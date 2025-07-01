Какая истинная причина конфликта между Азербайджаном и Россией

Одной из главных причин кризиса между Азербайджаном и Россией есть даже не спланированные "сигналы" Кремля Ильхаму Алиеву и не намерения изгнать азербайджанцев из России, а элементарное превосходство и неуважение к людям "третьего сорта". Среднестатистический россиянин – а среднестатистическим россиянином является и полицейский в Екатеринбурге, и сам Путин априори относится к представителям покоренных когда-то народов как к людям третьего сорта. Ну, а государственность их просто воспринимает как декорацию.

Поэтому Путину и в голову не приходит извиняться за уничтожение азербайджанского самолета. Перед кем? Перед сыном бывшего первого секретаря республиканской компартии? Перед какими-то черными? Потому российские полицейские и не считают какой-либо проблемой убить азербайджанцев во время своего рейда. Ибо почему нет?

Проблемы на самом деле начинаются не тогда, когда россияне демонстрируют свое пренебрежение, свое неуважение, свое презрение и свою тупость, а когда люди, народы и государства начинают защищать свое собственное достоинство. У украинцев это началось раньше просто потому, что как жители бывшей второй республики СССР украинцы не хотели верить, что россияне относятся к ним как к людям третьего сорта и верили, что к ним относятся как к равным (россиянам такое и в голову не приходило, пусть танцуют гопака, село оно и есть село). А азербайджанцы это всегда знали, как и все остальные, кроме украинцев и может еще белорусов. И думали, что с этим просто нужно мириться. Ибо так устроен мир.

Происходящее в Баку демонстрирует, что азербайджанцы увидели, что мир устроен иначе и с унижением мириться не стоит. А россияне так и остались в мире, где они имеют право унижать всех остальных. То, что единственные друзья россиян это армия, флот и баллистическая ракета – не потому, что все народы какие-то не таковы.

А потому, что нельзя вечно жить в мире, где ты – раб своей власти и единственная возможность доказать, что ты человек – это оторваться на том, кто не хочет быть рабом.