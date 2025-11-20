США нашли слабое место Украины

Да, в этот раз все действительно серьезно и по-взрослому.

Администрация Трампа приступила к плану прямого влияния на Украину на попытку достижения грязного мира.

Слабое место Украины, по мнению американцев, – страх власти перед большим объемом компромата, который может вызвать тайфун во внутренней политике.

Трамп планирует использовать последствия коррупционного кризиса в украинских властях, созданного действиями НАБУ-САП из-за потери Зеленским политической прочности, управляемости Совета, электоральной способности.

Мирную программу Уиткоффа-Дмитриева (сформированной в октябре) завтра представит Зеленскому министр армии США Дэниел Дрисколл и начальник штаба сухопитных сил Рэнди Джордж. То есть, эта программа выглядит как согласованный заранее план и теперь по совершенно понятным причинам ждали до второй половины ноября.

Дрисколл - гражданский министр армии, республиканец, юрист, ветеран и экс-разведчик, одноклассник и друг вице-президента Венса.

Рэнди Джордж – генерал армии США, начальник штаба Армии США, участник войн в Персидском заливе, в Афганистане и Ираке.

По данным Axios, план состоит из 28 пунктов, разделенных на четыре больших блока: мир в Украине, гарантии безопасности, европейская безопасность и будущие отношения США с Украиной и Россией.

Что это фактически означает? Расширение переговорного меню по мнению США позволит более уверенно подойти к гарантированному успеху мирной инициативы. Но жирный намек здесь в другом – это позволяет представить соглашение как решение вопросов европейской безопасности без Европы. То, о чем мечтал Путин, начиная полномасштабную войну в 2022 году, несправедливо оценивая расширение НАТО и угрозу безопасности РФ. Зрительно это позволит Путину представить этот мирный трек как "новая Ялта", где Трамп и Путин в Будапеште совершают очередное разделение мира.

Элементы плана по Украине известны только по слухам, догадкам и конспиративным домыслам. Поэтому делать категорически выводы рано и бесперспективно. Но определить некоторые пункты можно попробовать.

Территории. Украину будут склонять увести войска из Донецкой области. Возможно, РФ вернет некоторые оккупированные территории (Энергодар, оккупированные части Харьковской и Днепропетровской областей). США признают Крым русским. Армия. Вероятно, план предполагает сокращение украинской армии. На мой взгляд, именно этому пункту нужно сильнее украинским властям противодействовать. Без ВСУ – Украины нет и не будет. Это прямой путь к покорению Украины РФ в скором будущем. Точка. Безопасность. Гарантии безопасности Европе, Украине и РФ попытаются увязать в некую целостную общую конструкцию взаимных сдержек и противовесов. Но формулировка этих гарантий и их механизмы пока неясны. Россия точно не согласится на присутствие европейских армий на территории Украины. Гуманитарные вопросы. РФ и США будут продавлять требование изменить украинское церковное и языковое законодательство. РФ попытается представить это как успех ее проекта по "денацификации" Украины. Хотя, думаю, по этому пункту, может быть или очень ничтожный компромисс, который обернется косметическими изменениями или фанатичным неприятием со стороны Украины. Предложение признать русский язык или изменить нынешний статус УПЦ-МП может вызвать серьезное внутреннее недовольство. Экономика. Репарации, санкции и восстановление Украины. По этим пунктам вообще нет никакой конкретики.

Сейчас нужно учесть, что США, благодаря украинско-российскому кейсу, хочет иметь больший контроль за европейским континентом и влияние на Украину. Американцы предпочли бы "забетонировать" украинский вопрос, чтобы он не мешал в ближайшее десятилетие реализовывать антикитайскую программу действий.