Как Россия убила будущее украинских детей: в ОРДЛО резко помолодели ''двухсотые''

Сегодня новости из ОРДЛО. С одной стороны, новости хорошие, у них большие потери, как и у россиян. С другой… Смотрю на молодые, юные лица жителей ОРДЛО, которые хоронят на днях, и не испытываю радости, как, когда смотрю на фото убитых россиян. Скорее злобы и горечи.

Эти молодые люди с трехколорадками в горке, которые сейчас хоронят в ОРДЛО, они же все рождены в Украине. Понимаете? В Луганской области, Донецкой области, в Украине!

Это люди, которые в начале войны – напомню, это 2014 год – были детьми. 19 лет сейчас, это 10 в 2014 году.

Возможно, они, как и мои дочери, ходили в украиноязычный детский сад или в школу. Носили вышиванки, смеялись над "чертами" на театрализованных Вечерницах, лепили вареники, пели Гимн Украины. Именно так было в детсадах и школах Луганской области до 2014 года.

Именно дети быстро украинизировались, именно подростки были патриотично, именно на них поставили такую ставку, как я, кто воспитывал своих детей в любви к Украине. Ибо эти дети, это было будущее Донбасса. Они, выучившись в украиноязычных школах, ВУЗы, вернувшись на работу, должны были украинизировать среду.

Это будущее убила Россия. Вместе с этими детьми, выросшими в оккупации, пропаганде, ненависти, стали взрослыми и пошли на войну. Но имели ли они выбор, если в начале войны им было 5-7-9-12-15 лет?

Эти дети должны вырасти счастливыми, свободными в свободной независимой стране, творить, путешествовать по миру, вместе с другими миллионами молодых украинцев создавать новую реальность.

Все до 2014 было создано для этого, для развития украинского будущего этого края.

В 2014 году не тогда еще дети, а их родители выбрали возвращение в прошлую и черную ленту на фото своих детей. Я все еще не пойму почему.

Это такая сложная формула в этом "почему", что я уже, вероятно, томов из 10 написанных, готовя войну. Ибо на самом деле этих "почему" столько, сколько людей, у каждого был свой путь, мечта, но все они вели в трехколорадный мир.

Они шли туда, в русские ады не сами, а держа за руку своих детей.

Из украиноязычного из детского сада класса моей младшей – 2001 год рождения – детей в 2014 году были за Украину. Но впоследствии общественное мнение, пропаганда, решение родителей, разговоры на кухне и дети изменили свое решение. Не многие из ее класса вышли с родителями из оккупации, оставались там и погибли. Ребята на фронте, девушки… Страшные судьбы. Выпускной альбом из детсада, украиноязычная группа, дети в вышиванках, они никогда не встречались, как одноклассники. Меньшинство, воспитавшее и выбравшее Украину, не планирует возвращения ни при каких целях. Большинство, которое осталось там, за эти 10 лет погибло или списалось.

Из украиноязычного из детсада класса старшей дочери – 1997 год рождения – первые дети в 2014 году были за Украину. Выпускной был под обстрелами, в зале сидели родители в трехколорадках, потому что были в "народном ополчении", уже на выпускном не было ни Государственного Гимна, ни Государственного Флага, но свидетельства об окончании их школы были украинские, потому что были заказаны еще до оккупации.

Было запрещено петь на выпускном украинские песни и танцевать в вышиванках, потому что "папы воевали". Дети плакали и пели "Барашники" а капелла. "Вайвалы" хмурили брови и ворчали – "это так укропропаганда по ним прошла, ничего, отвоюем наше русское". Но впоследствии общественное мнение, пропаганда, решения родителей и дети изменили свое решение. Из класса старшей больших детей вышли с родителями из оккупации в период 2014-2016 годов, меньшее количество осталось там и погибли. Ребята на фронте, девушки… Страшные судьбы. Выпускной альбом по выпуску 2014 года, украиноязычный класс, они никогда не встречались как одноклассники. Вышедшие и выбравшие Украину не планируют ни одного возвращения при каких ситуациях. Оставшиеся там за эти 10 лет погибли или сошлись.

Вот такова реальность. Мы прячем свою украиноязычную молодежь и цвет нации, которая гибнет на фронте или под обстрелами, защищая будущее Украины. Они, когда-то украиноязычная молодежь, погибают там в ОРДЛО, потому что идут нас убивать, потому что их родители выбрали для них прошлое.

Рожденные в Украине считают себя россиянами и радуются, когда гибнут их сверстники в Украине. Я ненавижу Россию за это преступление. Да, это преступление. Ибо то, что там сделали с детьми, это военное преступление, потому что влияние на несовершеннолетнее, психологическое, сексуальное, милитаристическое, любое – это преступление.

На фото Нигалюк Алексей Викторович погиб. Мобилизирован в ОРДЛО. Да, у них на фронте после школы, это норма. Потому что школе это уже не об учебе, а об учебе убивать.

10 лет оккупации школы и детсада ОРДЛО, это фабрики по формированию военного ресурса. Оккупант сделал ставку именно на молодежь. Ибо чего агитировать своих родителей, которые и так пускали слюнки "пожить по-русски". Поэтому пропаганда и психологическое давление в учебных заведениях ОРДЛО бешено.

Я столько написала о том, как кафиры уничтожали и уничтожают детей в оккупации, потому что мне это очень болит.

Я писала под яростным осуждением (не демонизировал Донбасс), под дикий хохот людей в розовых очках (это все фейк, она придумывает), я писала под образы, которые на меня лили переселенцы из ОРДЛО, родители которых остались там (они же дети, ничего страшного, они понимают, они понимают, они понимают, они понимают главное – россия сделала ставку на возобновление войны. ресурс именно за счет детей ОРДЛО и воспитывает из них "сволочи".

Виноваты ли эти дети в том, что они стали преступниками? Нет! Это военное преступление России и моральное преступление их родителей.

Да, кто угодно в ОРДЛО, достигнув совершеннолетия и пойдя убивать украинцев – есть преступник, военный преступник, нашедший свой шар, потому что война.

Конечно же есть ощущение радости или покоя, когда смотришь огромные списки погибших в ОРДЛО только за прошлый месяц, потому что это хорошо, что их меньше, но… Но каждый раз я ищу возможность поговорить об этом страшном преступлении, которое совершила россия всех детей в ОРДЛО.

Я считаю, что на фоне этих фото с погибшими юношами из ОРДЛО именно мы должны кричать на весь мир о преступлениях кафиров, которые забрали у этих молодых людей, рожденных в Украине, право, хотите, их законное право жить свободным и мирным человеком.

То, что на фронте со стороны военных ОРДЛО очень много молодежи, это преступление оккупанта!

Можно много говорить об их выборе, что они должны были уехать (на время войны они были несовершеннолетние, следовательно, заложники родителей), можно много философствовать, если ты украинец на неоккупированных территориях и ты в безопасности.

Я много писала об этих преступлениях в ОРДЛО еще до начала масштабного вторжения – так называют людей периода с 2022 года. Потому что я знала, если россия пойдет дальше, оккупирует любую область Украины или всю Украину, мы все судьбу жителей ОРДЛО: наши дети и внуки будут учиться ненавидеть мир, через 10 лет будут повторять, что они русские, а мы, их родители, будем штурмовать Польшу или Германию, или страны Балты.

Не верите? Чтобы почитать статистику, сколько подростков, детей и взрослых в возрасте от 18 до 35 лет становятся в Украине террористами, потому что их завербовали через соцсети.

Поэтому еще раз все те дети, которые оказались в оккупации и во времена оккупации стали военными убийцами, все равно жертвы России. И когда-то россия должна понести наказание и за то, что уничтожила в ОРДЛО Украину и выросла из детей убийц.

Что самое смешное, я напомню, что все дети, которые на время оккупации 2014 года были маленькими от рождения до 16 лет, имели же безумное влияние на себя родителей.

И школа, и социум, и родители, все работающие на фабрике пути и штамповали из своих детей существ. Без эмпатий, без сожаления, с ненавистью к Украине и миру, этаким русским ванькам, в лаптях и с балалайками. Это их грех. Но моральный, не военный, как в России. Это смешно в том, что если преступления России будут доказаны и назначены репарации, их глаза волчицы-самки с комсомолом в голове и путиным на нижнем будут штурмовать социальные учреждения, требуя компенсации, потому что их ребенок жертвы российского преступления.

Хотя… будет ли кому это делать.

ОРДЛО значительно потеряет на фронте и военный ресурс ОРДЛО теряет потенциал. Это хорошая новость.

Плохая в том, что на опустошенной территории россия массово возит своих граждан, закрепляясь там надолго. И уже в школах и детсадах детей, рожденных в ОРДЛО от россиян, бурят, якутов, дагестанцев, но пик их рождаемости прошел. Сейчас в ОРДЛО едут из России семьями, наполняя оккупированные земли своим смрадом и укореняя там своими потомками.

И когда – я верю в это – возникнет политический вопрос возвращения оккупированных территорий домой в Украину, россия применит этот новый ресурс, в который сейчас так вкладывается, как когда-то вкладывалась в подрастающее поколение ОРДЛО – свезенных туда граждан россии, которые будут взывать о "мы здесь всегда жили, это русская земля.

И это еще одна часть войны и будущий участок фронта. Это, как город, не выжег гербицидом, не вырвал ту проклятую искренницу, лебеду, пирий, до образования содержимого, насаждается так, что ты в тех зарослях зерна не посадишь. Поэтому, спаем, вырываем, гербицидим окупантов, чтобы их духа не осталось, вплоть до этого колина.

Но об их преступлениях мы не смеем забывать. Потому и пишу. Чтобы люди говорили, чтобы никто не ушел от наказания, а еще, чтобы были сделаны памяти выводы и изучены исторические уроки.