Как известно, Путин несколько недель назад лично клянчил деньги на войну у олигархов. Взамен олигархат стал торговаться и требовать установления сроков обращения в суд по приватизации прошлых лет в рамках сроков до 10 лет.

Переговоры начали вести на площадке Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Модератором выступил друг семьи Набиуллини-Кузьминова – глава РСПП Шохин.

Скажем честно, путинская акция "дай денег на войну и к тебе не придет ФСБ" с треском провалилась: публично собрали не более 200 млрд рублей, а такой известный юморист-олигарх, как Дерипаска, предложил переложить тяготы войны на пролетариат, увеличив рабочую неделю до 6 дней.

На прошлой неделе Кремль придумал новую страшилку для олигархата – введение налога с сверхдоходов, так называемый windfall tax, даже была озвучена ставка 20%. Этот сюрприз произошел ровно через пять дней после того, как министр финансов Силуанов клялся, что новых налогов больше не будет.

Впрочем, перспективы windfall tax в 2026 году вызывают большие сомнения даже у заядлых путинистов, поскольку по итогам 2025 количество прибыльных компаний сократилось, а прибыльными секторами остались только: ИТ, фармация, производители удобрений и предоставлятели ритуальных услуг.

В свою очередь, РСПП отметила, что ожидает в парламенте проект закона, ограничивающий срок обращения прокуратуры в суд по поводу итогов приватизации 10 годами, но правительство не спешит этот закон подавать.

Именно поэтому Кремль сейчас находится в творческом поиске: как надавить на олигархат, чтобы выжать из них 10–15 трлн рублей. Если Вайно и Кириенко это не удастся, то дальше единственным источником финансирования войны останутся депозиты россиян, вероятность заморозки которых сильно увеличится.