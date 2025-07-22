Лучшие районы для проживания в Амстердаме: Гостиницы, достопримечательности и занятия
Столица Нидерландов очаровывает с первого взгляда. Живописная архитектура маленьких пряничных домиков на несколько этажей, мощеные улочки, набережная реки и множество интересных мест. Охватить все сразу невозможно, поэтому выбирая места для проживания в Амстердаме, нужно учитывать, что посмотреть и чем заняться в разнообразной столице Нидерландов. Кому-то нужен один из лучших кафе у окна, чтобы правильно начать насыщенный день, другие предпочитают хорошие рестораны в районе, а некоторые хотят увидеть лучшие клубы и бары Амстердама, чтобы почувствовать ночную жизнь города.
Если вы путешествуете, чтобы исследовать музеи Амстердама, ищите район, который позволит добраться до главных достопримечательностей и развлечений пешком или на велосипеде. Независимо от того, ищете ли вы бюджетный вариант проживания в Амстердаме, комфорт и премиум-услуги, вы найдете все в этом списке: Амстердам, лучшие районы для проживания.
В нашем обзоре лучших мест для проживания в Амстердаме районы распределены так, чтобы вы могли найти идеальный район для вашего отдыха в Амстердаме.
1. Старый центр
Очень сбалансированный район Амстердама, где можно найти остановки, развлечения и достопримечательности на любой бюджет. Именно здесь стоит сосредоточить поиск, если вы хотите вместить как можно большее в свое путешествие. Аутентичные улочки с заманчивой архитектурой скрывают как романтические, так и экстремальные впечатления. Конечно, квартал красных фонарей может немного раздражать, но его легко обойти, прогулявшись по одной из 20 живописных и оживленных улиц по рекомендации Rough Guides. Эта часть Амстердама полна вариантов обитания, чтобы охватить как можно больше.
Где остановиться в Старом центре Амстердама?
- The Flying Pig Downtown – довольно бюджетное жилье в Амстердаме, Нидерланды, но с очень солидными удобствами. Этот отличный вариант проживания в Амстердаме предлагает кровати queen-size и все необходимое для одинокого туриста с ограниченным бюджетом, который хочет максимально увидеть город.
- Hotel Prinsenhof – одна звезда с 1813 года. С 11 приятными номерами и всем необходимым для домашней атмосферы он быстро заполняется и бронируется.
- De L'Europe Amsterdam – это роскошь, которая заслуживает особого внимания в Амстердаме среди лучших мест для проживания. Расположенный на берегу реки, многие его апартаменты имеют великолепный вид из окна. Просторные и комфортные номера оценят любители премиум-класса, ресторан на территории Bord'eau подарит гурманам роскошь двух звезд Мишлен. Удобства в спа-центре с различными процедурами для тела и бар Freddy's, в вечернее время привлекают гламурную публику радужными коктейлями. Наслаждайтесь одним из самых крутых отелей Амстердама в Старом центре.
- Art'otel занимает центральное место в культурных развлечениях голландской столицы. Даже богатство интерьера, его 107 номеров, имеют культурную ценность и привносят мир искусства в вашу повседневную жизнь. Собственная художественная галерея отеля привлекает изящную аудиторию, знающую ценность мазков кисти. Бассейн, сауна и тренажерный зал отеля предоставляют дополнительные развлечения для гостей. Многочисленные события и концерты делают его отличным способом разнообразить отдых. Лучшее место для проживания в Амстердаме, чтобы соединить с культурными развлечениями.
- The Exchange – бутик-отель, который украшает центр района и может похвастаться подробными архитектурными рисунками. Это лучшее место для проживания в Амстердаме на любой бюджет. Его номера варьируются от одной до пяти звезд с великолепным видом из окна.
Достопримечательности в районе Старого центра
- Музей Ons'Lieve Heer Op Solder
- Музей мира тела
- Музей дома Рембрандта
- Площадь Дам
- Бегинаж
- Музей мадам Тюссо
- Национальная опера
- Церковь Святого Николая
Кроме культурных достопримечательностей, Старый центр Амстердама полон фермерских рынков, блошиных рынков, где можно приобрести довольно необычные сувениры.
Где есть и что выпить?
- Brouwerij de Prael – пивоварня, где можно отведать крафтовое пиво с традиционными закусками в расслабленной атмосфере.
- De Engelse Reet – пивоварня с аутентичной и старомодной атмосферой, усовершенствованной четырьмя поколениями владельцев.
- La Place – сеть бюджетных заведений питания, которая пользуется большим спросом не только среди туристов, но и местных. Прекрасное место для быстрых перекусов и долгих прогулок.
- Sea Palace – китайский ресторан для шикарных ужинов или обедов. Для вашего романтического ужина в королевской обстановке.
- The Duchess – ультрасовременный ресторан с классическим высоким меню голландской кухни со средиземноморскими акцентами.
2. Район Грахтенгорделя
Быстрое развитие этого района в столице Нидерландов наполнило Грахтенгордель молодежью и отличными развлечениями для семей с детьми. Здесь расположены топовые места проживания в Амстердаме – много новых отелей, ночных клубов и баров, современных ресторанов и магазинов. Однако аутентичные памятки также сохранились. Здесь можно найти лучшие места для проживания в Амстердаме с семьей или большой группой.
Где остановиться в Грахтенгорделе, Амстердам?
- Hotel Clemens – двухзвездочный отель с заслуженным комфортом и очень радушными менеджерами. В номерах есть холодильник, телевизор и ванная. А близость к дому Анны Франк делает его еще более удобным и привлекательным для бюджетных путешественников.
- Ambassade – занимает площадь семи построек вдоль канала, отель имеет 60 крутых мест для проживания в Амстердаме. Все номера комфортны и просторны. Отель Ambassade в Амстердаме дополнен такими развлечениями, как библиотека и комната современного искусства.
- The Waldorf Astoria Hotel – резидент одного из самых престижных районов города, полностью отвечающего требованиям гламурного общества. С 93 люксами в его стенах, это лучшее место для проживания и путешествий в Амстердаме.
Достопримечательности в районе Грахтенгордель, Амстердам Со своим наследием ЮНЕСКО, район Грахтенгордель гордится своим кольцом каналов 17 века. Путешествие на лодке станет увлекательной частью вашей поездки и позволит исследовать город по интересной перспективе. Район считается самым красивым в Амстердаме как с архитектурной, так и с природной точки зрения. И не забудьте посетить место под названием Дом Анны Франк, оно понравится всей семье. Добавьте красоты и посетите музей Ван Луна.
Где есть и что выпить?
- Jazz Cafe Alto – прекрасное место, чтобы послушать опьяняющие звуки джаза и выпить великолепные коктейли вечером.
- Proeflokaal Arendsnest – бар с террасой у канала и разнообразными алкогольными коктейлями и крепкими напитками.
- Fabel Friet – фаст-фуд с очень высоким рейтингом и отличным меню.
- Greenwoods Keizersgracht – лучшие бранчи в красивом интерьере.
- Black and Blue – удивительные крабы и стейки ждут вас.
3. Иордан, шикарный и буржуазный район Амстердама
Улочки лучшего района для отдыха в Амстердаме очень живописны и наполнены маленькими, но характерными магазинами. После наступления темноты здесь также есть чем заняться, так что если вы здесь, чтобы отдохнуть, а не осматривать достопримечательности, это место для вас. Этот район для проживания в Амстердаме включает в себя две довольно громкие улицы, Марникстраат и Розенграхт, поэтому если вы ищете полной тишины, избегайте их при выборе лучших мест для проживания в Амстердаме, Нидерланды.
Где остановиться в районе Иордан, Амстердам?
- De Hallen – если вы хотите что-нибудь оригинальное и незабываемое. Бывшее трамвайное депо превратилось в 55 номеров, поздравляющих путешественников. Интересные детали, оставшиеся со времен депо, но умело обыгранные в интерьере, придают шарму и необычности. Прекрасное место для проживания в Амстердаме на бюджет.
- Hotel Linden – сердце района с функциональными, но не очень удобными номерами. В каждом номере есть душ и маленькие кровати. Это место для проживания в Амстердаме бюджета.
- Pulitzer Amsterdam – пять звезд и безупречная репутация. Этот модный отель имеет живописный дворик, вид на канал 17 века и много комфортных услуг в меню. Съемки фильма "Двенадцать друзей Оушена" сделали его еще более известным и востребованным.
- The Pulitzer Amsterdam может похвастаться одним из лучших местоположений отеля в Амстердаме.
Достопримечательности в районе Иордан, Амстердам.
- Фонд исламской веры – мечеть
- Boom Chicago – комедийный клуб
- De drie Hendricken – исторический памятник
- Lokatie Laurier – художественная галерея
Где есть и что выпить?
- Waterkant – бар в стиле многоэтажной парковки с солнечной террасой и шикарным разнообразием напитков. Собирает молодежь и любителей ночной жизни в Голландии.
- BANH MI DELI Amsterdam – самые лучшие сэндвичи на вынос. Быстрый перекус для веселого дня.
- Winkel 43 – поднявшись на вершину Иордана, вы можете отведать не только вкуснейший яблочный пирог от шеф-повара, но и попробовать все шедевры голландской кухни.
- Pesca Vis Seafood Restaurant Amsterdam – ресторан с удивительными блюдами из морепродуктов. Океанические деликатесы превращены в высокую кухню.
4. Восточные доки и Северный Амстердам
Пейзаж района немного меняется, добавляя синей воды и более просторных улиц. С хорошими местами для проживания в Амстердаме, район может похвастаться одной из самых удивительных отелей в мире. Здесь есть широкий выбор водных развлечений и спорта, а центральная часть города легко доступна трамваем или паромом.
Где остановиться в районе Восточных Доков, Амстердам?
- ClinkNOORD – хостел для бюджетного проживания, созданный в 1920-х годах. Есть варианты только для девушек и частные номера с душами. Приятные дополнения, такие как библиотека, кинотеатр, кафе и бар, делают его хорошим местом для проживания в Амстердаме на бюджет.
- A botel – очень необычный опыт обитания, но он имеет свою романтику. Плавучая гостиница, пришвартованная к пирсу NDSM, получила три звезды и имеет 175 номеров. В плавучем отеле есть бар, бильярд и несколько других настольных игр. Хорошее место для проживания в - Амстердам на побережье.
- The Crane by YAYS – еще более необычный опыт обитания на высоте 50 метров над землей. Вы можете не поверить, но отель находится в кране и имеет всего 3 люкса. Панорамный вид на живописный архитектурный город имеет спрос, и за таким необычным жильем стоит очередь.
- DoubleTree by Hilton – вариант для шикарного проживания, лучший отель для пребывания в Амстердаме. Номера комфортные, персонал приветливый, а брассер, фитнес-центр и бар добавляют развлечений.
- Room Mate Aitana – расположенный на искусственном острове, очень близко к Центральному вокзалу, отель претендует на звание лучшего места для проживания в Амстердаме. Великолепные номера и дождевые души дополнены тренажерным залом. А завтраки-буфеты, которые продолжаются до обеда – прекрасный способ начать день, даже в самые сонные дни, и делают это лучшим местом для проживания в Амстердаме.
Достопримечательности Восточных доков и северной части Амстердама
- Реплика корабля VOC "Амстердам" – трехмачтовый торговый корабль Ост-Индийской компании 1748 года.
- Музей NEMO – научный музей
- Зоопарк Artis
- Pakhuis de Zwijger – культурный центр
- Tropena – этнографический музей
- Aloha – развлекательный центр
Где есть и что выпить?
- Bukowski – модное и популярное заведение с вечеринками каждую ночь. Имеет обширный алкогольный список и разнообразные коктейли. Приглашенные диджеи создают ультрасовременную атмосферу, разжигая толпу и зажигая танцпол.
- Hannekes Boom – морепродукты, мясо и овощи по доступной цене и очень красивым панорамным видом с террасы.
- Bimhaeus – клуб с джазовыми концертами. Прекрасное меню и алкогольный список сделают ваш вечер ярче.
- Wild Boar – шикарная голландская кухня и индустриальный интерьер. Сезонное меню меняется каждый день, а фирменные блюда из дикого кабана просто поражают.
5. Старый еврейский квартал и Плантаже
Удобный район в Амстердаме для спокойного сна ночью, прогулок по зеленым зонам днем и возможности добраться до лучших достопримечательностей города за один раз. Лучшие отели в Амстердаме, где вас не побеспокоят, находятся здесь. И все же мы можем предложить несколько вариантов для развлечений.
Где остановиться в Старом еврейском квартале, Амстердам?
- Ekomama – хостел-гостиница для проживания в Амстердаме с широким выбором размещения и бюджетными ценами. Вы можете остановиться в 12-местном общежитии или арендовать частный номер с душами и ванными комнатами. Для девушек есть отличные варианты женских комнат.
- Arena – довольно современный 4-звездочный отель. Двухуровневые комфортные номера, оформленные в умиротворяющих цветах, создают домашнюю атмосферу. Тихий ресторан с садовой террасой создает гармоничную атмосферу и угощает изысканной кухней. Бывшая часовня скрывает место ночной жизни – бар и ночной клуб проводят частные вечеринки и массовые концерты. Лучший способ остановиться в Амстердаме, вдали от городской суеты.
- InterContinental Amstel – одно из топ-10 мест для проживания в Амстердаме. Расположенный в замке 19 века с видом на канал, он имеет шикарные премиум-номера и широкий спектр услуг. Фитнес-клуб, бассейн и джакузи дополнят ваше пребывание. Французский ресторан высокой кухни на территории имеет отличный рейтинг и талантливого шеф-повара.
Достопримечательности Старого еврейского квартала, Амстердам.
- Еврейский исторический музей
- Португальская синагога
- Эрмитаж Амстердам – примерно за квартал
- Ботанический сад – примерно за квартал
Где есть и что выпить?
- Restaurant Olijfje – средиземноморский ресторан. Высоко оценен и с отличным выбором напитков в баре.
- Café Waterlooplein 77 – кафе с хорошим голландским меню и бодрым кофе.
- Restaurant Black Olive Amsterdam – хороший ресторан с отличным меню. Мы уверены, что обед будет просто отличным.
- Restaurant Asmara – ресторан еврейской кухни, где еще? Прекрасное меню, чтобы познакомиться с культурой народа.
6. Музейный квартал
Крутые места проживания в Амстердаме расположены в музейном квартале города. Различные достопримечательности и зоны отдыха вдали от суеты определяют главное место для проживания в Амстердаме. С центральным сокровищем в виде музея Ван Гога и легким доступом к ночной жизни это прекрасное место для проживания в Амстердаме.
Где остановиться в музейном квартале?
- Bicycle – бюджетная, но достаточно комфортная гостиница с одной звездой. Различные номера помогут выбрать место для проживания в Амстердаме. Зимой отель предоставляет бесплатные услуги проката велосипедов.
- College – архитектурное здание школы 19 века превратилось в комфортный бутик-отель с шикарными апартаментами, рестораном, баром и террасой.
- Conservatorium Hotel – самый фантастический отель в Амстердаме. Современный дизайн с премиум-номерами и самым желанным спа-центром в столице Нидерландов.
- Okura – роскошное жилье с дополнительными развлечениями в виде бассейна, фитнес-центра и ресторана с тремя звездами Мишлена.
- Hotel Roemer – бутик-отель с отличным предложением Roemer Inclusive. Ваши послеобеденные часы будут наполнены бесплатными алкогольными напитками, закусками и сюрпризами.
Достопримечательности в музейном квартале Амстердама
- Музей Ван Гога
- Вондельпарк – одно из лучших бесплатных развлечений в Амстердаме
- Музей Стеделийк
- Музейплейн – парк в Амстердаме
- Музей бриллиантов
- Рейксмузей
Где есть и что выпить?
- Brasserie Hot Parool – ресторан средней ценовой категории с бургерами, картофелем фри и отличным выбором пива.
- Cobra Café – ваша гарантия веселого утра и полного дня.
- The Seafood Bar – ресторан и бар для морепродуктов. Элегантная атмосфера и идеально сбалансированное меню.