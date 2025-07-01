Азербайджан продолжает воспитывать Кремль. Только могу представить уровень истерики в Москве от очередной "второсортной" страны, бьющей по "базовым настройкам" РФ.

Постсоветское пространство до сих пор воспринимается как территория РФ, где российская имперская машина должна мочиться своей политической мочой. "Митить" ее этот вшивый бешеный пес привык без остановки и боязни отстрела. Но вакцина против путинской желудочной желчи существует.

Для РФ наиболее чувствительны и болезненны удары именно со стороны бывших советских республик, особенно от Украины, Казахстана и Азербайджана - государств, наиболее последовательно и эффективно осуществивших реальную суверенизацию и сбалансирование (или полный демонтаж) российского влияния. Украина – с движением в ЕС, Казахстан – взглядом на Китай, Азербайджан – коалицией с Турцией.