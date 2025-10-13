Почему не все страны поддерживают Украину?
Недавно меня попросили подытожить причины, почему одни страны активно поддерживают Украину, а другие ограничиваются красивыми словами или занимают нейтральную позицию. Вот что у меня вышло.
Взаимная поддержка нуждающихся в помощи стран является основой мирового порядка, так же как взаимная поддержка граждан в стране является основой национального общественного строя. Украина, став жертвой агрессии, рассчитывала на поддержку всего мира, но реальная ситуация выглядит иначе. Почему одни граждане и их политические лидеры поддерживают Украину, а другие отказываются от поддержки или ограничиваются хорошими пожеланиями?
В 2022 году Украина апеллировала к принципам и ценностям, но до конца этого года этот аргумент исчерпал себя. Похоже, что мировая политика основывается преимущественно на интересах. Поэтому поговорим о 2025 году, когда ни у кого нет иллюзий по поводу важности ценностей.
*** Почему страны поддерживают Украину?
- Ради своей безопасности. Страны Восточной, Центральной и Северной Европы знают, что такое российская агрессия. Они понимают, что если Украина рухнет, война придет на их землю.
- Для сохранения мирового порядка, основанного на правилах, соглашениях и альянсах. Если все это больше не работает, если агрессия останется безнаказанной, тогда будет больше агрессии и многим странам придется пролить больше крови собственных граждан.
- Для экономических интересов. Российская агрессия подрывает стабильность мировой экономики (рынки зерна, энергетика, логистика и т.п.). Поддержка Украины – это инвестиция в устойчивость торговых путей и рынков.
- Ради нравственного авторитета и международного имиджа. Поддержка Украины – это способ для стран утвердить свой статус защитников демократии, прав человека и международного права. Это также увеличивает их вес в глобальных институциях.
- Но есть место и для идеализма. Вся человеческая цивилизация построена на архетипе победы слабой, храброй правды над жестокой, глупой силой. Давид и Голиаф, триста спартанцев, повстанцы против Галактической Империи в "Звездных войнах" или "Дюни", хоббиты против Саурона, Гарри Поттер против Волдеморта.
*** Почему страны не поддерживают Украину?
- Потому что они отравлены безопасностью. Многие граждане считают, что это не их война, что война до них не дойдет (Россия удовлетворится Украиной и не пойдет дальше) или что они могут скрыться от нее, в то время как милитаризация забирает деньги из семейных бюджетов. При этом некоторые популисты используют тему войны для мобилизации своего электората, оказывая поддержку Украины политически токсичной.
- Зависимость от России. Некоторые страны все еще сильно зависят от российских энергоносителей, рынков или инвестиций. Будучи замкнутыми в собственном геополитическом контексте, они боятся экономических потерь больше, чем выгоды от победы Украины. Они хотят сохранить обычный ход дел, когда это невозможно.
- Потому что они боятся краха России. Поражение России почти наверняка означает ее крах, и это связано с неприемлемыми рисками, такими как распространение ядерного оружия, масштабный кризис беженцев, религиозный радикализм и подъем Китая. Ловушка москвоцентризма, в которую попали западные аналитики и политики, не позволяет им видеть хорошие сценарии, ведущие к устойчивому миру и экономическим выгодам.
- Потому что российские деньги, российская пропаганда и ошибки российских студий трудятся уже много лет. Есть также политические элиты, которые тяготеют к Москве или испытывают к ней "традиционную симпатию" из-за общих культурных кодов и ностальгии по советской эпохе, но это часто поддерживается деньгами.
- Потому что антиколониальный нарратив не работает. Многие страны, которые сами были колониями и обрели свою независимость из-за борьбы, не понимают, что Украина ведет антиколониальную войну против империи, которая хочет ее снова завоевать. Возможно, это потому, что украинцы белые, и из-за антизападных (особенно антиамериканских) настроений, и потому, что Россию воспринимают как преемницу Советского Союза, который выдавал себя за антиколониальную силу, хотя и был жестоким колонизатором собственных колоний.
Следовательно, можно подытожить: поддержка Украины основывается на сочетании рационального прагматизма с нравственными ценностями и долгосрочным горизонтом политического мышления, тогда как отсутствие поддержки обусловлено краткосрочным горизонтом мышления, стремлением к наименее затратным быстрым результатам во внутренней политике, а также страхами, зависимостями и антипатиями. устарели и не отражают международные реалии.