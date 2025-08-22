За август Россия потеряла 13% перерабатывающих мощностей НПЗ.

Ограниченный доступ к западным технологиям и так серьезно вредит нефтепереработке.

Индия все же известилась от части российской нефти, а еще 6 дней до начала действия тарифов.

видео дняPlay Video

Нефтегазовые доходы до этого и так упали на 18% год к году.

Все больше регионов России сообщают о дефиците горючего. Все больше многокилометровых очередей за горючим.

Это при том, что реальных новых серьезных санкций, кроме украинских дронов и европейских ограничений, не было.

Это краткий обзор новостей энергетической сверхдержавы, которую настроил Путин за 25 лет. И доживающая свои последние месяцы в этом статусе.