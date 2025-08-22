Перспективы встречи Зеленского с Путиным остаются призрачными

Прошло уже несколько дней момента "исторических" встреч в Анкоридже и Вашингтоне (у Д. Трампа все встречи — исторические). Напомню, что вашингтонский саммит с участием лидеров европейских стран завершился тем, что В.Зеленский и Путин дали подчиненным команды готовить украино-российские переговоры на высшем уровне.

И – ничего. Однако сменилась публичная риторика — как российская, так и украинская. Лавров снова начал тошнить, что мирные договоренности должны базироваться исключительно на "Стамбуле-22", то есть все должно начаться с вывода ВСУ из Донбасса. А дальше можно не обсуждать.

Зеленский вернулся к необходимости прекращения боевых действий, которое должно предшествовать мирным переговорам. А как раз отказ от предварительного прекращения огня как раз и считается главным достижением путина во время встречи с Трампом. Ибо продекларированное фюрерком намерение "сразу заключить мирное соглашение, а не перемирие", на самом деле позволяет недоимперии продолжать войну сколько хочет.

Ибо затягивать мирные переговоры можно сколько угодно. А вот прекращение войны – это конкретное дело, которое требует для выполнения нескольких часов: Верховный главнокомандующий отдал приказ, войска выполнили. И все видят наглядный результат. Именно поэтому прекращение огня перед началом мирных переговоров за многие столетия стало четким маркером, желают ли стороны действительно прекратить войну, или только тянут время в надежде получить преимущества на фронте.

Главный вопрос сейчас в реакции Трампа, когда он убедится, что "друг путин" просто клеит из него дурака. Мой прогноз: 90% умеющих руки и забудущих о "войне Байдена, к которой он не имеет никакого отношения", а обещание прекратить ее, как и возмущение сотнями тысяч жертв, были исключительно сарказмом. И, соответственно, 10% разозлиться и начнет реально давить на РФ.

Ждать недолго – очередные бесконечные две недели.