Топ-12 лучших круизов в Норвегии для фантастического скандинавского приключения

С побережьем протяженностью 63 000 миль Норвегия занимает второе место в мире по его протяженности. От нереальных заснеженных пейзажей, сверкающих миллиардами кристаллов зимой, до призрачного северного солнца летом, эта уникальная скандинавская страна предлагает множество возможностей для удивительного путешествия, которое оставит воспоминания на всю жизнь. Многочисленные острова, заливы, фьорды, прибрежные города и деревни создают идеальный фон для лучших круизов в Норвегии в любое время года. Морское путешествие включает не только невероятные увлекательные виды, но и разнообразные блюда, мастер-классы и выступления астрономов и профессиональных фотографов. Наличие многих портов позволяет организовать познавательные экскурсии по исследованию природных, культурных и исторических памятников региона; кроме того, часто организуются такие активности, как рыбалка, каякинг или даже сафари для наблюдения за дикой природой. Независимо от того, какое время года вы выберете для путешествия, круиз в Норвегии подарит вам незабываемый опыт. Все, что вам нужно сделать – это выбрать тур, который соответствует вашим предпочтениям и стилю путешествий.

Норвегия: исследование от начала до конца

Фьорды за бортом. Источник: Image Julian Leicht/Pixabay

Hurtigruten обеспечивает транспорт, грузовые и почтовые услуги для удаленных прибрежных локаций вдоль норвежского живописного побережья с момента своего основания. В настоящее время компания располагает несколькими уникальными экспедиционными кораблями. Некоторые суда имеют на борту исследовательские и научные центры, поэтому путешествие будет не только увлекательным, но и очень познавательным.

В честь своего 130-летия Hurtigruten запускает North Cape Express, который предложит самые яркие моменты исследования Арктики. Первый рейс этого замечательного норвежского круиза начнется с Осло. Корабль, отправляющийся из южного города страны, пересекает Полярный круг, а последней точкой маршрута является Хоннингсвог, ворота к мысу Нордкап. Круиз включает остановки в 13 портах. Среди них особого внимания заслуживает живописное прибрежное село Лейдинген, а также небольшой исторический городок Стокмаркнес, расположенный на острове Хадсель в архипелаге Вестеролен. Именно здесь под руководством морского пионера Ричарда Вита был создан маршрут Coastal Express, общая длина которого составляет 2500 миль.

Стоимость 14-дневного круиза North Cape Express начинается от £2028. Отправка на корабли MS Trollfjord из Бергена в Осло запланирована на период с октября по апрель, дополнительной платы для индивидуальных путешественников нет.

Развлечения с китами

Этот высокорейтинговый круиз в Норвегии совершается на крепком судне M/V Quest. Корабль имеет 26 кают, каждая из которых оснащена отдельной ванной комнатой. Путешественники будут наслаждаться интересным и насыщенным маршрутом, включающим следующие активности и развлечения:

наблюдение за китами;

мастер-классы на борту;

фотомастерские;

сафари на хаски и т.д.

Кроме того, вы будете путешествовать уникальным арктическим поездом из пешеходного центра Нарвика в лагерь Тамок. Пассажиры проведут две ночи в Тромсе, живописном городе на севере страны, расположенном на берегу реки. Это место известно не только уютными ресторанами и эклектическими кафе, но и чрезвычайным Арктическим собором (церковь Тромсдален), экстерьер и интерьер которого вдохновлены фантасмагорическими формами льда. В благоприятную погоду вы сможете применить знания, полученные во время фотомастерской, фотографируя красочное небо.

Продолжительность круиза Northern Lights Arctic Fjord Whale Watching Cruise составляет семь ночей, а стоимость поездки начинается от £4150. Круиз включает в себя разнообразные активности и проживания в отеле в Тромсе (две ночи).

Шпицберген под парусами

Построенная еще в 1747 году, трехмачтовая шхуна S/V Rembrandt Van Rijn служила люгером для ловли сельди. Следующим летом полностью отреставрированное и трансформированное парусное судно поплывет через ледники в девственной пустыне Шпицбергена. Плавая со средней скоростью 6,5 узлов, пассажиры, вероятно, увидят китов, атлантических моржей, полярных медведей и многочисленных птиц, таких как норвежские куропатки.

Кроме того, один из лучших круизов в Норвегии включает прохождение через пролив Форландсундет, посещение бывшего шахтерского городка и увлекательную экскурсию к скале гнездования морских птиц в Алкхорнете. Ныне полярная исследовательская станция, Ню-Олесунн когда-то был отправной точкой для Роальда Амундсена, норвежского исследователя, совершившего ряд смелых экспедиций к Северному полюсу.

Стоимость этого восьмидневного круиза North Spitsbergen Voyage Longyearbyen roundtrip из Regent начинается от £2960. Корабль перевозит 33 пассажира и 12 членов экипажа.

Развлечения для семей

Новый самый современный корабль P&O Cruises, Iona, предлагает круизы для всех поколений и предоставляет следующие удобства:

четыре бассейна;

услуги няни;

отличные детские клубы с большим количеством развлечений;

30 мест для отдыха и питания.

Вы можете выбрать путешествие продолжительностью семь, двенадцать или шестнадцать дней, а также широкий выбор дат отправления, поэтому легко организовать поездку во время школьных каникул. К примеру, маршрут Iona включает посещение Олесунна, Нордфьорда и Алдена, а также проходит через несколько живописных фьордов.

В рамках круиза пассажиры будут наслаждаться походом к символической скале Пульпит, которая предлагает невероятные панорамные виды на Люсефьорд, тур RibRide на лодках в гавани Олесунна и поездкой на канатной дороге. Путешественники также примут участие в веломаршруте Северного моря, ведущем к горам, озерам и пляжам вокруг Ставангера. Стоимость этого недельного норвежского круиза начинается от £799.

Для любителей сладостей

Шоколатье Марк Тиллинг и экспертные представители благотворительной организации ORCA присоединятся к избранным отправлениям круиза Magic of Northern Lights на корабле Spirit of Adventure от Saga. Этот прекрасный норвежский круиз намечен на весну.

Увлекательное путешествие начинается и заканчивается в Портсмуте, включая посещение Бергена, деревни Флом в фьорде, Тромсе, Альте и Олесунне. Чтобы максимизировать шансы увидеть Северное сияние, маршрут предполагает удлиненное пребывание в Альте с вечерней экскурсией в романтический лагерь, освещенный фонарями, за пределами города.

Тиллинг раскроет секреты своего мастерства во время демонстрации в специально оборудованной кондитерской и мастер-классах по изготовлению шоколада, которые могут посетить пассажиры. Во время круиза волонтеры из ORCA, организации по исследованию морских млекопитающих, будут присутствовать на палубе с биноклями, ища китов, дельфинов и морских птиц, рассказывая всем о маршрутах миграции и многочисленных представителях морской жизни. Стоимость круиза Magic of Northern Lights начинается с £4394. Длительность поездки составляет 15 дней. Если вы хотите посетить мастер-классы, рекомендуем бронировать билет заранее. Независимо от выбора, пассажиры будут наслаждаться тремя экскурсиями, трансфером в порт и неограниченными напитками.

Наслаждайтесь мириадами звезд

Наблюдение за Северным сиянием. Источник: Image Tommy Andreassen/Pixabay

Для тех, кто любит бескрайние виды неба, Havila объявила об астрономических круизах в Норвегии. Продолжительность поездки Astronomy Adventure with Havila будет составлять 11 дней, а ее стоимость будет начинаться от £1058 (из Бергена до Киркенеса).

Круиз будет сопровождать Джон Зарнецкий, бывший президент Королевского астрономического общества. Известный английский ученый расскажет гостям о потенциале жизни на других планетах, космических кораблях и теории заговора. Ян Ридпат, редактор Оксфордского словаря астрономии, присоединится к поездкам. Ученый будет говорить о звездах и кометах, захватывающем Северное сияние и космические миссии Apollo.

Стильные исследования

Ponant может похвастаться стильными "исследовательскими яхтами", вдохновленными французскими исследователями. Например, одно из судов было названо в честь Жозефа Рене Белло, участвовавшего в многочисленных экспедициях в Арктику. Пассажиры такой яхты, рассчитанные на 92 каюты, могут быть уверены, что будут наслаждаться максимальным комфортом. Каждая из кают имеет балкон с невероятными панорамными видами. На борту также есть бассейн, подводная лаундж-зона с окнами по звуковой системе, отражающая подводную акустику.

Маршрут одного из лучших круизов в Норвегии включает плавание вдоль знаменитого острова Медвежий (Бьорнойя) в Баренцевом море, а путешественники также проведут целый день в Рине на архипелаге Лофотен. По данным Greenpeace, самая большая колония морских птиц в северном полушарии расположена вдоль Бьорной. В Хаммерфесте можно увидеть геодезическую дугу Струве, состоящую из 34 триангуляций и простирающуюся от Норвегии до Черного моря. Этот уникальный памятник является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Продолжительность круиза Nordic Discoveries and Traditions из Mundy Adventures составляет 11 дней, а цена начинается от £9292. В стоимость включено проживание на две ночи в аэропорту Парижа.

Идеальное сочетание

Лето открывает еще больше возможностей для увлекательных приключений и интересных маршрутов, включая трансграничное путешествие, предложенное Viking. Корабль отправляется из Норвегии в Исландию, проходя через Шпицберген, Лонгьирбюэн и острова Ян-Майен. Эти отдаленные ландшафты можно исследовать пешком или на каяках. Вы можете взять сафари на RIB (жесткой надувной лодке) в районе, называемом Фуглефьель ("Птичья скала"), недалеко от Лонгьербюэна, чтобы наблюдать за гнездовыми морскими птицами, включая:

колонии обычных гаг;

попугаев;

тормозов;

арктических крачек;

чаек и других.

После пересечения Норвежского моря Viking Mars, на борту которого всегда есть штатный историк, высаживается в Исафьордуре, на живописном западном побережье Исландии, перед остановкой в Рейкьявике.

Скандинавская атмосфера ощущается по всему кораблю, от теплых меню до декора в землистых тонах с акцентом на природную среду и современный спа-центр. Этот отличный 16-дневный круиз Iceland and Norway's Arctic Explorer стоит от £6390, с включенными экскурсиями в каждом порту.

Путешествие во время летнего солнцестояния

Путешествие от Princess Cruises, которое начинается в Саутгемптоне, включает остановки в девяти портах, в частности:

Сволверь;

Тромсе;

Хоннингсвог, ворота к мысу Нордкап и другие.

Круиз включает в себя разнообразные экскурсии в большом количестве. К примеру, вы можете преодолеть шоссе Тролльстиген, чтобы быть награжденным пейзажами поразительного водопада в ущелье Гудбранд, или отправиться на острова Стаппен для наблюдения за птицами. Кроме того, совершите поход к леднику Бриксдаль и обязательно покатайтесь на одной из самых увлекательных канатных дорог в мире – Loen Skylift. На обратном пути Emerald Princess делает дополнительную остановку в Эдинбургском порту перед причаливанием в Саутгемптоне. Круиз Land of the Midnight Sun and Summer Solstice стоит от £1521.

Настоящая сказка для детей и взрослых

Популярные круизы в Норвегию из Саутгемптона раскупаются очень быстро, поэтому стоит поспешить, чтобы попасть на борт огромного современного корабля, особенно если вы хотите незабываемо провести летний отпуск. С неограниченными развлечениями, клубами для детей всех возрастов и подростков, аквапарками и даже персонажами из любимых мультфильмов, здесь никто не будет скучать. Кроме того, во время круиза в Олесунн, Ставангер и Хаугесунна пассажиры смогут научиться делать шоколад на фабрике Freyja и преодолеть самую длинную бобслейную трассу в Норвегии. Взрослым особенно понравятся панорамные виды с горы Аксла, фантастические пейзажи ледника Бриксдаль и посещение уютных, теплых кафе в Олесунне и Хаугесунне. Удобства, доступные гостям на борту, включают:

Senses Spa с полным спектром процедур;

тематические вечеринки для всех возрастов;

эксклюзивные мероприятия исключительно для взрослых;

детские завтраки с персонажами Disney.

Стоимость круиза Northern Europe and Norwegian Fjords Cruise из Disney начинается от £8084 для семьи из двух детей и двух взрослых. Путешествие длится семь дней.

Путешествие с Королевой Фьордов

Queen Anne, долгожданный новый корабль Cunard, дебютировал в мае 2024 года для своего первого плавательного сезона. Стоимость этого девятидневного круиза Norwegian Fjords начинается с £1299.

Четвертый корабль во флоте компании предлагает следующие удобства:

спа-центр с 9 процедурными кабинетами;

полноразмерный теннисный корт;

оздоровительная студия на верхней палубе с отдельным кафе;

павильон с бассейном и раздвижной стеклянной крышей;

разнообразные заведения питания;

кинотеатр и многое другое.

Особенно интересен Sky Bar, где можно пить коктейли и наслаждаться невероятными видами бескрайнего морского пространства и величественных фьордов.

В рамках маршрута корабль пройдет через Innvikfjord, Согнефьорд и Нордфьорд. Пассажиры также смогут посетить Берген и деревню Флом в фьорде, а также Хаугесунд, известный как родина королей викингов. Этот круиз идеально подходит для индивидуальных путешественников, поскольку корабль предлагает широкий выбор кают для них, а также различные развлечения, экскурсии, еду и напитки.