Как РФ остается без топлива ударами ВСУ
За август Россия потеряла 13% перерабатывающих мощностей НПЗ.
Ограниченный доступ к западным технологиям и так серьезно вредит нефтепереработке.
Индия все же известилась от части российской нефти, а еще 6 дней до начала действия тарифов.
Нефтегазовые доходы до этого и так упали на 18% год к году.
Все больше регионов России сообщают о дефиците горючего. Все больше многокилометровых очередей за горючим.
Это при том, что реальных новых серьезных санкций, кроме украинских дронов и европейских ограничений, не было.
Это краткий обзор новостей энергетической сверхдержавы, которую настроил Путин за 25 лет. И доживающая свои последние месяцы в этом статусе.