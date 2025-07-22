Лучшие занятия в Париже: 25 идей для увлекательного путешествия

Один из самых больших туристических центров мира, мекка для романтиков и творческих людей – Париж многогранен в своем разнообразии. Это огромный город с не менее огромным прошлым, где у каждого района есть своя история. Что посмотреть и чем заняться в Париже? Какие достопримечательности стоят вашего времени и какие музеи посетить? Какие части города обязательно стоит увидеть, где сделать фото и какие занятия доступны в Париже? Ответов на эти вопросы много, и не каждый путешественник способен справиться с этим. Но не отчаивайтесь – мы поможем вам подготовиться к покорению этого города, независимо от того, как долго будет длиться ваше путешествие в город влюбленных. Интересные места для посещения, увлекательные занятия и лучшие вещи, которые можно сделать в Париже, собраны в этом путеводителе. Некоторые из них хорошо известны и очевидны, но есть и такие места в Париже, которых вы не ожидали. Спланируйте свой маршрут с этим гидом, чтобы сделать исследование города легким, информативным и незабываемым.

1. Исследуйте Лувр

Этот музей поражает как своими коллекциями, так и внешним видом. Источник: Pixabay

Самый большой и посещаемый музей в мире точно будет в вашем списке лучших занятий в Париже. Лувр – это огромная система галерей, проходов и лестниц, которая покажется непостижимым лабиринтом, если не подготовиться к посещению заранее. Увидеть все за один день невозможно, поэтому составьте план того, что вы хотите посетить в музее Парижа, в зависимости от доступного времени.

Коллекция Лувра насчитывает около 300 тысяч артефактов и произведений искусства, но только 35 тысяч постоянно экспонируются. Музей поделен на крылья: Денон, Ришелье и Сюлли. У каждого есть собственный вход, но также можно переходить из одного крыла в другое. На первом этаже крыла Ришелье вы найдете отделы европейского декоративного искусства, включая роскошные апартаменты Наполеона III. Крылья Сюлли и Денон имеют галереи с артефактами египтян, этрусков, римлян и греков, искусство Ближнего Востока и исламское искусство. Большая галерея и зал Джоконды расположены на первом этаже Денона. Двор скульптур находится на первом этаже Ришелье и в крыле Денон. Прекрасный способ подготовиться к посещению Лувра – исследовать его вебсайт, где есть полная информация о коллекции музея и обязательные для обзора экспонаты в этом парижском музее.

2. Купите сувениры в торговом центре Merci

Уникальное место для концептуального шопинга расположено на улице Бомарше в красивом здании, наполненном светом, переработанном из старой ткацкой фабрики 19 века. Три этажа в стиле лофт заполнены разнообразными предметами из коллекций известных дизайнеров, от Изабель Маран до Стеллы Маккартни. Здесь можно купить разнообразные канцелярские товары, мебель, декоративные предметы, товары для дома, детскую одежду, ювелирные изделия, аксессуары, винтажные принадлежности и даже антиквариат. Торговый центр сотрудничает с известными дизайнерскими студиями со всего мира, а также малоизвестными, но перспективными местными авторами, и выпускает собственные коллекции. Интересный шопинг – это то, что каждый должен сделать в Париже, особенно когда магазин жертвует большую часть прибыли на благотворительность.

Первый этаж торгового центра делится с книжным кафе и цветочным магазином. Used Book Café – это местная достопримечательность не менее ретро-красного Fiat 500 у входа. В этом литературном кафе можно посидеть за чашкой кофе с нежным чизкейком и почитать любую книгу с полки. Кстати, их здесь около 10 тысяч.

3. Посетите кино в театре Люксор

Этот кинотеатр в стиле египетского ар-деко испытал несколько потрясений за время своего существования. Появившись в качестве храма немого кино в 1921 году, он пережил тяжелые времена Второй мировой войны, но в 1980-х превратился в заброшенный клуб и притон для наркотиков, после чего закрыл дверь на 25 лет. В 2013 году он получил новое возрождение. Здесь триумфально открыли кинотеатр, взявший на себя миссию центра продвижения культурных, образовательных и художественных проектов. Залы кинотеатра достойны отдельной фотопрогулки, а реконструированный зал, посвященный режиссеру Юссефу Шахину, в стиле египетской эклектики – идеальное место для обновления фото в социальных сетях.

Здесь проходит много парижских мероприятий, но место сохраняет эхо своего бурного прошлого. Бар на верхнем этаже – отличное место, чтобы провести вечер с бокалом красного вина. Попасть сюда можно только показав билет в кино, а цены достаточно высокие (бутылка вина стоит в среднем 20–50 евро). Но вид с маленькой террасы на базилике Сакре-Кер и бульвар Барбес отличный.

4. Почувствуйте стиль бобо в Ground Control

Это огромное пространство (4500 м² внутреннего пространства и 1500 м² открытых террас) имеет все, что может понадобиться. Продуктовый и торговый центр расположен в помещении бывшей почтовой сортировки SNCF возле вокзала Гар-де-Лион. Если вы не знаете, чем еще заняться в Париже, отправляйтесь в Ground Control. Здесь есть рестораны, бары, концертные площадки, рынки, стенды со стрит-фудом, выставочные галереи, салоны красоты, продуктовые магазины, мастерские пилатеса и йоги, книжные магазины, сувенирные магазины и многое другое. Это место встречи местных жителей, социальная площадка и мультикультурное пространство – идеальное сочетание людей, приветствующих стиль жизни бобо, культурное явление, описанное журналистом Дэвидом Бруксом в 2000-х годах. Особое преимущество этого торгового центра для туристов состоит в том, что он работает допоздна, включая воскресенья, открыт круглый год и имеет свободный вход.

5. Исследуйте Нотр-Дам де Пари

Собор до сих пор восстанавливают после сильного пожара. Источник: Pixabay

Топ-10 занятий в Париже обязательно включает в себя посещение Нотр-Дам де Пари. Этот самый известный собор во Франции имеет поразительную историю и отличную архитектуру. Несмотря на пожар в апреле 2019 года он остается таким же величественным. Нотр-Дам был построен между 1163 и 1334 годами, представляя кульминацию готического искусства. Исследуйте архитектуру двойных башен, окон-розеток и дверных проемов снаружи с рядами святых и тимпанами, изображающими Страшный суд, жизнь святой Анны и Девы Марии. Внутри стоит полюбоваться главным алтарем, мраморной Пьетой за ним, созданной скульптором Николя Куста между 1712 и 1725 годами и богатыми лиственными капителями.

Сегодня собор снова находится на реконструкции после пожара. Между тем исследуйте маршрут к его башням, чтобы оценить работу архитектора Виолле-ле-Дюка, увидеть галерею знаменитых химер вдоль балюстрады и старейший звон в Бурдоне (тот, что его звонил горбун Квазимодо в романе Гюго), а затем насладиться поразительной верой.

6. Зажигайте на концерте в La Station

Местная ночная жизнь разнообразна и уникальна, и это одно из крутых занятий в Париже. Местные клубы – это не просто танцполы, но и социальные и культурные просторы. La Station базируется на месте брошенной угольной станции и стала яркой артистической лабораторией Парижа. Это колоссальное пространство площадью около 400 м² принимает уникальные вечеринки и концерты со среды по воскресенье, где преобладает андеграундная электронная музыка и гаражный рок. Здесь также проводятся выставки современного искусства, есть лаунж-зоны и бары. Клуб имеет три этажа, каждый с собственной атмосферой и развлечениями. Первый этаж занимает танцпол, где разнообразная публика пляшет до утра под хип-хоп, поп и электронную музыку. На втором этаже царит более спокойная атмосфера, здесь можно посидеть в лаунж-зоне или выпить коктейль в баре. На третьем этаже есть VIP-комната. Цены в La Station низкие, а обслуживание дружественно. Исследуйте его лаунж-зону, открытую и две закрытые сцены, расслабьтесь на открытой террасе и вдохновляйтесь атмосферой парижской ночной жизни.

7. Исследуйте коктейльное меню в Le Syndicat

Некоторые интересные туристические занятия в Париже, как этот модный бар, прячутся за неприметным, потрепанным фасадом, покрытым старыми плакатами. Но внутри владельцы Ромен Ле Моэллик и Салливан К олицетворили китч во всей его сути: бетонные и гипсокартонные стены, индустриальный и немного грубый декор и блестящие золотые шторы, смягчающие общее впечатление вместе с тусклым освещением. Это заведение возглавляет многие рейтинги лучших баров Парижа и славится приготовлением всех коктейлей из 100% французского алкоголя, успешно используя малоизвестные ликеры в современной интерпретации. Здесь стоит попробовать классические и феноменальные авторские коктейли (их средняя цена – 10 евро) или отведать французские коньяки (от 20 евро). Меню периодически включает в себя тематические предложения, посвященные, например, французским праздникам или местным достопримечательностям. Бар никогда не бывает пуст, сюда идут по крутой андеграундной атмосфере и изысканным напиткам, которые можно наслаждаться под саундтрек по хип-хопу. После бара перейдите через дорогу за лучшими бургерами в городе Paris-New York.

8. Прогуляйтесь по рынку Marché des Enfants Rouges

Этот исторический рынок расположен на месте приюта для сирот, действовавшего в 16 веке, и получившего свое название от него – красная одежда детей обозначала подарок от христианских благотворительных организаций. Большое деревянное здание сохранилось, и в 2000 году его превратили в премиум-рынок еды. Трудно избежать шопинга, просматривая огромный ассортимент французских, итальянских, африканских, японских и ливанских стендов со стрит-фудом. Если еда на вынос вам не нравится, выбирайте лучшие органические и фермерские продукты и деликатесы со всего мира на рынке. Это не только место для покупок продуктов и ингредиентов для национальных блюд, но интересная локация для исследования Парижа с его атмосферой и необычными магазинами, такими как Les Succulents, магазин кактусов. В субботу здесь достаточно людно, ведь рынок остается одним из самых популярных местных занятий в Париже. Он расположен вдали от типичных туристических маршрутов, поэтому сохранил свой оригинальный шарм.

9. Утойте жажду мятным чаем в кафе Grande Mosquée

Это необычное кафе – одно из самых лучших мест, которые стоит увидеть в Париже, не только из-за его интересного меню. Grande Mosquée расположен вблизи крупнейшей мечети города, которая является духовным сердцем французской мусульманской общины. Испано-мавританская постройка была построена между 1922 и 1926 годами, вдохновленная архитектурно-парковым ансамблем Альгамбры в Испании и медресе Бу Инания в Фесе, Марокко. Мечеть поделена на три части по своей структуре. Первая содержит минарет, двор и молитвенный зал и предназначена для молитв, а не для посторонних глаз туристов. Вторая включает в себя научные и образовательные сегменты – библиотеку и исламскую школу, тогда как через дорогу расположена коммерческая часть, открытая для всех посетителей. Именно здесь находятся кафе и хаммам под куполом.

Открытое с 9 утра до полуночи, кафе предлагает североафриканские кондитерские изделия, фруктовые салаты, сорбеты и напитки. Следует расслабиться здесь, сидя в тени деревьев с чашкой ароматного чая в скромном дворе за сине-белыми столами с мозаикой, наслаждаясь спокойствием и сладким запахом дыма кальяна.

10. Посетите музей на вокзале

Здесь находится одна из лучших коллекций искусства 19 века. Источник: Pixabay

Музей д'Орсе, величайшая коллекция импрессионистского искусства, расположен в отреставрированном помещении старого вокзала Виктора Лалу. В 1973 году здание и его гигантские часы оказались под угрозой сноса. Но, к счастью для всех любителей искусства, ее ценность (и здравый смысл) победили, и проект строительства роскошной гостиницы на ее месте не состоялся.

На этом старом вокзале посетителей поздравляет одна из самых лучших коллекций шедевров 19 века. На территории площадью более 35 тысяч м² есть залы, посвященные работам Ван Гога и Курбе, произведениям Моне, Дега, Ренуара, Сезанна и Гогена, Матисса и Жоржа Сера. Это место будет в топ-5 занятиях в Париже для любителей изобразительного искусства. А когда захотите сделать перерыв от исследования музейных экспозиций, посетите потрясающее кафе за часами. Оно оформлено в стиле "Наутилуса" из романа Жюля Верна. Здесь можно перекусить и выпить кофе, обсуждая увиденное в музее, наслаждаться видом из окон или открытой террасы и сделать красивые фото на фоне вокзальных часов.

11. Окунитесь в природу в центре города

Ботанический сад – идеальное место для спокойных прогулок и наслаждения природной красотой. Его история уходит в 1626 году, когда врач Людовика XIII основал королевский сад лекарственных растений. В 1640 году его открыли для публики и с тех пор он остается одним из любимых мест города для отдыха, прогулок и пробежек. Коллекция сада насчитывает более 10 тысяч растений. Здесь есть тропические оранжереи, богатые розарии, альпийский сад, сады ирисов, пионов и многолетних растений. Найдите здесь древние деревья: акацию, посаженную в 1636 году, и растущий кедр с 1734 года, а в сезон сделайте красивые фото под японскими вишнями.

В Ботаническом саду есть что посмотреть в Париже кроме зеленых и цветущих зон. Здесь расположен старейший зоопарк Парижа, La Ménagerie, и Музей естествознания, который включает в себя четыре галереи: палеонтологии, минералогии, энтомологии и поразительную Большую галерею эволюции. В теплое время года в ботаническом саду работают киоски с едой и напитками. Вход в сад бесплатный по будням, а по выходным – 1 евро. Для посещения зоопарка необходимо приобрести входной билет за 6–8 евро.

12. Окунитесь в королевскую роскошь Версальского дворца

Грандиозный дворцово-парковый ансамбль, прежде главная резиденция короля Людовика XIV, ныне является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, наполненным бесценными произведениями искусства. Архитектор Луи Леве превратил оригинальный королевский охотничий домик в изысканную резиденцию с террасами, фонтанами, партерами и пышной зеленью. После смерти архитектора работу продолжил Жюль Ардуэн Мансар, добавив два дворца из розового мрамора – Большой и Малый Трианоны.

Это одно из лучших занятий в Париже, поэтому выделите достаточно времени. Обязательно осмотрите Королевскую часовню и будуар Марии-Антуанетты, а также оцените Зал зеркал, галерею длиной 240 футов с видом на сад, выстланную зеркалами – их 357. Малый Трианон является ярким примером неоклассицизма, тогда как Великий Трионон здесь. императрицы Марии-Луизы. Посетители могут заказать экскурсию на пол дня, один день или несколько дней. Также следует исследовать парк вокруг дворца пешком, на сигвее или конной каретой.

13. Поднимитесь на третий этаж Эйфелевой башни

Мы знаем, что вы уже внесли этот пункт в свой маршрут. Он возглавляет список лучших занятий в Париже для большинства туристов. Эйфелева башня стала культовым эмблемой этого городка. Но мы все же напомним, какие еще занятия в Париже (вещи в Париже), кроме фото на ее фоне, можно сделать.

Грандиозное сооружение было построено по проекту инженера Гюстава Эйфеля за два года для Всемирной выставки 1889 года. Ее высота 984 фута позволяла башне быть самым высоким сооружением в мире до 1930-х годов, когда ее сместил из этого пьедестала нью-йоркский Эмпайр-Стейт-Билдинг. На первом и втором этажах башни посетите выставочную зону, сувенирные магазины, кафе и даже отправьте памятную открытку из почтового отделения. Пройдите ко второму уровню и сядьте в стеклянный лифт к третьему. На верхнем этаже на высоте 905 футов расположена смотровая площадка, которая предлагает отличную 360-градусную панораму города. Посетите отреставрированный офис Гюстава Эйфеля и выпейте бокал шампанского в баре. Эйфелева башня – одна из самых посещаемых достопримечательностей в мире, поэтому бронируйте билеты заранее.

14. Учите французскую кухню в Les Arlots

В Париже так много заведений, специализирующихся на самых разных кухнях мира, так что если вы не знаете, что делать с ужином в Париже, мы предлагаем почувствовать аутентичную французскую кухню в элегантном бистро Les Arlots. Это заведение в старомодном стиле у вокзала Гар-дю-Нор предлагает простые блюда и атмосферу воскресного семейного обеда. Интерьер простой, без излишеств и вычурного декора, единственное заметное украшение – стена с бутылками вина. Кстати, винная карта здесь действительно хорошая. Садитесь в просторный бар и начните с замечательного паштета из четырех видов мяса или сваренного яйца с овощами и сушеной икрой рыбы. Затем перейдите к современным вариациям мясных классик и попробуйте картофельное пюре с колбасками. Или закажите конфи из говяжьих щек или говяжью вырезку с жареным картофелем, чесноком и соусом из красного вина. Это звучит очень просто, но, поверьте, вкус будет незабываемым. Это место подходит для семейной трапезы, посиделок с друзьями за бокалом или ужина наедине.

15. Почтите умершим на кладбище Пер-Лашез

Это один из величайших памятников надгробной скульптуры в мире. Источник: Wikimedia.org

Это самое известное кладбище в мире, ставшее настоящей достопримечательностью, является одним из топовых мест, которые стоит увидеть в Париже. Оно расположено в середине модных районов города: в 10 минутах от любого входа вы найдете кафе, рестораны и магазины. Неоготическое кладбище – живописное место с лабиринтом извилистых дорожек и массивной каменной лестницей. Оно было основано в начале 19 века и в то время находилось за пределами города. Но популярным местом для захоронений стало лишь после того, как префект Парижа решил перенести туда останки известных личностей. Сегодня здесь обрели вечный покой многие уважаемые и известные люди, а многие гробницы и часовни являются примерами надгробных скульптур разных стилей. Самые посещаемые гробницы принадлежат музыканту Джиму Моррисону из The Doors, писателю Оскару Уайльду, звездам кино и сцены Марии Каллас, Эдит Пиаф, Сари Бернар, композиторам Модильяни, Шопену и сотням других выдающихся личностей. Вы можете заказать экскурсию с гидом или воспользоваться картой знаменитостей на кладбище Пер-Лашез и прогуляться самостоятельно.

16. Посетите Ролан Гаррос

Этот стадион является домом для открытого чемпионата Франции по теннису, одного из главных спортивных событий мира и того, что стоит увидеть в Париже. Это один из четырех турниров Большого шлема, который проходит во Франции на грани весны и лета. Если ваше путешествие приходится на этот период (или специально планируете приехать в Париж ради этого), спланируйте свой визит заранее, чтобы насладиться событием сполна.

Начните с пикника перед игрой в саду Акклиматизации. Здесь много занятий для взрослых и детей: парк, основанный в 1860 году в Париже, имеет ферму в нормандском стиле и вольеры для животных, аттракционы и поле для мини-гольфа. Ворота на стадион Ролан Гаррос открываются около 10 утра, и лучше прибыть вовремя. Держите документы и билет наготове и не забудьте солнцезащитный крем и шляпу – теннисные корты и трибуны для болельщиков не имеют тени, так что вы проведете несколько часов на солнце. Проверьте расписание игр, которые вы хотите посетить, чтобы увидеть своих любимых спортсменов. RG даже разработал специальное приложение для навигации по стадиону.

17. Смотрите классические фильмы в парке де ла Уиллетт

Если вы ищете занятия на свежем воздухе в Париже, отправляйтесь в самый большой местный парк. У него площадь 35 гектаров. Его спроектировал швейцарский архитектор Бернар Чуми, и это не просто красивое зеленое пространство для отдыха и игр, но и мультидисциплинарный центр искусства и культуры, посещающий более 10 миллионов человек в год. Здесь есть музей музыки, знаменитый концертный зал Le Zenith и огромный научный музей La Cité des Sciences et de l'Industrie, включающий много интерактивных локаций и выставок: оранжереи, планетарий, кинотеатры, учебные зоны для детей и даже подлодка Argonaute 1950-х годов. Здесь вы найдете занятия на целый день в Париже. Но одно из любимых занятий парижан в этом парке – фестиваль кино под открытым небом. Кинопоказы начинаются в середине июля и привлекают около 2000 человек на сеансы на газонах – представьте себе такой кинозал? Фильмы каждый год выбираются по определенной тематике и транслируются с оригинальным дубляжем и французскими субтитрами. А вечер можно продлить в пляжном ночном клубе Plage du Glazart на горячем танцполе или с коктейлем на шезлонге.

18. Посетите пещеры парка Бют-Шомон

Согласны, пещеры – это не то, что приходит в голову, когда думаешь о Париже. В городе много красивых парков, но если вам нужно найти что-нибудь неформальное, отойдите от обычных туристических маршрутов, и вы найдете чем заняться в парке Бют-Шомон в 19-м округе Парижа.

В 1860 году город расширил свои границы, поглотив деревню Бельвиль и его бывший гипсовый и известняковый карьер. На его месте был заложен парк с извилистыми дорожками, вертикальными скалами, водопадами и пещерами. Сегодня это еще одно излюбленное место для прогулок и отдыха парижан. Среди красивейших мест в парке стоит выделить подвесной мост на высоте 8 метров над озером, спроектированный Гюставом Эйфелем, Храм Сивиллы – мини-копию древнего римского храма Весты в Италии и огромный искусственный грот шириной 14 метров и высотой 20 метров. Он построен на остатках карьера и украшен искусственными сталактитами, длиной до 8 метров. Этот ландшафтный шедевр украшен каскадным водопадом из вершины пещеры. После прогулки насладитесь видом на парк и коктейлем с террасы паба Puebla Pavilion.

19. Пощекотайте нервы в катакомбах

Это мистическое место предлагает одно из самых лучших занятий в Париже – атмосферную прогулку среди гробниц на глубине 20 метров под землей. Парижские катакомбы были созданы между 17 и 18 веками. В этих катакомбах покоятся миллионы обычных людей, а также многие выдающиеся личности, такие как Шарль Перро, Расин, Рабле, Робеспьер, Марат и их соратники. Тоннели имеют общую протяженность 3 тысячи километров и проходят под большей частью города. Затем вы дойдете до таблички Стоп! Это империя смерти", за которой открывается крипта. Экскурсия длится около 45 минут и проведет вас через влажный, тесный тоннель через целый ряд галерей. За это время вы пройдете около 2 км – это часть, которую можно посетить легально. Наденьте что-то теплое – температура в туннелях достигает всего 14°C. Этот лабиринт костей носит философский характер. Таблички и высказывания вокруг заставляют задуматься о назначении и нашем месте в мире.

20. Увидьте Пантеон

Пантеон был первым зданием, откуда можно было увидеть город с высоты. Источник: Pixabay

Этот гигантский неоклассический архитектурный памятник был заказан королем Людовиком XV, который хотел поблагодарить святую Женевьеву за свое излечение от серьезной болезни. Но к моменту завершения проекта в 1790 году многое изменилось в мировом порядке. Во время революционного периода Пантеон назвали "храмом разума", где обрели покой самые уважаемые граждане страны. Здесь расположены могилы Вольтера, Гюго, Руссо, Золя и Жана Мулена. Новые "жители" в этой крипте появляются очень редко. К примеру, в 1995 году сюда перенесли останки Пьера и Марии Кюри, а в 2002 году похоронили Александра Дюма.

Пантеон в Париже стоит увидеть не только ради могил известных людей Франции, но и чтобы полюбоваться его внутренним украшением. Здесь есть великолепные греческие колонны, фрески 19 века, созданные художником Пюви де Шаванном и посвященные жизни Женевьевы. Поднявшись по винтовой лестнице, вы можете лучше рассмотреть купол и храм в целом, а также увидеть копию маятника Фуко.

21. Отправляйтесь на свидание в Hotel Particulier Montmartre

Париж считается городом влюбленных не только во Франции, но и во всем мире, поэтому любой топ-10 занятий в Париже должен включать что-либо романтическое. Одно из таких мест с правильной атмосферой прячется за большими черными воротами между авеню Лепик и Жюно. Прежде это была резиденция семьи Гермес с частным садом площадью 900 квадратных метров вокруг. Теперь здесь работает отель. В нем пять люксов, каждый с собственной атмосферой и уникальным декором. Место излучает элегантную роскошь и идеально подходит для уединения и отдыха. Гости могут сыграть в петанке на одной из секретных площадок города и посетить бар Le Très Particulier внизу. Здесь, под стеклянной крышей среди черно-белой плитки и красных бархатных кресел, можно отведать оригинальные коктейли от дуэта барменов и исследовать меню сочных тапас. Удивительно, что такой уголок покоя и умиротворенности расположен посреди хаоса Монмартра, наполненного туристами. Но недаром этот метрополитен называют одной из величайших тайн города.

22. Тусуйтесь всю ночь в Supersonic

Supersonic – это рок-площадка в Париже, которую нельзя обойти. Расположенный в центре района Бастилия, клуб является культовым местом для любителей рока. Живые концерты и вечеринки проходят здесь до 6 утра, так что если вы ищете занятия в Париже, это отличный вариант для яркой ночи. Клуб открылся в 2016 году и быстро обрел популярность благодаря бесплатным концертам. Его программа включает разнообразные жанры, от инди-рока, панка и пост-рока до поп-музыки и психоделики. Зал на 250 мест выглядит как нью-йоркский лофт. По выходным здесь проходят поп-рок вечеринки, а каждые два месяца – воскресное событие Sunday Tributes. На той же улице в Париже, что и клуб, есть магазин Supersonic Records, так что здесь есть чем заняться каждому любителю музыки.

23. Исследуйте сады Моне

Многие культовые достопримечательности расположены не в самом городе, но есть также что посмотреть вблизи Парижа. Например, отправляйтесь в Живерню, чтобы увидеть дом Клода Моне и чудесный сад вокруг него. Моне жил в этом розовом доме 40 лет, но туристы приезжают сюда не по его картинам. На самом деле, его оригинальных работ здесь нет. Вы можете увидеть только коллекцию из нескольких сотен гравюр, которые собирал художник. Около 50 из них созданы японским художником 18 века Китаговой Утамаро. Но Клод Моне был также исключительным садоводом, поэтому сады в Живерне, с их кустами роз, ивами над японскими мостами и лилиями в прудах, могут соперничать даже с его картинами. Здесь много туристов, поэтому готовьтесь стоять в очереди, но это одно из тех занятий, которые нужно сделать в Париже.

24. Выпейте в любимом баре Хемингуэя

Парижские пабы и бары предлагают не только отличный алкоголь, но и крутые занятия. Бар был открыт в 1944 году барменом Колином Филдом и назван в честь знаменитого писателя и известного постоянного посетителя. Легенда свидетельствует, что после освобождения помещения от нацистов после второй мировой войны он купил шампанское для всех внутри. Он жил недалеко и писал свои произведения в этом баре. Внутри помещение украшено его фотографиями и некоторыми памятными вещами. Также этот бар считается одним из возможных мест, где был создан коктейль "Кровавая Мэри", оспариваемый баром Harry's в Нью-Йорке.

Коктейльное меню содержит более 20 коктейлей – максимально старомодных, поданных в бокалях, украшенных фруктами, цветами и травами. Это изысканное и дорогое место отдыха (коктейли стоят около 30 долларов), но это одно из тех занятий в Париже, о которых можно похвастаться, выпив бокал литературной истории.

25. Поднимитесь на башню Монпарнас

Эта башня предлагает лучшую панораму города. Источник: Wikimedia.org

В Париже много популярных занятий с хорошими смотровыми площадками. Небоскреб Tour Montparnasse – это огромное стеклянно-стальное сооружение, построенное на месте старого вокзала в 1974 году. Этот проект во время строительства получил много критики от парижского общества за несоответствие общей застройке города, но его завершили вовремя, и он стал даже выше, чем планировалось первоначально. Теперь здесь расположены офисы и бизнес-центры известных компаний, брендовые магазины, рестораны и конференц-залы, а также лучшая обзорная площадка в городе. Он фактически ниже Эйфелевой башни, имея высоту 686 футов. Но он предлагает лучший вид, особенно на самую Эйфелеву башню. За 38 секунд лифт поднимет вас на 56 этаж, где вы найдете сувенирный магазин, кафе-лаунж и потрясающие виды на улицы и известные достопримечательности Парижа. А если подняться еще выше на крышу, вы найдете величайшую панораму города. На этой террасе также проводятся концерты классической музыки под открытым небом.