улучшения общего опыта, такие как:

Станции живого приготовления пищи, предлагающие свежеприготовленные блюда.

Региональные блюда, вдохновленные рестораном IHG Cai Feng Lou

Выделенные зоны отдыха, объединяющие элементы дизайна от IHG и Hainan Airlines

В то же время, пассажиры бизнес-класса могут наслаждаться обновленным бортовым меню, которое акцентирует внимание на:

Сезонные ингредиенты, полученные из местных источников

Кулинарные влияния из разных регионов Китая

Постоянного качества блюд и их подачи Первый совместно брендированный зал совмещает роскошь отеля с комфортом аэропорта. Источник: IHG Hotels & Resorts

Для пассажиров интеграция услуг в зале ожидания аэропорта и бортового питания предлагает практическую выгоду. Перемещение между этапами поездки часто предполагает взаимодействие с разными поставщиками услуг и непостоянным качеством. Это сотрудничество уменьшает эти пробелы, предлагая более целостный опыт регистрации до прибытия. Особенно для частых путешественников и пассажиров бизнес-класса такая последовательность способствует более плавным путешествиям с меньшим количеством неожиданных проблем.

Еще одним важным аспектом этой инициативы является акцент на персонализированных услугах. Партнерство предлагает эксклюзивные привилегии для членов программы лояльности IHG One Rewards и включает в себя расширенные опции для питания и отдыха, адаптированные к индивидуальным потребностям. Эти улучшения отражают более широкое движение в туристической индустрии, где поставщики все чаще адаптируются к ожиданиям путешественников. Интеграция авиационных и гостиничных услуг также может упростить бронирование и управление по маршруту.

"Отмечая 50 лет в Великом Китае, наше стремление понимать и превосходить ожидания гостей никогда не было сильнее. Это расширенное партнерство с Hainan Airlines отражает нашу общую амбицию интегрировать путешествие и создавать вдохновляющие, бесперебойные впечатления от отправки в пункт назначения." – Дэниел Аилмер, генеральный директор IHG Greater China

Эта модель сотрудничества показывает, как туристические услуги могут развиваться в будущем. Путешественники могут начать отдавать предпочтение вариантам, предлагающим координацию с непрерывностью в течение всего происшествия, поскольку ожидания клиентов меняются. IHG вместе с Hainan Airlines сотрудничают, чтобы соответствовать этим ожиданиям. Они связывают все этапы поездки, упрощая процесс. Путешественники получают лучший комфорт и повышенную предсказуемость во время путешествий.