Лучшие водопады Нью-Йорка: 17 идей для увлекательного путешествия

Нью-Йорк – это штат живописных блестящих озер, скалистых гор и шумных мегаполисов. Но путешественников также привлекают его эпические водопады. Многие из них известны во всем мире, но есть и несколько скрытых жемчужин, которые не так известны, но не менее впечатляющи. Открытие лучших водопадов Нью-Йорка сделает ваше путешествие незабываемым и увлекательным.

Зрелище этих достопримечательностей захватывает дух, что делает исследование водопадов Нью-Йорка отличным вариантом для поездки на выходные. Они варьируются по размеру и форме: от больших, впечатляющих каскадов до грациозных, быстрых потоков. Чтобы увидеть их во всей красоте, лучше отправиться в начале весны, когда водопады Нью-Йорка наиболее полноводны после таяния снега. Спланируйте увлекательное путешествие по естественной красоте штата Восточного побережья с этим гидом по лучшим водопадам Нью-Йорка.

1. Ниагарский водопад

Несомненно, это самый известный водопад в Нью-Йорке и место паломничества для миллионов туристов по всему миру. Эта удивительная достопримечательность расположена у канадской границы и признана одним из семи природных чудес Северной Америки. Она состоит из трех основных потоков – Bridal Veil, American Falls и Horseshoe, крупнейшего водопада в Нью-Йорке. Его высота составляет 173 фута, а ширина — почти 2600 футов.

У него прекрасные виды как с американской, так и с канадской стороны. Посещая Ниагарский водопад из Канады, путешественники могут посетить несколько интересных музеев. Но обязательной рекомендацией является тур за водопадом. Вы пройдете через туннели, ведущие за водопад на глубине 125 футов, и портальные пещеры за водой, чтобы почувствовать мощь Ниагары. С американской стороны водопад более спокойный. Здесь стоит взять тур на лодке Maid of the Mist, которая проходит мимо American Falls и приближается как можно ближе к Horseshoe. Туристам выдают водонепроницаемые пончо, но все равно готовьтесь к брызгам.

2. Средний водопад, государственный парк Летчворт

Легендарный водопад. Источник: Shutterstock

Река Дженеси, протекающая в государственном парке Летчворт, может похвастаться тремя поразительными водопадами. Самым большим из них обычно считается Средний водопад, достигающий высоты 107 футов. Его ширина еще больше. Это один из самых посещаемых водопадов вблизи Нью-Йорка, в значительной степени благодаря хорошей доступности. В парке есть 66 миль пешеходных троп, одна из которых, под номером 1, является спокойной прогулкой от парковки до самого водопада. Самое поразительное зрелище открывается вечером летом, когда водопад освещают. Рядом со Средним водопадом расположен Верхний водопад, протекающий под старым арочным железнодорожным мостом. В парке также предлагают отличную поездку на воздушном шаре над водопадами. Это дорогое удовольствие (около $1600 в час полета для 5 человек), но впечатления будут незабываемыми.

3. Водопад Баттермилк

Парк Баттермилк Фоллс является домом для каскада из 10 великолепных водопадов, но самым впечатляющим является водопад высотой 165 футов вблизи Итаки. Он состоит из двух сегментов и заканчивается бассейном у основания. Это одна из самых популярных туристических точек в парке. В отличие от других водопадов Нью-Йорка в этом парке, Баттермилк Фоллс можно легко осмотреть без изнурительного похода. Он расположен возле парковки и ваши вещи будут под рукой, чтобы освежиться после купания. Купаться здесь можно с конца июня до выходных Дня труда. Чтобы увидеть другие лучшие водопады вблизи Нью-Йорка из этого каскада, возьмите хорошую обувь и готовьтесь к походу по местным тропам в течение 1–3 часов. Вы также можете разбить лагерь или арендовать кемпинг и прокатиться на каноэ в парке. Вход в парк бесплатный, но за парковку взимается плата.

4. Водопад Тауганнок

Вы можете ограничиться походом в эти места или остаться дольше в кемпинге. Источник: Pexels

Это главный памятник государственного парка Тауганнок Фоллс. Каскадный водопад Тауганнок в Нью-Йорке является самым высоким водопадом на востоке Соединенных Штатов. Он расположен в огромном скалистом ущелье высотой 400 футов. Вода падает с высоты 215 футов, что на 42 фута выше Ниагарского водопада. Посещение водопада является одним из популярных развлечений в районе Finger Lakes. В парке есть несколько пешеходных троп к водопаду с разным уровнем сложности. На некоторых тропах вы найдете великолепную верхнюю смотровую платформу, или можете исследовать водопад снизу. Вход в воду запрещен, поскольку есть случаи падения камней. Также следует позаботиться о подходящей обуви: камни могут быть достаточно скользкими. Вы можете остановиться у водопада в кемпинге, а затем исследовать озеро Каюга на каноэ или каяке.

5. Водопад Вечного Пламя

Этот водопад в Нью-Йорке не может похвастаться высотой – всего 30 футов. Однако это одно из самых необычных явлений в штате, поражающее не меньше высоких водопадов Нью-Йорка. Вечный Пламя расположен в Орчард-Парке. За его водами имеется небольшой грот, в котором постоянно горит маленькое пламя высотой 4–8 дюймов. Это чудо, названное "вечным пламенем", очевидно, является результатом выделяемого из источника внутри пещеры природного газа. Оно горит почти всегда, но даже если погаснет, туристы могут легко зажечь его снова с помощью зажигалки. Раньше до водопада можно было добраться пешком через ущелье. Но со временем посетителей стало так много, что тропу пришлось закрыть из соображений безопасности. Теперь, чтобы посетить водопад, нужно припарковаться на шоссе 227, а затем пройти 1,5 мили достаточно сложной тропинкой через сосновые рощи. Лучше всего это делать весной, когда почва сухая и ходить легче. Но в любом случае надевайте удобную обувь и берите с собой воду.

6. Водопад Каатерскилл

В северной части штата среди Катскильских гор расположена обязательная для посещения памятка во время пребывания в этих краях. Гигантский двухкаскадный водопад драматически сбрасывает свои воды с высоты 260 футов в два яруса. Сначала верхняя лента падает из почти 170 футов в изогнутое ущелье, что напоминает форму амфитеатра, а затем смахивает еще на 70+ футов в широкий ярус. Это один из самых высоких водопадов в Нью-Йорке. У его подножия разбросаны многочисленные валуны разных размеров, через которые поток спускается в долину, формируя небольшие дополнительные каскады. Снизу открывается великолепный вид на водопад, но есть также смотровая платформа сверху. Чтобы увидеть ее, нужно пройти не очень легкий поход примерно на 1,4 мили пешком. Не только сам водопад, но и его окрестности вызывают восторг. Самое очаровательное зрелище открывается путешественникам осенью, когда палитра окружающего пейзажа состоит из оранжевых, красных и желтых оттенков.

7. Водопад Радуга, государственный парк Воткинс Глен

Завораживающая природная красота. Источник: · Pixabay

В этом небольшом парке, простирающемся всего на две мили, так много природной красоты, что его нельзя игнорировать. Парк полон глубоких ущелий и скалистых утесов, покрытых густым зеленым лесом, но самым впечатляющим является завораживающий водопад Радуга. Его воды разделяются на несколько сегментов и стекают по темным скалам. Эта картина особенно поражает осенью. На заднем плане вы увидите старый арочный каменный мост. В этих местах образуется всего 19 водопадов. Многие из них, включая водопад Радуга в Нью-Йорке, можно увидеть, пройдя по тропинкам ущелья, вьющимся вокруг водных потоков. Вы пройдете за, под и над водопадами по старой каменной лестнице. Поэтому позаботьтесь о крепкой обуви и будьте готовы промокнуть в этом путешествии. Днем часто можно увидеть радугу, которая дала название водопаду.

8. Водопад Радуга, Особбл Чазм

Еще один из водопадов Нью-Йорка под названием "Радуга" расположен в Адирондаках в Осабл Чазм, частном рекреационном центре. На реке Осаб есть ряд водопадов, поэтому эти места часто украшены радугами. Поток реки контролируется гидроэлектрической компанией, поэтому водопады можно увидеть как бьющими через край, так и в более спокойном состоянии. Наиболее интенсивный поток наблюдается весной после таяния снега. Вы также можете увидеть водопад с моста возле Кизвилла на шоссе 9. Отсюда открываются отличные ракурсы для фотографий, и с этого места виден весь водопад. Вы также можете заплатить за вход и пройти внутрь Осабл Чазм по пешеходным тропам вдоль ущелья, увидеть пещеры и водопады вблизи, а также заняться сплавом по бурным водам. Если вы любитель истории, посетите музей Северной звезды подземной железной дороги.

9. Водопад Читтенанго

Хрустальная вода и древние скалы создают увлекательный вид. Источник: Pexels

Этот водопад в Нью-Йорке расположен в государственном парке Читтенанго Фоллс примерно в 40 милях от Сиракьюса. Блестящий шедевр высотой 167 футов расположен посреди скал, которым около 400 миллионов лет. Может показаться удивительным, что этот величественный каскад со ступенями, вырезанными природой, создан исключительно силой природы, без вмешательства человеческих рук. Посещение этого места окажется увлекательным и романтическим путешествием. Водопад окружен тропами, так что вы можете наслаждаться его обаянием со всех сторон. Но лучшие виды открываются с пешеходного моста и живописной смотровой платформы, до которых можно добраться по извилистой тропе примерно за четверть мили. У подножия водопада протекает прекрасный ручей Читтенанго под маленьким деревянным мостом. Купание под водопадом или ходьба в воде запрещено. Под скалами у его основания обитают овальные янтарные улитки, один из видов, находящихся под угрозой исчезновения, поэтому эта зона охраняется. Некоторые участки местности достаточно крутые, поэтому производная обувь необходима.

10. Нижний водопад

Государственный парк Роберта Х. Тремана является домом для 12 известных водопадов в Нью-Йорке. Самым живописным считается Нижний, который также называют Энфилд, как и соседнее лесное ущелье. Эти места предлагают не только великолепное зрелище, но и увлекательное приключение. У основания водопада есть трамплин для прыжков в воду, поэтому после похода по живописной местности и девяти милям троп в парке вы можете освежиться в прохладном бассейне водопада и совершить впечатляющий прыжок в воду. Лучше приезжать сюда летом и брать с собой еду и напитки для пикника. Однако в настоящее время парк может быть переполнен.

Рядом расположен водопад Люцифер высотой 115 футов, который также стоит посетить. Это один из самых красивых водопадов в Finger Lakes Нью-Йорка, также бассейн у основания, но купание там запрещено.

11. Высокий водопад в Рочестере

Панорама города и водопада прекрасна как днем, так и ночью. Источник: Wikimedia.org

Еще один из водопадов Нью-Йорка на реке Дженеси расположен в историческом районе вблизи центра Рочестера. Эта огромная масса воды, падающей с высоты чуть менее 100 футов, превращает городской горизонт в некую фантастическую картину. Шумный город невероятно создает резкий контраст с природной красотой водопада. Лучший вид открывается с пешеходного моста Понт де Ренн, откуда также виден железнодорожный мост. Есть места для сидения, и этот объект также доступен для людей с особыми потребностями. Еще одно живописное место находится на восточной стороне реки на платформе High Falls Terrace. Здесь вы сможете сделать отличные фотографии. Оно расположено дальше, но отсюда открывается великолепная панорама города, поскольку его линии плавно переходят в водные массы. Следует остаться на этой локации до вечера, чтобы увидеть незабываемые закаты над городом и водопадом.

12. Водопад Итака

В центре города Итака расположен один из красивейших водопадов Нью-Йорка с таким же названием. Если вы хотите увидеть прекрасное природное чудо, но у вас мало времени, это отличный вариант. Не требуется изнурительный поход — водопад прямо в центре города. В ширину 175 футов и высотой 150 футов, он заслуженно входит в число самых высоких водопадов Нью-Йорка. Вы можете наслаждаться его видом на дороге на фермерский рынок Итаки неподалеку. Но вы также можете подойти поближе к нему через мост на Лейк-стрит или короткую тропу возле Фолл-Крик. Вода спускается каскадом по громоздкой стене сланцевой породы, создавая бассейн внизу. Купаться здесь нельзя, но это место популярно для рыбалки нахлыстом. Кстати, в городе Итака есть более 150 водопадов, простирающихся на 10 миль, так что вы можете устроить настоящий тур водопадами вблизи Нью-Йорка.

13. Верхний водопад, государственный парк Летчворт

Государственный парк Летчворт расположен примерно в часе езды от Баффало в Кастильи. Он имеет 66 миль пешеходных троп, включая одни из лучших водопадов в северной части штата. Одним из самых привлекательных для туристов является Верхний водопад, проходящий под старым арочным железнодорожным мостом. Это еще один водопад Нью-Йорка на реке Дженеси, который не может похвастаться огромной высотой (он достигает всего 70 футов), но компенсирует это волшебными видами. Ваши снимки этого пейзажа с его огромными утесами, ущельями, густым зеленым лесом и массивом воды будут феноменальными. До него очень легко добраться – всего несколько минут пешком от парковки. Затем следует пройти дальше по тропинке к железнодорожному мосту, который также является достопримечательностью. Он был построен в середине 19 века и поднимается на 230 футов над землей.

14. Водопад Баш-Биш

Естественная сила. Источник: · Pixabay

Один из красивейших водопадов близ Нью-Йорка спрятан в горах Таконик в государственном парке Баш-Биш Фоллс. Он настолько близок к границе с Массачусетсом, что технически парковки в обоих штатах. Путешествие со стороны Нью-Йорка следует начинать с нижней парковки, откуда нужно пройти поход средней сложности примерно на 2-3 мили. Водопад состоит из нескольких потоков высотой 200 футов. Он уступает некоторым водопадам в Нью-Йорке, но самый высокий в Массачусетсе. Баш-Биш состоит из ряда многочисленных каскадов, из которых два нижних являются самыми впечатляющими. Они разделены гигантским валуном на два меньших потока, которые почти зеркально отражая друг друга, падают на 80 футов вниз в бассейн. Самый большой поток наблюдается весной. В парке есть многочисленные места для пикников. Из-за соображений безопасности купание официально запрещено (но вы наверняка увидите нескольких отдыхающих, игнорирующих этот запрет).

15. Водопад ОК Слип

Этот несколько странно названный водопад расположен в Адирондаках. По сравнению с другими водопадами Нью-Йорка он новый, поскольку был открыт для публики только в 2014 году. Тогда к нему проложили 3-мильную тропу. Раньше добраться до него было очень сложно. Только подготовленные путешественники с хорошим опытом на сложных маршрутах могли решиться на такой поход. Теперь эта зона очень популярна для посещений и походов в районе ущелья Хадсон. Итак, если вы идете сюда за хорошими фотографиями, лучше выбрать раннее время. Будет меньше людей, так что вам не придется бороться за локации с другими туристами. Кроме того, днем тень может слишком затемнить фотографии. Это один из самых высоких водопадов в нашем списке, который поднимается на 250 футов. Возле него есть две обзорные платформы и места для пикников. Спуск в основание очень сложен и подходит только для опытных туристов.

16. Водопад реки Салмон

Это место также популярно зимой, когда водопад замерзает. Источник: Wikimedia.org

Этот водопад спрятан в пределах уникальной зоны водопадов реки Салмон в округе Освего. Его хрустальные воды падают из 110 футов посреди живописного ущелья и окружены более чем 112 акрами великолепных лесов и дикой природы. Он уединен, но до него легко добраться. Вас ждет короткий поход примерно на четверть мили от парковки по широкой тропе. Это самая легкая тропа, доступная для любого уровня подготовки. Лучшие виды можно найти на тропе Gorge Trail, но она крутая и опасная, поэтому подходит только для подготовленных и опытных туристов. Тропа Upper Falls Trail вдоль реки также сложна. Тропа Riverbed Trail короткая, но крутая и имеет несколько лестниц. Она ведет к основанию водопада и предлагает одни из лучших точек обзора. Внизу водопад создает природный бассейн. Он известен среди водопадов Нью-Йорка своей популярностью как зимняя активность: сюда приезжают любители ледолазания.

17. Водопад Индиан Брук

Этот каскад не поразит вас своим размером по сравнению с предыдущими водопадами вблизи Нью-Йорка. Его нелегко найти. Но путешествие к нему стоит потраченного времени, и фанаты экстремальных походов и поиска уединенных мест включают его в топ-10 водопадов Нью-Йорка. Водопад Индиан Брук расположен в государственном парке Гудзон Хайлендс в долине Гудзона вблизи Колд Спринг. Чтобы добраться до него, нужно пройти около полумили через центр Конституционного болота, заповедник для птиц, а затем пройти через заболоченную местность. Эта тропа не в лучшем состоянии: есть места, где приходится продираться через кусты или перелезать через поваленные ветки. Не стоит идти сюда сразу после ливня – это слишком. Иногда тропу смывает, и тогда доступ к водопаду закрывают. В общем, это не будет самая легкая прогулка. И не забудьте спрей от комаров. Сложная дорога приведет к скрытой жемчужине этих мест – главному водопаду, спускающемуся по скалистому склону. На своем пути он распадается на несколько потоков, чтобы стремительно упасть в бассейн у основания.