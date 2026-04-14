Як відомо, путін кілька тижнів тому особисто клянчив гроші на війну у олігархів. Взамін олігархат почав торгуватись і вимагати встановлення строків звернення до суду по приватизації минулих років в рамках термінів до 10 років.

Перемовини почали вести на майданчику Російського союзу промисловців і підприємців (РСПП). Модератором виступив друг родини Набіулліної-Кузьмінова – голова РСПП Шохін.

Скажімо чесно, путінська акція "дай грошей на війну і до тебе не прийде ФСБ" з тріском провалилась: публічно зібрали не більше 200 млрд рублів, а такий відомий гуморист-олігарх як Дерипаска запропонував перекласти тяготи війни на пролетаріат, збільшивши робочий тиждень до 6 днів.

На минулому тижні Кремль вигадав нову страшилку для олігархату – введення податку з наддоходів, так званий windfall tax, навіть було озвучено ставку 20%. Цей сюрприз відбувся рівно через 5 днів після того, як міністр фінансів Сілуанов клявся, що нових податків більше не буде.

Втім, перспективи windfall tax в 2026 році викликають великі сумніви навіть у завзятих путіністів, оскільки за підсумками 2025 року кількість прибуткових компаній скоротилась, а прибутковими секторами залишились лише: ІТ, фармація, виробники добрив і надавачі ритуальних послуг.

В свою чергу, РСПП зазначила, що очікує в парламенті проєкт закону, який обмежує строк звернення прокуратури до суду з приводу підсумків приватизації 10 роками, але уряд не поспішає цей закон подавати.

Саме тому Кремль зараз знаходиться в творчому пошуку: як надавити на олігархат, щоб вичавити з них 10-15 трлн рублів. Якщо Вайно та Кірієнко це не вдасться, то далі єдиним джерелом фінансування війни залишаться депозити росіян, ймовірність замороження яких сильно зросте.