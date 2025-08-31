Путин улетел в Китай продавать РФ

Перед вылетом в Китай "путин" дал 30 августа интервью "Синьхуа", где назвал Си Цзиньпина "настоящим лидером крупной мировой державы". Трампа такого комплимента он не удостоил, притом, что коллективный "путин" одинаково пытается продать на корню ресурсы РФ ему и Си Цзиньпину.

В кремле этого и не скрывают. С момента первого приезда Виткоффа в РФ там прямо и постоянно говорят, что предложили через него бурить по всей расеи, где душенька Трампа пожелает. Взамен просят всего две вещи: назвать "путина" "настоящим лидером крупной мировой державы" и помочь выйти из войны с сохранением фейса и части захваченных в Украине земель.

Китайцам бурить на шельфе Арктики и на Ямале и построить оттуда газопровод "Сила Сибири-2" предлагают с октября 2023 г., когда "путин" впервые решился выехать из РФ после выдачи в марте МУС ордера на его арест. Взамен просят глобальный бойкот доллара и столько всего и сразу, что сами не знают, с чего начать. Сейчас в интервью "путина" всё это в очередной раз повторили, так как китайцы до сих пор тоже не знают с чего им начать в этих хотелках русских. Начали с того, что в январе 2025 г. объявили КНР приполярным государством.

По сути, заявили о правах КНР на Ямал и шельф Северного Ледовитого океана подобно тому, как Эрдоган с международно-признанным правительством Ливии поделили на двоих Средиземное море. Если в случае с морем это был пиар-ход для ещё большего признания правительства Ливии, то в случае с океаном и Ямалом это заявка на эксклюзивные права на них Китая, независимо от того, будут в нём у власти коммунисты или другие партии. В Пекине чертят пресловутые планы на сто лет с учётом самых невероятных изменений, а в Москве срочно рожают планы – кому продать "воздух" на корню с политической выгодой.

Кремлёвцы действительно торгуют "воздухом" и на корню. После взрывов осенью 2022 г. на "Северном потоке" около 100 млрд. кубов газа, ежегодно шедших из РФ в ЕС, куда-то бесследно испарились. Даже Михаил Крутихин и другие эксперты за три года не нашли, куда делись эти уже 300 млрд. кубов.

Логично предположить, что кремлёвцы, когда взрывали "Северный поток", хотели не только заморозить Европу и заставить её отказаться от поддержки Украины, но и скрыть тот факт, что "Газпром" не может продолжать поставлять такие объёмы газа, так как его скважины скорее пусты, чем полны. Срыв поставок означал не только штрафы и вёл к банкротству "Газпрома", но и мог стать смертельным ударом для путинского режима по схеме "домино".

Международное признание банкротства "Газпрома" влекло за собой крах режима, а следом и распад РФ. Трубопроводы и сверхприбыли от торговли углеводородами, а вовсе не воспоминания о Рюрике и СССР, – это то, что по-настоящему удерживает от распада конгломерат земель и людей под названием "расея". Ещё немножко удерживают полиция и ФСБ, но сколько не повторяй мантры об "исторической россии" и "воевавших дедах", а нефтедолларов от этого больше не становится.

Зато становится не до укоров украинцам: как же так, мы столько лет в одном концлагере жили, а вы предаёте нашу общую память и хотите сбежать. Причём не как Хаим, который был в концлагере учётчиком, и при Брежневе с позором уехал в Израиль, а сбежать вместе с бараками и землёй, на которой они стоят. Не позволим, это наши новороссийские бараки, построенные ещё Потёмкиным, и наша земля.

Поэтому для многих в РФ, независимо от их национальностей, путинское "СВО" – это законный карательный рейд по возвращению в концлагерь беглых рабов-украинцев вместе с бараками и забором, разделявшим УССР и РСФСР, которые они утащили в августе 1991 г. Поэтому большинство российских солдат-оккупантов и вело себя в Украине в 2022 г. как каратели без особого стимулирования к этому со стороны командования. Русский характер и душа тогда раскрылись на полную.

Государственная политика РФ на оккупированных территориях – это продолжение русского характера, но с ограничениями от бюрократической целесообразности, так как если русскую душу ни чем не ограничивать, то она и "родное" начальство не пощадит.

Опасение этого и привело к подрыву "Северного потока" изнутри, а не с наружи, что хорошо видно на фото. Водолазы и яхты ни при чём. Всё по формуле Достоевского: если бога нет, то всё дозволено. С богом на Московии разобрались ещё при царе Петре, а при коммунистах окончательно и бесповоротно, и сейчас знают, что бога или нет, или с ним легко договориться.

Но если нет не только бога, но и газа, и нефтедолларов, то тогда можно абсолютно всё, вплоть до пригожинских окриков "Бункерный дед, где снаряды?" и похода на Москву в июне 2023 г. У Пригожина было около 6 тыс. солдат и в Ростов он вошёл без боя, притом, что в городе сидел штаб всего "СВО". Полуторамиллионный Мосул в 2016 г. удерживало, по оценке Пентагона, лишь 6-12 тыс. боевиков ИГИЛ. Иракская армия в 70 тыс. выбивала их 14 месяцев под надзором военспецов Коалиции против ИГИЛ.

Так что, кремлёвцы явно учитывали не только международную ситуацию, но и русскую душу, когда взрывали "Северный поток". Часть своих проблем они этим сняли, но теперь вынуждены попеременно предлагать КНР и США купить у них на корню "воздух", так как для его превращения в газ нужны технологии, оборудование, средства транспортировки и ещё много чего.

Это очень напоминает обращение к варягам Рюрика – "Земля наша обильна, но порядка в ней нет. Придите и владейте нами". Современное прочтение – "Придите и бурите", но к нему табун кремлёвцев добавляет два противоположных условия. От США он требует за это помочь им выпутаться из войны, а от КНР – начать мировую войну по-настоящему.

В силу специфики модели управления кремлёвцы на решающие, по их мнению, встречи ездят большим табуном. Что на Аляску, что в Пекин в октябре 2023 г. и в июне 2024 г., и опять почти всем правительством и офисом президента. "Коллективный путин" – вполне реален, а не только плод публицистики. Но эта поездка в Китай для табуна закончится как и две предыдущие – шума будет много, а результат совсем не тот, которого он ожидает.

В расчёте, что этот шум перекроет собой всё, особенно в Украине, во Львове утром 30 августа и был застрелен Андрей Парубий. Разумеется, весь кремлёвский табун не мог в этот день отправиться на судьбоносную для себя встречу в Китай без того, чтобы не убить в Украине депутата из оппозиционной партии, давно не появлявшегося в СМИ. Без этого уговаривать Си Цзиньпина на "Силу Сибири-2" и на войну с США было бесполезно.