Топ-12 найкращих круїзів у Норвегії для фантастичної скандинавської пригоди

З узбережжям довжиною 63 000 миль Норвегія посідає друге місце у світі за його протяжністю. Від нереальних засніжених пейзажів, що виблискують мільярдами кристалів взимку, до примарного північного сонця влітку, ця унікальна скандинавська країна пропонує безліч можливостей для дивовижної подорожі, яка залишить спогади на все життя. Численні острови, затоки, фіорди, прибережні міста та села створюють ідеальне тло для найкращих круїзів у Норвегії в будь-яку пору року. Морська подорож включає не лише неймовірні захоплюючі краєвиди, але й різноманітні страви, майстер-класи та виступи астрономів і професійних фотографів. Наявність багатьох портів дозволяє організувати пізнавальні екскурсії для дослідження природних, культурних і історичних пам’яток регіону; крім того, часто організовуються такі активності, як риболовля, каякінг або навіть сафарі для спостереження за дикою природою. Незалежно від того, яку пору року ви оберете для подорожі, круїз у Норвегії подарує вам незабутній досвід. Усе, що вам потрібно зробити, – це вибрати тур, який відповідає вашим уподобанням і стилю подорожей.

Норвегія: дослідження від початку до кінця

Фіорди за бортом. Джерело: Image Julian Leicht/Pixabay

Hurtigruten забезпечує транспорт, вантажні та поштові послуги для віддалених прибережних локацій уздовж мальовничого норвезького узбережжя з моменту свого заснування. Наразі компанія має у своєму розпорядженні кілька унікальних експедиційних кораблів. Деякі судна мають на борту дослідницькі та наукові центри, тому подорож буде не лише захоплюючою, але й дуже пізнавальною.

На честь свого 130-річчя Hurtigruten запускає North Cape Express, який запропонує найяскравіші моменти дослідження Арктики. Перший рейс цього чудового норвезького круїзу розпочнеться з Осло. Корабель, що відправляється з найпівденнішого міста країни, перетинає Полярне коло, а останньою точкою маршруту є Хоннінгсвог, ворота до мису Нордкап. Круїз включає зупинки в 13 портах. Серед них особливу увагу заслуговує мальовниче прибережне село Лейдинген, а також невелике історичне містечко Стокмаркнес, розташоване на острові Хадсель у архіпелазі Вестеролен. Саме тут під керівництвом морського піонера Річарда Віта було створено маршрут Coastal Express, загальна довжина якого становить 2500 миль.

Вартість 14-денного круїзу North Cape Express починається від £2028. Відправлення на кораблі MS Trollfjord з Бергена до Осло заплановані на період із жовтня по квітень, додаткової плати для індивідуальних мандрівників немає.

Розваги з китами

Цей високорейтинговий круїз у Норвегії здійснюється на міцному судні M/V Quest. Корабель має 26 кают, кожна з яких оснащена окремою ванною кімнатою. Мандрівники насолоджуватимуться цікавим і насиченим маршрутом, який включає наступні активності та розваги:

спостереження за китами;

майстер-класи на борту;

фотомайстерні;

сафарі на хаскі тощо.

Крім того, ви подорожуватимете унікальним арктичним поїздом із пішохідного центру Нарвіка до табору Тамок. Пасажири проведуть дві ночі в Тромсе, мальовничому місті на півночі країни, розташованому на березі річки. Це місце відоме не лише затишними ресторанами та еклектичними кафе, але й надзвичайним Арктичним собором (церква Тромсдален), екстер’єр та інтер’єр якого натхненні фантасмагоричними формами льоду. За сприятливої погоди ви зможете застосувати знання, отримані під час фотомайстерні, фотографуючи барвисте небо.

Тривалість круїзу Northern Lights Arctic Fjord Whale Watching Cruise становить сім ночей, а вартість подорожі починається від £4150. Круїз включає різноманітні активності та проживання в готелі в Тромсе (дві ночі).

Шпіцберген під вітрилами

Побудована ще в 1747 році, трищоглова шхуна S/V Rembrandt Van Rijn слугувала люгером для лову оселедця. Наступного літа повністю відреставроване та трансформоване вітрильне судно попливе через льодовики в незайманій пустелі Шпіцбергена. Плаваючи зі середньою швидкістю 6,5 вузлів, пасажири, ймовірно, побачать китів, атлантичних моржів, полярних ведмедів і численних птахів, таких як норвезькі куріпки.

Крім того, один із найкращих круїзів у Норвегії включає проходження через протоку Форландсундет, відвідування колишнього шахтарського містечка та захоплюючу екскурсію до скелі гніздування морських птахів в Алкхорнеті. Нині полярна дослідницька станція, Ню-Олесунн колись був відправною точкою для Роальда Амундсена, норвезького дослідника, який здійснив низку сміливих експедицій до Північного полюса.

Вартість цього восьмиденного круїзу North Spitsbergen Voyage Longyearbyen roundtrip з Regent починається від £2960. Корабель перевозить 33 пасажири та 12 членів екіпажу.

Розваги для сімей

Новий найсучасніший корабель P&O Cruises, Iona, пропонує круїзи для всіх поколінь і надає наступні зручності:

чотири басейни;

послуги няні;

чудові дитячі клуби з великою кількістю розваг;

30 місць для відпочинку та харчування тощо.

Ви можете обрати подорож тривалістю сім, дванадцять або шістнадцять днів, а також є широкий вибір дат відправлення, тому легко організувати поїздку під час шкільних канікул. Наприклад, маршрут Iona включає відвідування Олесунна, Нордфіорда та Алдена, а також проходить через кілька мальовничих фіордів.

У рамках круїзу пасажири насолоджуватимуться походом до символічної скелі Пульпіт, яка пропонує неймовірні панорамні краєвиди на Люсефіорд, туром RibRide на човнах у гавані Олесунна та поїздкою на канатній дорозі. Мандрівники також візьмуть участь у веломаршруті Північного моря, який веде до гір, озер і пляжів навколо Ставангера. Вартість цього тижневого норвезького круїзу починається від £799.

Для любителів солодощів

Шоколатьє Марк Тіллінг і експертні представники благодійної організації ORCA приєднаються до вибраних відправлень круїзу Magic of Northern Lights на кораблі Spirit of Adventure від Saga. Цей прекрасний норвезький круїз запланований на весну.

Захоплююча подорож починається і закінчується в Портсмуті, включаючи відвідування Бергена, села Флом у фіорді, Тромсе, Альти та Олесунна. Щоб максимізувати шанси побачити Північне сяйво, маршрут передбачає подовжене перебування в Альті з вечірньою екскурсією до романтичного табору, освітленого ліхтарями, за межами міста.

Тіллінг розкриє секрети своєї майстерності під час демонстрації в спеціально обладнаній кондитерській і майстер-класах із виготовлення шоколаду, які можуть відвідати пасажири. Під час круїзу волонтери з ORCA, організації з дослідження морських ссавців, будуть присутні на палубі з біноклями, шукаючи китів, дельфінів і морських птахів, розповідаючи всім про маршрути міграції та численних представників морського життя. Вартість круїзу Magic of Northern Lights починається від £4394. Загальна тривалість подорожі становить 15 днів. Якщо ви хочете відвідати майстер-класи, рекомендуємо бронювати квиток. Незалежно від вибору, пасажири насолоджуватимуться трьома екскурсіями, трансфером до порту та необмеженими напоями.

Насолоджуйтесь міріадами зірок

Спостереження за Північним сяйвом. Джерело: Image Tommy Andreassen/Pixabay

Для тих, хто любить безмежні краєвиди неба, Havila оголосила про астрономічні круїзи в Норвегії . Тривалість подорожі Astronomy Adventure with Havila становитиме 11 днів, а її вартість починатиметься від £1058 (з Бергена до Кіркенеса).

Круїз супроводжуватиме Джон Зарнецький, колишній президент Королівського астрономічного товариства. Відомий англійський учений розповість гостям про потенціал життя на інших планетах, космічні кораблі та теорії змови. Ян Рідпат, редактор Оксфордського словника астрономії, приєднається до поїздок. Учений говоритиме про зірки та комети, захоплююче Північне сяйво та космічні місії Apollo.

Стильні дослідження

Ponant може похвалитися стильними "дослідницькими яхтами", натхненними французькими дослідниками. Наприклад, одне з суден було названо на честь Жозефа Рене Белло, який брав участь у численних експедиціях до Арктики. Пасажири такої яхти, розраховані на 92 каюти, можуть бути впевнені, що насолоджуватимуться максимальним комфортом. Кожна з кают має балкон із неймовірними панорамними краєвидами. На борту також є басейн, підводна лаундж-зона з вікнами за звуковою системою, яка відображає підводну акустику.

Маршрут одного з найкращих круїзів у Норвегії включає плавання вздовж знаменитого острова Ведмежий (Бйорнйоя) у Баренцевому морі, а мандрівники також проведуть цілий день у Ріні на архіпелазі Лофотен. За даними Greenpeace, найбільша колонія морських птахів у північній півкулі розташована вздовж Бйорнйої. У Хаммерфесті можна побачити геодезичну дугу Струве, яка складається з 34 триангуляцій і тягнеться від Норвегії до Чорного моря. Ця унікальна пам’ятка є об’єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Тривалість круїзу Nordic Discoveries and Traditions з Mundy Adventures становить 11 днів, а ціна починається від £9292. У вартість включено проживання на дві ночі в аеропорту Парижа.

Ідеальне поєднання

Літо відкриває ще більше можливостей для захоплюючих пригод і цікавих маршрутів, включаючи транскордонну подорож, запропоновану Viking. Корабель відправляється з Норвегії до Ісландії, проходячи через Шпіцберген, Лонг’їрбюен і острови Ян-Майен. Ці віддалені ландшафти можна досліджувати пішки або на каяках. Ви можете взяти сафарі на RIB (жорсткому надувному човні) в районі, що називається Фуглеф’єль ("Пташина скеля"), неподалік від Лонг’їрбюена, щоб спостерігати за гніздовими морськими птахами, включаючи:

колонії звичайних гаг;

папуг;

гільмотів;

арктичних крячок;

чайок та інших.

Після перетину Норвезького моря Viking Mars, на борту якого завжди є штатний історик, висаджується в Ісафйордурі, на мальовничому західному узбережжі Ісландії, перед зупинкою в Рейк’явіку.

Скандинавська атмосфера відчувається по всьому кораблю, від теплих меню до декору в землистих тонах із акцентом на природне середовище та сучасний спа-центр. Цей чудовий 16-денний круїз Iceland and Norway’s Arctic Explorer коштує від £6390, із включеними екскурсіями в кожному порту.

Подорож під час літнього сонцестояння

Подорож від Princess Cruises, яка починається в Саутгемптоні, включає зупинки в дев’яти портах, зокрема:

Сволвер;

Тромсе;

Хоннінгсвог, ворота до мису Нордкап та інші.

Круїз включає різноманітні екскурсії у великій кількості. Наприклад, ви можете подолати шосе Тролльстіген, щоб бути нагородженим краєвидами вражаючого водоспаду в ущелині Гудбранд, або вирушити на острови Стаппен для спостереження за птахами. Крім того, здійсніть похід до льодовика Бріксдаль і обов’язково покатайтеся на одній із найзахоплюючих канатних доріг у світі – Loen Skylift. На зворотному шляху Emerald Princess робить додаткову зупинку в порту Единбурга перед причалюванням у Саутгемптоні. Круїз Land of the Midnight Sun and Summer Solstice коштує від £1521.

Справжня казка для дітей і дорослих

Популярні круїзи до Норвегії з Саутгемптона розкуповуються дуже швидко, тому варто поспішити, щоб потрапити на борт величезного сучасного корабля, особливо якщо ви хочете незабутньо провести літню відпустку. З необмеженими розвагами, клубами для дітей усіх вікових груп і підлітків, аквапарками та навіть персонажами з улюблених мультфільмів, тут ніхто не нудьгуватиме. Крім того, під час круїзу до Олесунна, Ставангера та Хаугесунна пасажири матимуть можливість навчитися робити шоколад на фабриці Freyja і подолати найдовшу бобслейну трасу в Норвегії. Дорослим особливо сподобаються панорамні краєвиди з гори Аксла, фантастичні пейзажі льодовика Бріксдаль і відвідування затишних, теплих кафе в Олесунні та Хаугесунні. Зручності, доступні гостям на борту, включають:

Senses Spa із повним спектром процедур;

тематичні вечірки для всіх вікових груп;

ексклюзивні заходи виключно для дорослих;

дитячі сніданки з персонажами Disney.

Вартість круїзу Northern Europe and Norwegian Fjords Cruise з Disney починається від £8084 для сім’ї з двох дітей і двох дорослих. Подорож триває сім днів.

Подорож із Королевою Фіордів

Queen Anne, довгоочікуваний новий корабель Cunard, дебютував в травні 2024 для свого першого плавального сезону. Вартість цього дев’ятиденного круїзу Norwegian Fjords починається від £1299.

Четвертий корабель у флоті компанії пропонує наступні зручності:

спа-центр із 9 процедурними кабінетами;

повнорозмірний тенісний корт;

оздоровчу студію на верхній палубі з окремим кафе;

павільйон із басейном і розсувним скляним дахом;

різноманітні заклади харчування;

кінотеатр та багато іншого.

Особливо цікавий Sky Bar, де можна пити коктейлі та насолоджуватися неймовірними краєвидами безкрайнього морського простору та величних фіордів.

У рамках маршруту корабель пройде через Іnnvikfjord, Согнефіорд і Нордфіорд. Пасажири також матимуть можливість відвідати Берген і село Флом у фіорді, а також Хаугесунд, відомий як батьківщина королів вікінгів. Цей круїз ідеально підходить для індивідуальних мандрівників, оскільки корабель пропонує широкий вибір кают для них, а також різноманітні розваги, екскурсії, їжу та напої.