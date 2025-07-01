Топ-7 курортов для влюбленных: роскошные виллы и экзотические бунгало

Многие курорты предлагают роскошные условия для пар в романтической атмосфере. Окруженные тропическими видами, они позволяют оторваться от всего земного и посвятить время вашей половинке. Мы предлагаем вам лучшие курорты для отдыха вдвоем, где время замедляется, а новое путешествие открывает замер открытий и приключений.

Four Seasons Bora Bora Resort

Рейтинг : ⭐️⭐️⭐️⭐️

Адрес : BP 547 Four Seasons Resort Bora Bora, Motu Tehotu 98730, Французская Полинезия

Вебсайт : https://reservations.fourseasons.com/

Телефон : +689 40 60 31 70

Four Seasons приглашает вас в мир мечтаний. Источник: Freepik

Если вы давно мечтали укрыться от мира в бунгало над водой, отправляйтесь на остров Бора-Бора в бескрайнем Тихом океане. Здесь расположен один из лучших курортов для пар — Four Seasons Bora Bora, привлекающий свое название. Курорт расположен в эпической локации, окружен фантастическим коралловым рифом. Он предлагает множество интересных активностей:

Катание на катамаране.

Купание в роскошном бассейне.

Посещение святилища в форме лагуны.

Спортивные упражнения в оборудованных центрах.

Спа-процедуры для омоложения кожи и улучшения самочувствия.

Four Seasons – это шикарное место для идиллического отдыха среди теплых морских вод. Курорт по праву входит в число лучших романтических курортов мира. Отель предлагает специальные пакеты для свадеб и медового месяца. Только вам решать, где провести отпуск в этом году – в бунгало над водой или вилле с магическими видами на океан.

Spice Island Beach Resort

Рейтинг : ⭐️⭐️⭐️⭐️

Адрес : Grand Anse Beach, The Lime, Гренада

Вебсайт : https://www.spiceislandbeachresort.com/

Телефон : +1 473-444-4258

Список романтических курортов для пар традиционно включает в себя Spice Island Beach Resort, расположенный в Вест-Индии. Он работает по системе "все включено" и очень популярен среди пар и семей. Красочный сад с экзотическими растениями создает идеальные условия для свадебных фотографий. Просторные люксы с бассейнами идеально подходят для отпусков или медового месяца.

Бар Sea and Surf Terrace соблазняет потрясающей местной кухней. Ресторан Oliver's предлагает изысканный креольский вкус и других мировых кухонь. Вегетарианцы не останутся голодными, ведь гости могут выбрать из разных блюд из фруктов и овощей. Посещение шикарного спа делает кожу бархатной, а волосы – крепкими и шелковистыми. Прогулки на паруснике дарят влюбленным незабываемые впечатления от закатов и девственной природы.

Kokomo Private Island Resort

Рейтинг : ⭐️⭐️⭐️⭐️

Адрес : Yaukuve Levu Island, Фиджи

Вебсайт : https://www.kokomoislandfiji.com/

Телефон : +679 776 4441

Самые романтические курорты для пар дарят влюбленным уютное убежище с элитными удобствами. Для незабываемого путешествия пары часто выбирают Kokomo Private Island Resort на Фиджи. Все номера отеля полностью оправдывают звезды.

Гости Kokomo Private Island Resort будут наслаждаться уютными люксами с бассейнами. Источник: Freepik

Гости одного из красивейших курортов для пар могут остановиться в ярких и уютных люксах с бассейнами. Если нужно большее пространство, выберите одну из роскошных вилл на живописном побережье океана. Резиденция имеет шесть спален, где вы можете наслаждаться каждой минутой отпуска вдвоем. Пляж расположен в нескольких минутах от отеля, что придает преимущества отдыха. Пакет включает в себя изысканные блюда с безалкогольными напитками и немотовые водные активности.

Cayo Espanto

Рейтинг : ⭐️⭐️⭐️⭐️

Адрес : Cayo Espanto Island, Сан-Педро, Амбергрис-Кайе, Белиз

Вебсайт : https://aprivateisland.com/

Телефон : +1 888-666-4282

Настоящий райский отдых для влюбленных предлагает частный курорт Cayo Espanto, расположенный на острове Белизе. Он уверенно поддерживает статус гостиницы первого класса. Как и в лучших курортах для пар, для гостей предлагаются роскошные виллы, разбросанные прямо у голубого океана.

Пляж с приватными бассейнами идеально подходит для романтического отдыха пар. Изысканная кухня от талантливых шеф-поваров одного из самых лучших романтических курортов подарит гостям гастрономическое удовольствие.

Скучать не придется, ведь гости могут выбрать интересные занятия для совместного отдыха:

Дайвинг.

Катание на катамаране.

Виндсерфинг для покорения мятежных океанских волн.

Курорт подготовил экскурсионные программы, в том числе увлекательные туры по джунглям. Если мечтаете провести медовый месяц вдвоем, приезжайте в Cayo Espanto и бурные эмоции накроют вас с головой.

Excellence Playa Mujeres

Рейтинг : ⭐️⭐️⭐️⭐️

Адрес : Prolongación Bonampak S/N Mz. 1 l.10 cm. 3 Condominio Playa Mujeres Sm. 3 Condominio Playa Mujeres, 77400 QR, Мексика

Вебсайт :https://booking.excellenceresorts.com/

Телефон : +52 998 872 8600

Excellence Playa Mujeres предлагает несколько ресторанов с изысканной кухней на территории. Источник: Freepik

Лучшие романтические курорты искусно угадывают желание влюбленных и помогают их реализовать. Excellence Playa Mujeres, курорт по системе "все включено" в Мексике, – один из таких. Он расположен в удачном месте, вблизи ночных клубов с зажигательными ритмами и международного аэропорта Канкуна.

Excellence Playa Mujeres входит в топ-10 курортов для пар. Здесь царит уютная атмосфера без лишнего шума и суеты. Отель только для взрослых, поэтому его высоко ценят любители тишины и покоя.

Недалеко от курорта находится марина, где можно арендовать лодку для сказочного путешествия вдоль живописных берегов Мексики. При желании можно посетить спа-центр мирового класса, который приглашает погрузиться в мир гармонии и красоты. Любители гольфа не упустят возможности посетить поле для гольфа поблизости. Один из лучших курортов для супружеских пар имеет несколько ресторанов с изысканными деликатесами из мяса, рыбы и овощей. Большое количество сочных фруктов дарит гостям экзотические лакомства.

Отель предлагает просторные VIP-номера с индивидуальными джакузи и удобным выходом на улицу. Это идеальное место для молодоженов, объединивших свои сердца. Кроме того, есть люксы для медового месяца, бассейны и яркие развлечения в театре Main Stage. В курорте много лаунджей и баров с широким выбором аппетитных блюд и напитков.

Galley Bay Resort & Spa

Рейтинг : ⭐️⭐️⭐️⭐️

Адрес : Türkler Mh. Akdeniz Bl No:26, 07407 Alanya/Antalya, Турция

Вебсайт : https://www.longbeach.com.tr/

Телефон : +90 242 512 10 00

Многие высокорейтинговые курорты для пар расположены в Карибском бассейне. Galley Bay Resort & Spa – один из них. Здесь созданы гармоничные условия для отдыха влюбленных, окруженных живописными садами площадью 40 акров.

Гости могут выбрать королевские номера с прекрасными видами на пляж. Вдоль побережья океана разбросаны рестораны под открытым небом и лаунджи, где всегда рады гостям. Большое количество сочных закусок, салатов и тропических фруктовых напитков приятно удивляет. Согласитесь, так приятно пить чай или кофе с аппетитным пирожным на берегу лазурного океана. В такой волшебной атмосфере все грустные мысли отходят на второй план и кажется возможным достичь вечной гармонии.

Astra Suites - Santorini, Greece

Рейтинг : ⭐️⭐️⭐️⭐️

Адрес : Imerovigli, Imerovigli, Santorini 847 00, Греция

Вебсайт : https://www.astrasuites.com/

Телефон : +30 2286 023641

Романтические курорты для отдыха сопоставимы со стаканом изысканного вина. Они дарят невероятное чувство радости с длительным послевкусием. На этот раз мы приглашаем вас посетить отель Astra Suites, который находится в уютном Санторини, Греция.

Прогулки Санторини всегда очаровывают. Источник: Freepik

В просторных люксах с дизайнерской мебелью, джакузи на открытом воздухе и волшебными верандами вы оцените все преимущества отдыха в тропическом оазисе. Во всех номерах отеля есть уютные балконы с невероятными видами на Эгейское море. Рассветы и закаты на Санторини по-настоящему поражают, и здесь вы можете неторопливо наслаждаться их обаянием каждый день. В отеле есть красивый бассейн на Cliffside, где влюбленные любят плескаться.

Высокорейтинговые романтические курорты предлагают широкий выбор изысканных блюд. Astra Suites не является исключением. Умелые шеф-повара ресторана мастерски готовят греческую и средиземноморскую кухню.

Белый Санторини создан для долгих прогулок влюбленных в милые улочки с многочисленными магазинами и сувенирными магазинами. Все здесь шепчет о любви.