Лучшие рестораны Лондона: 12 топовых мест для посещения

За последние годы гастрономическая сцена Лондона пополнилась новыми достойными заведениями, вызывающими настоящий фурор и находящими преданных поклонников за считанные месяцы. Однако есть и лучшие рестораны Лондона, которые остаются любимыми в течение десятилетий, а некоторые даже входят в число лучших ресторанов не только в Лондоне, но и в мире. Большинство заведений расположены в центре города и его популярнейших туристических местах, но некоторые хорошие рестораны можно найти вблизи Лондона или в его окрестностях.

Выбор места для еды в британской столице будет вызовом из-за огромного разнообразия цен и предложений. Последствия пандемии также отразились на ресторанной индустрии: некоторые хорошие рестораны Лондона столкнулись со значительной финансовой нестабильностью. Но теперь многие из них вернулись, и пора их оценить. Для этого мы исследовали как дорогостоящие культовые заведения, так и варианты среднего и бюджетного уровня, чтобы создать дорожную карту лучших мест для еды в городе. Мы собрали лучшие места для еды в Лондоне, от неоспоримой классики до аутентичных и увлекательных новичков. Используйте этот гид, чтобы найти лучшую еду, отличный сервис и новые гастрономические впечатления.

1. Café Cecilia

После открытия в 2021 году ресторан вызвал настоящий ажиотаж и с тех пор успешно удерживает статус хита. Это был сольный дебют владельца Макса Роша, создавшего одно из самых лучших мест для еды в Лондоне с атмосферой уютного соседского бистро. Стиль с белыми стенами, деревянными столами, доской для меню и открытой кухней отдает дань ирландским корням шеф-повара. Cecilia расположена у воды на канале Риджентс. Кухня привлекает сочетанием, казалось бы, простых вкусов: сочные устрицы идеально дополнены терпким кусочком маринованного огурца, а мидии подаются с острыми помидорами на тосте. Местные фри с шалфеем и анчоусами – самое обсуждаемое блюдо, и почти все посетители чувствуют себя обязанными попробовать освежающий хлеб Guinness. Guinness – любимый ингредиент здесь: вы можете заказать одноименный торт, мороженое или пудинг. Меню напитков включает в себя европейские вина и коктейли.

2. Akoko

Почувствуйте западноафриканскую кухню в изысканной атмосфере. Источник: Akoko.co.uk

Этот топовый ресторан со звездой Мишлен в Лондоне демонстрирует западноафриканские вкусы под руководством шеф-повара Айо Адееми. Открытое в 2020 году новым ресторатором Аджи Акоми, меню ресторана базируется на национальной кухне Ганы, Нигерии и Сенегала. Посетителям предлагают отведать около 10 блюд. Это обойдется примерно в £120, но отбросьте опасения, что маленькие порции оставят вас голодными. Скорее всего, вы попросите десерт унести с собой. Это будет изобретательная, разнообразная и очень сытная кулинарная поездка.

Ресторан просторный, ощущение пространства усиливают оштукатуренные стены, свисающие с потолка сухие листья и открытая кухня. Акоми создал ресторан с целью поднять семейные рецепты до уровня изысканной кухни и продемонстрировать подлинность западноафриканской кухни. Посетители могут отведать тыквенное рагу miyan taushe, суп с перцем скотч-боннет по рецепту матери шеф-повара, рис джоллоф (который сопровождается долгим объяснением его высокого статуса), прессованный ананас с соусом топаче и несколько других увлекательных шедевров, подающих. К блюдам можно принять вино или безалкогольные напитки.

3. St John Marylebone

Этот культовый ресторан изысканной кухни в центре Лондона открылся в 1994 году, заняв просторное помещение старой коптильни на рынке Смитфилда. Это заведение с белыми стенами стало символом всего изысканного в британской кухне с современным акцентом. Он расположен недалеко от главной улицы Оксфорд-стрит, и до него легко добраться, но в то же время у вас будет приятное туристическое ощущение, будто вы нашли какое-нибудь секретное место. На верхнем этаже ресторан располагает большими окнами и открытой кухней, а нижний уровень расположен в уютном подвале, где благодаря вкусной еде и отсутствию солнечного света можно забыть о времени.

Меню небольшое, но каждое блюдо – это шедевр. Это лучшие места для еды в Лондоне, чтобы насладиться британской кухней. Обязательно закажите хрустящие кусочки сыра, обжаренные во фритюре, и фирменное блюдо меню – тосты с разнообразными начинками: анчоусами, мидиями и айоли, попробуйте рагу из каракатицы или жареную ягнятину. Еда поразит вас, а положительные эмоции дополнит качественный сервис и отличная винная карта по доступным ценам.

4. Dilara

Среди самых популярных блюд у посетителей – острые лапши. Источник: Dilarauyghurrestaurant.co.uk

Это незаметное заведение в Финсбери-парке предлагает кухню со всего мира, но особенно выделяется как одно из немногих мест в Лондоне, где можно отведать уйгурскую еду. Вы можете подумать, что это обычная кебабна, но не пожалеете, если не пройдете мимо. Уйгуры – это этническая тюркская группа в Китае, чья кухня включает в себя блюда из северных китайских регионов, такие как пельмени и лапша, а также рисовые блюда с изюмом, мясной хлеб и халяльные кебабы.

В ресторане всегда живая атмосфера и хорошее освещение. Столы стоят близко друг к другу и покрыты огромными общими тарелками. Закусок нет, а меню постоянно меняется, так что каждый раз вас ждет сюрприз. Посетите лапшу ручной работы с курицей и сухими специями, пельмени тугуре, самсу и пунш в стиле Сычуани. В конце вам подадут пахлаву. Алкогольные напитки ограничены легким солодовым китайским пивом Wusu. В противном случае можно заказать чай. Порции огромны, так что посетите эти аутентичные топовые места для еды в Лондоне с группой и попробуйте как можно больше вкусов.

5. Mount St Restaurant

Вы когда-нибудь ужинали в галерее? Серьезно у вас есть такая возможность. Это один из ресторанов Лондона, который вы должны увидеть. Он наполнен настоящими шедеврами от Люсьена Фрейда до Пабло Пикассо стоимостью более £50 миллионов. Всего здесь выставлено 200 произведений искусства, поэтому внимательно осмотрите этот пятиэтажный дворец, а затем поужинайте где-нибудь у шедевра Матисса или Уоргола. Mount St Restaurant – новичок на лондонской сцене, открылся только в конце 2022 года. Но он уже входит в топовые рестораны Лондона, и о нем знают все. Что и говорить, даже король Чарльз и королева Камилла ужинали здесь в общем зале. Кстати, в частные обеденные залы наверху можно попасть по лестнице, покрытой психоделическими рисунками.

Меню столь же величественно, как и здание ресторана, и включает традиционные британские блюда с некоторыми изысканными современными акцентами. Рекомендуем заказать отличный пирог с головой лобстера (если вас не смущает цена £96 для двоих) и закуски, такие как омлет с начинкой из почек, изысканные стейки, а на десерт – малиновый бланманж или вкусное суфле с черной смородиной и ликером. Вы можете выбрать напиток из классических коктейлей за £18 и очень длинный список вин. Атмосферу этого ресторана можно описать как изысканно-удивительную, а цены соответственно высоки.

6. Cafe Deco

Этот ресторан предлагает культовую европейскую классику. Источник: Cafe-deco.co.uk

На первый взгляд, это непринужденное заведение действительно впитывает творческую и винтажную атмосферу района Блумсбери. Его название отдается в интерьере: с серо-зеленым навесом в стиле 1930-х, пастельной плиткой и изогнутым баром цвета лосося, место маленькое и уютное. Открытый в 2020 году, он уже превратился в популярное место для обедов, в значительной степени благодаря великолепной команде и шеф-повару Анне Тобиас. Приходите сюда, если ищете хорошие рестораны в Лондоне, которые подают современную европейскую кухню с акцентом на итальянскую и французскую классику. Еда может казаться запутанной своей простотой, но именно это стоит отведать в лондонских ресторанах: она скрывает отличное качество ингредиентов, поставляемых с малых ферм. Побалуйте себя стильным супом, сытным тостом и изощренными салатами, такими как зимний томат, фарро и бобы борлотти. На десерт попробуйте один из старомодных пудингов, мороженое с бисквитом и бренди или желе из ревеня. Меню сезонное и постоянно обновляется, но в любом случае угостите себя маленькой закуской из яиц и майонеза. Напитки представлены лучшими европейскими винами, преимущественно итальянскими и французскими.

7. Bouchon Racine

Французское бистро Racine открылось в 2022 году, когда шеф-повар Генри Гаррис решил возродить воспоминания об оригинальном ресторане, закрывшемся в 2015 году после 13 лет работы. Новая версия, над которой Гаррис работает вместе с операционным директором Goodman Restaurants Дэвидом Страуссом, расположена над пабом Three Compasses вблизи станции Фаррингдон. Они точно знают, как создавать рестораны с высоким рейтингом в Лондоне, что видно при посещении Racine.

Хотя Фаррингдон – это деловой район Лондона, ресторан создает домашнюю, расслабленную атмосферу благодаря планировке зала с уютными уголками. Меню включает в себя классическую французскую кухню, а также сезонные ежедневные специалисты. Атмосфера здесь расслаблена и одновременно немного приподнята, что соответствует названию. Bouchon – это тип ресторана в Лионе, где основными посетителями были рабочие, а меню включало в себя простые, сытные блюда. Новое заведение, которое считается одним из лучших ресторанов Лондона в Великобритании, вернуло полюбившиеся публике блюда: кролик с копченым беконом, зеленая фасоль и горчичная масляная заправка, а также нежная, тающая во рту телятина с соусом равиоли, поданная с бульоном. Блюда сопровождаются французскими винами и крепкими напитками.

8. 40 Maltby Street

Интерьер ресторана сочетает практичность и скромную изысканность. Источник: 40maltbystreet.com

Это одно из тех крутых мест для еды в Лондоне на ходу, где можно заскочить на вкусный обед без бронирования. Оно расположено внутри отреставрированной железнодорожной арки в Бермондсе. Небольшой ресторан олицетворяет волшебную скромность Лондона: открытую кухню, голую кирпичную кладку и аскетический декор. Фиксированного меню нет, оно меняется еженедельно и включает около 12 позиций. Попробуйте блюда со скумбрией холодного копчения, ароматными мидиями, нежной жареной уткой с яблочным соусом, хрустящим беконом и репой, а на десерт – клементиновые поммы. Персонал приветлив, поэтому смело просите рекомендации по блюдам и вину. Ресторан может конкурировать с лучшими местами для еды в Лондоне благодаря ассортименту напитков, ведь он находится в составе виноторговца Gergui. Есть столы как внутри, так и снаружи, но места для сидения немного. Внутри нет отопления, так что в холодную погоду возьмите с собой плед. Цены выше среднего, ужин для двоих с напитками и обслуживанием будет стоить около £110.

9. Manteca

Шумный итальянский ресторан в Шордитчи предлагает кухню, где каждое блюдо достойно похвалы. Ресторан завоевал одобрение привередливой лондонской публики благодаря сотрудничеству двух шеф-поваров, Дэвида Картера и Криса Лича. Сюда следует идти за "правильной" пастой ручной работы и отличными мясными блюдами. Это один из ресторанов Лондона, пропагандирующий потребление с минимальными отходами, которые здесь превращают в гурманские деликатесы. Закажите блюдо, которое сразу привлекает внимание – рагу из свиной кожи под пармезановой шапкой, посыпанное свиными шкварками, что уже стало лондонской классикой. Мясная часть меню прекрасна, как и обещано: свиная отбивная сочная, а домашние ягнячьи колбаски удивительно ароматны. Или отдайте должное пасте, одной из лучших в городе, и попробуйте фаззолетти из рагу из утки или каппеллаччи с тыквенным пюре. Завершите шикарный ужин коктейлем или одним из сотен крепких напитков из винной карты. Цены средние (например, паста подается порциями на разных тарелках за £9–14), так что у вас есть возможность насладиться вкусными вкусами сполна.

10. Brat

Садитесь внутри ресторана или на террасе. Источник: Bratrestaurant.co.uk

Ресторан в Шордитче с современной европейской кухней, управляемый валлийским шеф-поваром Томосом Парри, предлагает меню, вдохновленное регионом Басков. Открытый в 2018 году, он заслужил свое место в списке лучшей еды в Лондоне. Интерьер создает ощущение, что вы находитесь прямо на его открытой кухне: деревянные панели, паркет, арочные окна и шумная атмосфера. Меню кажется очень простым, но в зале можно увидеть шеф-поваров из других заведений, которые наслаждаются удивительной рыбой. Не отставайте от них: закажите красную форель с маринованными летними овощами, пропитанную нежным травяным соусом. Дополните ее исключительными тостами – с пауковым крабом или жареными анчоусами. Или сделайте другой выбор с рисом с жареной уткой или говяжьим тартаром. Гости сообщают о быстром и инклюзивном обслуживании, а цены выше среднего. Ужин для двоих с напитками и обслуживанием будет стоить около £115.

11. Four Seasons

Это любимое место в Чайнатауне для многих жителей и посетителей и один из известнейших ресторанов Лондона. Оно порадует вас обильными порциями вкусных мясных блюд и примерными соусами. В то время как другие топовые рестораны Лондона представляют разнообразную региональную китайскую кухню, Four Seasons приглашает своих гостей глубже погрузиться в традиционные кантонские блюда. Меню базируется на свинине чар-сиу, жареной утке и хрустящей свиной грудинке, а вкусный вкус блюд подчеркивают соусы: сладко-кислый, из черных бобов и лимонный. Также обратите внимание на курицу в соевом соусе, острый суп, блины с начинкой и пельменями, и дополните мясо небольшой порцией пропаренного риса и зеленого чой-сама. Оставьте место для пары бутылок чудесного пива. Цены в этом китайском ресторане доступны: за ужин для двоих все, включая обслуживание и напитки, будет стоить около £50.

12. Kiln

Есть несколько локаций для громких посиделок или тихого обеда. Источник: Kilnsoho.com

Хорошая еда в лондонских ресторанах представлена широким разнообразием национальных кухонь. Это оживленное небольшое заведение в Сохо подает аутентичные тайские блюда под руководством шеф-повара-самоучки Бена Чапмена. Меню отображает страсть и вдохновение всей команды и демонстрирует их мастерство в использовании специй без потери природного вкуса ингредиентов. Сидя за стойкой на первом этаже, вы можете наблюдать за работой шеф-поваров на открытой кухне, наслаждаться ароматным дымом и теплом от печи, видя своими глазами, как уголь создает великолепные блюда, которые потом подадут вам. Подвал ресторана – это шумное пространство, где можно забронировать столы и насладиться лучшей тайской едой в Лондоне в крупной компании.

Меню вдохновлено тайской провинцией, но основывается на британских продуктах мирового класса. Мясо, например свиная вырезка, которая подается нарезкой, является обязательной позицией для заказа. Промочите ее в соус по вашему выбору – с сушеным чили, свежевыжатым лаймом, рыбным соусом или пальмовым сахаром – чтобы добавить особый вкус: огненный, пикантный, соленый или сладкий. Или удивите свои вкусовые рецепторы изменением вкусов, заказав стеклянную лапшу со свиной грудинкой и мясом бурого краба, запеченным в горшке.