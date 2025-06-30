Новые прямые рейсы между Ниццей и Флоренцией облегчают путешествия по Средиземноморью

Air Corsica запустила новый прямой маршрут, соединяющий Ниццу и Флоренцию, с рейсами дважды в неделю – по понедельникам и каждую пятницу – в течение всего года. Полеты на этом маршруте выполняются на самолетах ATR72-600, что устанавливает первое прямое сообщение между Ниццей и Флоренцией. Эта инициатива отвечает растущему спросу на путешествия между югом Франции и центральной Италией и добавляет новый вариант в региональную сеть.

Расписание рейсов разработано для обеспечения удобных пересадок между Флоренцией и четырьмя основными аэропортами Корсики через Ниццу. Эти аэропорты включают:

Аяччо

Бастия

Кальви

Фигари

Стоимость билетов начинается от 99 евро за односторонний перелет между Ниццей и Флоренцией. Обратные билеты из Корсики через Ниццу во Флоренцию стоят от 269 евро. Каждый билет включает:

Один зарегистрированный багаж до 23 кг

Одну ручную кладь до 8 кг

Те, кто воспользуется этим новым сообщением во Флоренцию, получат улучшенный доступ к уникальным достопримечательностям, выходящим за пределы типичных туристических маршрутов. Giardino Bardini предлагает тихие садовые просторы с панорамными видами на город. Посетители могут исследовать исторические парфюмерные мастерские в Officina Profumo Farmaceutica di Santa Maria Novella. Рынок Сан-Лоренцо кипит активностью, давая путешественникам возможность познакомиться с тосканской едой, ремеслами и культурными традициями.

Прибывающие в Ниццу также найдут новые возможности для исследования Лазурного Берега. Прибрежная тропа вокруг мыса Антиб предлагает живописные пешеходные маршруты с прямыми видами на Средиземное море. Вилла Эфрусси де Ротшильд в Сен-Жан-Кап-Ферра известна своими прекрасными садами и террасами с видами на море. В центре Ниццы Cours Saleya объединяет открытые рынки, цветочные киоски и местные рестораны в оживленной атмосфере.

Прямые рейсы делают культовые места Ривьеры доступнее. Источник: unsplash

Это новое сообщение упрощает путешествия между регионами, которые раньше были связаны только более длинными или многостоповыми маршрутами. Это облегчает планирование поездок и позволяет посетителям увидеть несколько средиземноморских направлений в одном путешествии. Развитие региональных авиасообщений способствует появлению новых прямых маршрутов, таких как этот, совершая путешествия между важными европейскими городами более быстрыми и удобными.