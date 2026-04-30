Путін попросив у Трампа перемирʼя на 9 травня

Це виглядає смішно, але Путін просить Трампа, щоб той вплинув на Україну, щоб та не била по Москві в день Побєдобєсія.

1. Попри те, що російська влада вже прийняла рішення не проводити повноцінний парад, Путін змушений принижуватися і просити перемирʼя. Проте, я б не переоцінював всю цю історію для внутрішньої російської аудиторії. Це приємна сатисфакція для нас, це розширення кола тих, хто сумнівається, але це ще далеко не злам системи. Хоча й крок до цього.

2. Імперії валяться не по одній причині, а за сукупністю факторів. І один із вагомих факторів – брехня влади через безсилля. Про це я докладно свого часу писав в книзі "Як зруйнувати русскій мір", лінк буде в коментарях. Зараз лише скажу: для Союзу таким фактором став Чорнобиль. Влада відносно легко впоралася з переселенням, будівництвом і іншими речами, але сталося так, що мільйони людей одночасно побачили, що влада бреше не з точки зору сили, а з позиції безсилля. І це один з вагомих факторів підриву довіри до влади і віри у владу.

3. Зараз ми переживаємо кінець першої серії "Король голий". І її квінтесенцією є слова одного з воєнкорів: "Досить брехати, що ми воємо в пів сили. Ми воємо на повну і залишилося випробувати ядерку і мобілізувати мільйон". Звернення Путіна до Трампа – це красивий фінал цієї серії довжиною в чотири роки, два місяці і шість днів.

4. Путін остаточно перейшов до режиму самозбереження. Автократія ж, живе доти, доки вона розширяє свої рамки (сподіваюся, більш детально напишу про це в своїй наступній книзі). На жаль, цей процес "звуження в самозбереження" може бути більш ніж довгим.

5. Із позитиву, все що я розумію про Путіна – він неймовірний боягуз. А тому він завжди запізнюється на 1-2 кроки.