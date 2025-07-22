Лучшие районы для проживания в Амстердаме: Гостиницы, достопримечательности и занятия

Столица Нидерландов очаровывает с первого взгляда. Живописная архитектура маленьких пряничных домиков на несколько этажей, мощеные улочки, набережная реки и множество интересных мест. Охватить все сразу невозможно, поэтому выбирая места для проживания в Амстердаме, нужно учитывать, что посмотреть и чем заняться в разнообразной столице Нидерландов. Кому-то нужен один из лучших кафе у окна, чтобы правильно начать насыщенный день, другие предпочитают хорошие рестораны в районе, а некоторые хотят увидеть лучшие клубы и бары Амстердама, чтобы почувствовать ночную жизнь города.

Если вы путешествуете, чтобы исследовать музеи Амстердама, ищите район, который позволит добраться до главных достопримечательностей и развлечений пешком или на велосипеде. Независимо от того, ищете ли вы бюджетный вариант проживания в Амстердаме, комфорт и премиум-услуги, вы найдете все в этом списке: Амстердам, лучшие районы для проживания.

В нашем обзоре лучших мест для проживания в Амстердаме районы распределены так, чтобы вы могли найти идеальный район для вашего отдыха в Амстердаме.

1. Старый центр

Аутентичные улочки с привлекательной архитектурой. Источник: Pexels

Очень сбалансированный район Амстердама, где можно найти остановки, развлечения и достопримечательности на любой бюджет. Именно здесь стоит сосредоточить поиск, если вы хотите вместить как можно большее в свое путешествие. Аутентичные улочки с заманчивой архитектурой скрывают как романтические, так и экстремальные впечатления. Конечно, квартал красных фонарей может немного раздражать, но его легко обойти, прогулявшись по одной из 20 живописных и оживленных улиц по рекомендации Rough Guides. Эта часть Амстердама полна вариантов обитания, чтобы охватить как можно больше.

Где остановиться в Старом центре Амстердама?

The Flying Pig Downtown – довольно бюджетное жилье в Амстердаме, Нидерланды, но с очень солидными удобствами. Этот отличный вариант проживания в Амстердаме предлагает кровати queen-size и все необходимое для одинокого туриста с ограниченным бюджетом, который хочет максимально увидеть город.

– довольно бюджетное жилье в Амстердаме, Нидерланды, но с очень солидными удобствами. Этот отличный вариант проживания в Амстердаме предлагает кровати queen-size и все необходимое для одинокого туриста с ограниченным бюджетом, который хочет максимально увидеть город. Hotel Prinsenhof – одна звезда с 1813 года. С 11 приятными номерами и всем необходимым для домашней атмосферы он быстро заполняется и бронируется.

– одна звезда с 1813 года. С 11 приятными номерами и всем необходимым для домашней атмосферы он быстро заполняется и бронируется. De L'Europe Amsterdam – это роскошь, которая заслуживает особого внимания в Амстердаме среди лучших мест для проживания. Расположенный на берегу реки, многие его апартаменты имеют великолепный вид из окна. Просторные и комфортные номера оценят любители премиум-класса, ресторан на территории Bord'eau подарит гурманам роскошь двух звезд Мишлен. Удобства в спа-центре с различными процедурами для тела и бар Freddy's, в вечернее время привлекают гламурную публику радужными коктейлями. Наслаждайтесь одним из самых крутых отелей Амстердама в Старом центре.

Art'otel занимает центральное место в культурных развлечениях голландской столицы. Даже богатство интерьера, его 107 номеров, имеют культурную ценность и привносят мир искусства в вашу повседневную жизнь. Собственная художественная галерея отеля привлекает изящную аудиторию, знающую ценность мазков кисти. Бассейн, сауна и тренажерный зал отеля предоставляют дополнительные развлечения для гостей. Многочисленные события и концерты делают его отличным способом разнообразить отдых. Лучшее место для проживания в Амстердаме, чтобы соединить с культурными развлечениями.

занимает центральное место в культурных развлечениях голландской столицы. Даже богатство интерьера, его 107 номеров, имеют культурную ценность и привносят мир искусства в вашу повседневную жизнь. Собственная художественная галерея отеля привлекает изящную аудиторию, знающую ценность мазков кисти. Бассейн, сауна и тренажерный зал отеля предоставляют дополнительные развлечения для гостей. Многочисленные события и концерты делают его отличным способом разнообразить отдых. Лучшее место для проживания в Амстердаме, чтобы соединить с культурными развлечениями. The Exchange – бутик-отель, который украшает центр района и может похвастаться подробными архитектурными рисунками. Это лучшее место для проживания в Амстердаме на любой бюджет. Его номера варьируются от одной до пяти звезд с великолепным видом из окна.

Достопримечательности в районе Старого центра

Музей Ons'Lieve Heer Op Solder

Музей мира тела

Музей дома Рембрандта

Площадь Дам

Бегинаж

Музей мадам Тюссо

Национальная опера

Церковь Святого Николая

Кроме культурных достопримечательностей, Старый центр Амстердама полон фермерских рынков, блошиных рынков, где можно приобрести довольно необычные сувениры.

Где есть и что выпить?

Brouwerij de Prael – пивоварня, где можно отведать крафтовое пиво с традиционными закусками в расслабленной атмосфере.

– пивоварня, где можно отведать крафтовое пиво с традиционными закусками в расслабленной атмосфере. De Engelse Reet – пивоварня с аутентичной и старомодной атмосферой, усовершенствованной четырьмя поколениями владельцев.

– пивоварня с аутентичной и старомодной атмосферой, усовершенствованной четырьмя поколениями владельцев. La Place – сеть бюджетных заведений питания, которая пользуется большим спросом не только среди туристов, но и местных. Прекрасное место для быстрых перекусов и долгих прогулок.

– сеть бюджетных заведений питания, которая пользуется большим спросом не только среди туристов, но и местных. Прекрасное место для быстрых перекусов и долгих прогулок. Sea Palace – китайский ресторан для шикарных ужинов или обедов. Для вашего романтического ужина в королевской обстановке.

– китайский ресторан для шикарных ужинов или обедов. Для вашего романтического ужина в королевской обстановке. The Duchess – ультрасовременный ресторан с классическим высоким меню голландской кухни со средиземноморскими акцентами.

2. Район Грахтенгорделя

Развит район в столице Нидерландов. Источник: Pexels

Быстрое развитие этого района в столице Нидерландов наполнило Грахтенгордель молодежью и отличными развлечениями для семей с детьми. Здесь расположены топовые места проживания в Амстердаме – много новых отелей, ночных клубов и баров, современных ресторанов и магазинов. Однако аутентичные памятки также сохранились. Здесь можно найти лучшие места для проживания в Амстердаме с семьей или большой группой.

Где остановиться в Грахтенгорделе, Амстердам?

Hotel Clemens – двухзвездочный отель с заслуженным комфортом и очень радушными менеджерами. В номерах есть холодильник, телевизор и ванная. А близость к дому Анны Франк делает его еще более удобным и привлекательным для бюджетных путешественников.

Ambassade – занимает площадь семи построек вдоль канала, отель имеет 60 крутых мест для проживания в Амстердаме. Все номера комфортны и просторны. Отель Ambassade в Амстердаме дополнен такими развлечениями, как библиотека и комната современного искусства.

– занимает площадь семи построек вдоль канала, отель имеет 60 крутых мест для проживания в Амстердаме. Все номера комфортны и просторны. Отель Ambassade в Амстердаме дополнен такими развлечениями, как библиотека и комната современного искусства. The Waldorf Astoria Hotel – резидент одного из самых престижных районов города, полностью отвечающего требованиям гламурного общества. С 93 люксами в его стенах, это лучшее место для проживания и путешествий в Амстердаме.

Достопримечательности в районе Грахтенгордель, Амстердам Со своим наследием ЮНЕСКО, район Грахтенгордель гордится своим кольцом каналов 17 века. Путешествие на лодке станет увлекательной частью вашей поездки и позволит исследовать город по интересной перспективе. Район считается самым красивым в Амстердаме как с архитектурной, так и с природной точки зрения. И не забудьте посетить место под названием Дом Анны Франк, оно понравится всей семье. Добавьте красоты и посетите музей Ван Луна.

Где есть и что выпить?

Jazz Cafe Alto – прекрасное место, чтобы послушать опьяняющие звуки джаза и выпить великолепные коктейли вечером.

– прекрасное место, чтобы послушать опьяняющие звуки джаза и выпить великолепные коктейли вечером. Proeflokaal Arendsnest – бар с террасой у канала и разнообразными алкогольными коктейлями и крепкими напитками.

– бар с террасой у канала и разнообразными алкогольными коктейлями и крепкими напитками. Fabel Friet – фаст-фуд с очень высоким рейтингом и отличным меню.

– фаст-фуд с очень высоким рейтингом и отличным меню. Greenwoods Keizersgracht – лучшие бранчи в красивом интерьере.

– лучшие бранчи в красивом интерьере. Black and Blue – удивительные крабы и стейки ждут вас.

3. Иордан, шикарный и буржуазный район Амстердама

Улочки лучшего района для отдыха днем и ночью. Источник: Pexels

Улочки лучшего района для отдыха в Амстердаме очень живописны и наполнены маленькими, но характерными магазинами. После наступления темноты здесь также есть чем заняться, так что если вы здесь, чтобы отдохнуть, а не осматривать достопримечательности, это место для вас. Этот район для проживания в Амстердаме включает в себя две довольно громкие улицы, Марникстраат и Розенграхт, поэтому если вы ищете полной тишины, избегайте их при выборе лучших мест для проживания в Амстердаме, Нидерланды.

Где остановиться в районе Иордан, Амстердам?

De Hallen – если вы хотите что-нибудь оригинальное и незабываемое. Бывшее трамвайное депо превратилось в 55 номеров, поздравляющих путешественников. Интересные детали, оставшиеся со времен депо, но умело обыгранные в интерьере, придают шарму и необычности. Прекрасное место для проживания в Амстердаме на бюджет.

– если вы хотите что-нибудь оригинальное и незабываемое. Бывшее трамвайное депо превратилось в 55 номеров, поздравляющих путешественников. Интересные детали, оставшиеся со времен депо, но умело обыгранные в интерьере, придают шарму и необычности. Прекрасное место для проживания в Амстердаме на бюджет. Hotel Linden – сердце района с функциональными, но не очень удобными номерами. В каждом номере есть душ и маленькие кровати. Это место для проживания в Амстердаме бюджета.

– сердце района с функциональными, но не очень удобными номерами. В каждом номере есть душ и маленькие кровати. Это место для проживания в Амстердаме бюджета. Pulitzer Amsterdam – пять звезд и безупречная репутация. Этот модный отель имеет живописный дворик, вид на канал 17 века и много комфортных услуг в меню. Съемки фильма "Двенадцать друзей Оушена" сделали его еще более известным и востребованным.

– пять звезд и безупречная репутация. Этот модный отель имеет живописный дворик, вид на канал 17 века и много комфортных услуг в меню. Съемки фильма "Двенадцать друзей Оушена" сделали его еще более известным и востребованным. The Pulitzer Amsterdam может похвастаться одним из лучших местоположений отеля в Амстердаме.

Достопримечательности в районе Иордан, Амстердам.

Фонд исламской веры – мечеть

Boom Chicago – комедийный клуб

De drie Hendricken – исторический памятник

Lokatie Laurier – художественная галерея

Где есть и что выпить?

Waterkant – бар в стиле многоэтажной парковки с солнечной террасой и шикарным разнообразием напитков. Собирает молодежь и любителей ночной жизни в Голландии.

– бар в стиле многоэтажной парковки с солнечной террасой и шикарным разнообразием напитков. Собирает молодежь и любителей ночной жизни в Голландии. BANH MI DELI Amsterdam – самые лучшие сэндвичи на вынос. Быстрый перекус для веселого дня.

– самые лучшие сэндвичи на вынос. Быстрый перекус для веселого дня. Winkel 43 – поднявшись на вершину Иордана, вы можете отведать не только вкуснейший яблочный пирог от шеф-повара, но и попробовать все шедевры голландской кухни.

– поднявшись на вершину Иордана, вы можете отведать не только вкуснейший яблочный пирог от шеф-повара, но и попробовать все шедевры голландской кухни. Pesca Vis Seafood Restaurant Amsterdam – ресторан с удивительными блюдами из морепродуктов. Океанические деликатесы превращены в высокую кухню.

4. Восточные доки и Северный Амстердам

Пейзаж района очаровывает. Источник: Pexels

Пейзаж района немного меняется, добавляя синей воды и более просторных улиц. С хорошими местами для проживания в Амстердаме, район может похвастаться одной из самых удивительных отелей в мире. Здесь есть широкий выбор водных развлечений и спорта, а центральная часть города легко доступна трамваем или паромом.

Где остановиться в районе Восточных Доков, Амстердам?

ClinkNOORD – хостел для бюджетного проживания, созданный в 1920-х годах. Есть варианты только для девушек и частные номера с душами. Приятные дополнения, такие как библиотека, кинотеатр, кафе и бар, делают его хорошим местом для проживания в Амстердаме на бюджет.

A botel – очень необычный опыт обитания, но он имеет свою романтику. Плавучая гостиница, пришвартованная к пирсу NDSM, получила три звезды и имеет 175 номеров. В плавучем отеле есть бар, бильярд и несколько других настольных игр. Хорошее место для проживания в - Амстердам на побережье.

– очень необычный опыт обитания, но он имеет свою романтику. Плавучая гостиница, пришвартованная к пирсу NDSM, получила три звезды и имеет 175 номеров. В плавучем отеле есть бар, бильярд и несколько других настольных игр. Хорошее место для проживания в - Амстердам на побережье. The Crane by YAYS – еще более необычный опыт обитания на высоте 50 метров над землей. Вы можете не поверить, но отель находится в кране и имеет всего 3 люкса. Панорамный вид на живописный архитектурный город имеет спрос, и за таким необычным жильем стоит очередь.

– еще более необычный опыт обитания на высоте 50 метров над землей. Вы можете не поверить, но отель находится в кране и имеет всего 3 люкса. Панорамный вид на живописный архитектурный город имеет спрос, и за таким необычным жильем стоит очередь. DoubleTree by Hilton – вариант для шикарного проживания, лучший отель для пребывания в Амстердаме. Номера комфортные, персонал приветливый, а брассер, фитнес-центр и бар добавляют развлечений.

– вариант для шикарного проживания, лучший отель для пребывания в Амстердаме. Номера комфортные, персонал приветливый, а брассер, фитнес-центр и бар добавляют развлечений. Room Mate Aitana – расположенный на искусственном острове, очень близко к Центральному вокзалу, отель претендует на звание лучшего места для проживания в Амстердаме. Великолепные номера и дождевые души дополнены тренажерным залом. А завтраки-буфеты, которые продолжаются до обеда – прекрасный способ начать день, даже в самые сонные дни, и делают это лучшим местом для проживания в Амстердаме.

Достопримечательности Восточных доков и северной части Амстердама

Реплика корабля VOC "Амстердам" – трехмачтовый торговый корабль Ост-Индийской компании 1748 года.

Музей NEMO – научный музей

Зоопарк Artis

Pakhuis de Zwijger – культурный центр

Tropena – этнографический музей

Aloha – развлекательный центр

Где есть и что выпить?

Bukowski – модное и популярное заведение с вечеринками каждую ночь. Имеет обширный алкогольный список и разнообразные коктейли. Приглашенные диджеи создают ультрасовременную атмосферу, разжигая толпу и зажигая танцпол.

– модное и популярное заведение с вечеринками каждую ночь. Имеет обширный алкогольный список и разнообразные коктейли. Приглашенные диджеи создают ультрасовременную атмосферу, разжигая толпу и зажигая танцпол. Hannekes Boom – морепродукты, мясо и овощи по доступной цене и очень красивым панорамным видом с террасы.

– морепродукты, мясо и овощи по доступной цене и очень красивым панорамным видом с террасы. Bimhaeus – клуб с джазовыми концертами. Прекрасное меню и алкогольный список сделают ваш вечер ярче.

– клуб с джазовыми концертами. Прекрасное меню и алкогольный список сделают ваш вечер ярче. Wild Boar – шикарная голландская кухня и индустриальный интерьер. Сезонное меню меняется каждый день, а фирменные блюда из дикого кабана просто поражают.

5. Старый еврейский квартал и Плантаже

Удобный район в Амстердаме. Источник: Pexels

Удобный район в Амстердаме для спокойного сна ночью, прогулок по зеленым зонам днем и возможности добраться до лучших достопримечательностей города за один раз. Лучшие отели в Амстердаме, где вас не побеспокоят, находятся здесь. И все же мы можем предложить несколько вариантов для развлечений.

Где остановиться в Старом еврейском квартале, Амстердам?

Ekomama – хостел-гостиница для проживания в Амстердаме с широким выбором размещения и бюджетными ценами. Вы можете остановиться в 12-местном общежитии или арендовать частный номер с душами и ванными комнатами. Для девушек есть отличные варианты женских комнат.

Arena – довольно современный 4-звездочный отель. Двухуровневые комфортные номера, оформленные в умиротворяющих цветах, создают домашнюю атмосферу. Тихий ресторан с садовой террасой создает гармоничную атмосферу и угощает изысканной кухней. Бывшая часовня скрывает место ночной жизни – бар и ночной клуб проводят частные вечеринки и массовые концерты. Лучший способ остановиться в Амстердаме, вдали от городской суеты.

– довольно современный 4-звездочный отель. Двухуровневые комфортные номера, оформленные в умиротворяющих цветах, создают домашнюю атмосферу. Тихий ресторан с садовой террасой создает гармоничную атмосферу и угощает изысканной кухней. Бывшая часовня скрывает место ночной жизни – бар и ночной клуб проводят частные вечеринки и массовые концерты. Лучший способ остановиться в Амстердаме, вдали от городской суеты. InterContinental Amstel – одно из топ-10 мест для проживания в Амстердаме. Расположенный в замке 19 века с видом на канал, он имеет шикарные премиум-номера и широкий спектр услуг. Фитнес-клуб, бассейн и джакузи дополнят ваше пребывание. Французский ресторан высокой кухни на территории имеет отличный рейтинг и талантливого шеф-повара.

Достопримечательности Старого еврейского квартала, Амстердам.

Еврейский исторический музей

Португальская синагога

Эрмитаж Амстердам – примерно за квартал

Ботанический сад – примерно за квартал

Где есть и что выпить?

Restaurant Olijfje – средиземноморский ресторан. Высоко оценен и с отличным выбором напитков в баре.

– средиземноморский ресторан. Высоко оценен и с отличным выбором напитков в баре. Café Waterlooplein 77 – кафе с хорошим голландским меню и бодрым кофе.

– кафе с хорошим голландским меню и бодрым кофе. Restaurant Black Olive Amsterdam – хороший ресторан с отличным меню. Мы уверены, что обед будет просто отличным.

– хороший ресторан с отличным меню. Мы уверены, что обед будет просто отличным. Restaurant Asmara – ресторан еврейской кухни, где еще? Прекрасное меню, чтобы познакомиться с культурой народа.

6. Музейный квартал

Крутые места проживания в Амстердаме. Источник: Pexels

Крутые места проживания в Амстердаме расположены в музейном квартале города. Различные достопримечательности и зоны отдыха вдали от суеты определяют главное место для проживания в Амстердаме. С центральным сокровищем в виде музея Ван Гога и легким доступом к ночной жизни это прекрасное место для проживания в Амстердаме.

Где остановиться в музейном квартале?

Bicycle – бюджетная, но достаточно комфортная гостиница с одной звездой. Различные номера помогут выбрать место для проживания в Амстердаме. Зимой отель предоставляет бесплатные услуги проката велосипедов.

– бюджетная, но достаточно комфортная гостиница с одной звездой. Различные номера помогут выбрать место для проживания в Амстердаме. Зимой отель предоставляет бесплатные услуги проката велосипедов. College – архитектурное здание школы 19 века превратилось в комфортный бутик-отель с шикарными апартаментами, рестораном, баром и террасой.

– архитектурное здание школы 19 века превратилось в комфортный бутик-отель с шикарными апартаментами, рестораном, баром и террасой. Conservatorium Hotel – самый фантастический отель в Амстердаме. Современный дизайн с премиум-номерами и самым желанным спа-центром в столице Нидерландов.

– самый фантастический отель в Амстердаме. Современный дизайн с премиум-номерами и самым желанным спа-центром в столице Нидерландов. Okura – роскошное жилье с дополнительными развлечениями в виде бассейна, фитнес-центра и ресторана с тремя звездами Мишлена.

– роскошное жилье с дополнительными развлечениями в виде бассейна, фитнес-центра и ресторана с тремя звездами Мишлена. Hotel Roemer – бутик-отель с отличным предложением Roemer Inclusive. Ваши послеобеденные часы будут наполнены бесплатными алкогольными напитками, закусками и сюрпризами.

Достопримечательности в музейном квартале Амстердама

Музей Ван Гога

Вондельпарк – одно из лучших бесплатных развлечений в Амстердаме

Музей Стеделийк

Музейплейн – парк в Амстердаме

Музей бриллиантов

Рейксмузей

Где есть и что выпить?