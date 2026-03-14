Трамп заявил, что помощь Украины ему не нужна. Что дальше?

На минувшей неделе президент Зеленский заявил, что Украина получила обращения от 11 стран с просьбой о сотрудничестве в защите от дронов. Была информация о возможной отправке украинских специалистов в Иорданию (для защиты в том числе американских баз) и страны Аравийского полуострова.

Но вскоре пришёл (с точки зрения восприятия через картинку в национальных СМИ) "холодный душ". США формально отказались от помощи Украины в борьбе с иранскими дронами на Ближнем Востоке. Более того, США отправили в регион партию из 10 тысяч дронов-перехватчиков Merops. Которые, кстати, использовались и на нашей территории. Следующий шаг - контракт на $20 млрд с компанией Anduril, которая специализируется на софте (в том числе АСУ), автономных дронах.

Что логично с точки зрения Вашингтона и реализациии трамповской концепциии MAGA. Но выходит, что Украина потеряла возможность продемонстрировать свою значимость?

В концепции, сотрудничества с США возможно. И тут есть несколько причин:

США всё же в вопросах технологий развития дронов стоят выше Украины. Те же Merops - их разработка, которая помогала (и помогает благодаря локализации производства) нашей ПВО. Логика стратегии национальной безопасности США (да и логика работы США с партнёрами) - создание своего оружия с минимальной зависимостью от других стран. И продажа такового. Собственно Трамп с его идеями America First. Поблагодарить Зеленского "у которого нет карт" -возможно, неприемлемо с точки зрения американского президента.

Что, кстати, не исключает работы наших специалистов в Иордании. Без официального статуса, без перспектив развития. И без стратегических выгод для страны. Тактически, в формате обмена услугами на услуги возможно. Стратегически, убеждён, нет. Потому что активность в Иордании - зона интересов США и Израиля, куда других игроков запускать они не будут. При всём уважении к этим государствам.

Но есть другие страны. И то, получит ли Украина бонусы в будущем, сейчас зависит не только от наших спецов, которые отправились туда, но и от правильного "правового" оформления их работы. Кратко объясню суть

Итак, Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ, Бахрейн и Оман заинтересованы в решениях, которые позволят минимизировать угрозу от иранских БПЛА. С одной стороны, они имеют доступ к американским технологиям, вооружению. Но есть своя специфика:

Агрессия США и Израиля против Ирана и последующие события стали демонстрацией фактического разрушения концепции "безопасность в обмен на нефть". Защита территории государств региона не в приоритетах команды Трампа. Производная из п. 1 - американское вооружение. Сегодня оно есть. Но нет гарантии, что завтрашняя война в другом регионе не приведёт к "передислокации". Как это сейчас происходит с комплексами ПВО в Южной Корее. Опыт применения и быстрая адаптация к новым условиям.

И вот тут важна роль украинских специалистов. Которые имеют опыт, могут им поделиться. А так же наработки по производству собственных дронов-перехватчиков. Достаточно дешёвых в производстве.

И в том и в том заинтересованы государства региона. На первый взгляд, вот она база для сотрудничества. Но тут многое упирается в то как оформлена такая командировка. Если простая "помощь" без формального статуса украинских "команд", мы имеем дело с "разовой услугой" и с действиями, которые не получают никакого продолжения после завершения войны в Заливе. Точнее получают, но на уровне личных контактов. Да и украинские военные и инженеры в этих государствах при таком варианте находятся в статусе близком к статусу обычных наёмников.

Есть ли альтернатива? Мне скажут что "по другому нельзя". Межгосударственные договоры ради такой операции не подписывают и это, дескать, вопрос долгих переговоров.

Не соглашусь. Возможность и как "обезопасить" наших специалистов и как получить долгосрочную выгоду для страны есть. И тут "задача со звёздочкой" для украинского МИД. И "большие договоры" тут не нужны.

Для начала напомню, что Украина имеет:

Договор о сотрудничестве в оборонной сфере с СА (2020 год) Договоры про военно-техническое сотрудничество с Катаром (2018), ОАЭ (2018).

Документы похожи и в каждом из них есть пункты вроде про обмен технологиями, оказание консультационных услуг, обучение. И даже организацию производств. С Катаром есть и такое "Спільні заходи у науково-дослідній сфері та виробництві військового обладнання та технологій."

Таким образом, вопрос легализации наших специалистов - всего лишь протокол (который не требует процедур ратификации и т.д.) в рамках существующей договорной базы.

Но если на этом остановиться - проиграть. Второй этап - разговор о постоянном механизме сотрудничества. Который включает как подготовку местных сил, так и производство необходимого количества оборудования. Возможно, разработка совместного. И в идеале -- производство на территории Украины. Проще говоря, перевод процесса из категории "одноразовая помощь" в долгосрочные проекты.

Последнее крайне важно, поскольку государства региона:

а) Просто богаты

б) Выполняют роль юрисдикций для обмена технологиями, товарами, ценностями и т.д.

в) Влиятельны в мире. Причём имеют развитые контакты не только и не столько с "западным миром".

г) Что стоит отдельно упомянуть - ОАЭ и СА - центры торговли оружием и места переговоров, заключения соглашений в области безопасности (начиная от сотрудничества государств , заканчивая услугами ЧВК).

Поэтому просто услуга таким странам "в отрыве от США" уже хорошо. Но выход на долгосрочные программы крайне важен политически и экономически. Поскольку:

Это возможность посредничества стран региона по направлениям, где нашему МИД сложно выйти на устойчивые партнёрства Инвестиции в Украину и в том числе в наш ВПК. Причём речь не только о деньгах, но и о привлечении технологий при необходимости Рынок оружия - если ты являешься партнёром, например ОАЭ, СА или Катара в производстве вооружений (которые помогли в защите самих Эмиратов), использование площадок (выставки, посредничество, партнёрская сеть) региона может быть крайне полезным и выгодным. Не забываем, что после заморозки войны в Украине есть вероятность возникновения в стране ЧВК (если по уму - легальных и полезных - об этом пишу небольшой докладик). Хорошая юрисдикция для поиска клиентов, создания региональных баз снабжения в таком деле крайне важна.

Поэтому, как минимум с частью государств региона наша разведка и наш МИД могут сработать эффективно. Вопрос в сроках - окно возможностей недолгое - максимум 2-3 месяца. И ключевое - выход на "долгие" проекты вместо "разовых услуг". Возможно не так выгодно тактически, но крайне полезно на перспективу.