Кажется, что в парламенте 263 человека забыли, почему Россия напала на Украину и по каким причинам мы ведем войну?

1.В 2013 году народ на Майдане поднялся в знак протеста против отмены ассоциации с Европейским союзом. Ключевым требованием ЕС было создание самостоятельных антикоррупционных органов – НАБУ и САП. Лозунг ассоциации с ЕС стал лозунгом борьбы за независимость от России.

Ради смены пророссийских властей в центре Киева погибли под пулями несколько десятков человек.

2. В 2014-м Россия напала на Украину, в разгар битвы за Дебальцево зимой 2015-го были созданы НАБУ и САП, потому что без этих институций Украина получить ассоциацию не могла. И Украина получила ассоциацию с Евросоюзом, и именно это сейчас – гарантия сохранения проевропейского курса.

Чтобы эти изменения стали возможны за годы АТО-ООС на войне погибли тысячи человек.

3. В 2022 году Россия атаковала всю Украину, и открыто объявила, что собирается сменить власть, чтобы поставить свою - пророссийскую, то есть чтобы Украина не имела ассоциации с ЕС, а имела царя в Москве.

В этой войне погибло гораздо более ста тысяч человек, и люди погибают каждый день. Гибнут за свободу, за государство, за европейский выбор.

И в это время в Верховной Раде 263 депутата, включая депутатов пророссийской партии ОПЗЖ, созданной предателем Медведчуком, которая всегда открыто выступала против ассоциации с ЕС и поддерживала пророссийский курс, проголосовали за ограничение полномочий НАБУ и САП, то есть за подрыв антикоррупционной реформы, которая является ключевым элементом. Совместно с ними голосовали Слуги, и трое из ЕС, один из Голоса, и весь БЮТ Тимошенко, вся "Доверие" олигарха Веревского, все "За будущее" олигарха Палки.

Возникает вопрос – на чьей стороне выступают эти 263 в войне?

Осознают ли последствия диверсии по подрыву отношений с Европейским союзом?

Если закон вступит в силу, эти 263 войдут в историю, как и те кнопкодавы, которые голосовали за диктаторские законы Януковича 16 января 2014 года. И последствия для этих кнопкодавов и этого закона будут одинаковыми.

Надеюсь, что разум окажется сильнее и закон против НАБУ не вступит в силу, и наши обязательства перед Евросоюзом не будут уничтожены.

Никакие чернила не способны перечеркнуть кровь. Нельзя забывать, почему началась эта ужасная война.