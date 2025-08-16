Путін не пообідав, переговори у розширеному форматі не відбулися
Так, але про зупинення підготовки зустрічі Путіна та Зеленського поки не повідомили.
А це означає, що переговорний трек продовжується. Як за бізнес-проектами (де, зважаючи на все, зустріч перших осіб не обов'язкова), так і за політичними.
При цьому жоден з учасників не сказав, на якому етапі зупинена дискусія.
Така ситуація в першу чергу в українському інформаційному просторі (бо для України це важливіше за інших) породить полярні оцінки:
- ура-переможні. Трамп принизив Путіна зустріччю, пулу дали поспати на розкладах, не нагодував обідом. Відповідно висновок про чи не геополітичну перемогу.
- Навпаки, хитання зради. Поговорили, але не посварилися. Значить Трамп "здає Україну". Тим більше, що теза "обміну земель" спростована не була.
Насправді ситуація дещо інша і я її намагався описати у попередніх постах.
- РФ дійсно працює через економіку та геополітику. Пропонує Трампу вигоду тут і зараз, а також розторговує тему участі у стримуванні КНР. Тим більше, що Путін (і його економічний блок який був там) і Ушаков чудово усвідомлюють, що Москва все швидше рухається до статусу критично залежної від Пекіна території.
- на підставі цього Кремль намагається виторгувати політичні поступки, які дозволили б РФ підтвердити свої амбіції на сатус геополітичного центру. Тобто перевести розмови про двополярний світ у триполярний.
- І Україна лише похідна – важлива, але все ж таки похідна – цих процесів.
Наступна частина списку про США
- Для США тема №1 – конкуренція з КНР. І тут Вашингтону важливо продемонструвати політичне лідерство (у тому числі у вирішенні конфліктів) у "спірних" регіонах. До таких, наприклад, належить Близький Схід, Південний Кавказ і Україна. На жаль, але запис у Конституції про євроатлантичний вибір є важливим для громадян України. У США своя Конституція та свої інтереси. Тому за Українським напрямом для Трампа важлива швидкість та умовне "американське лідерство" у процесі. А так само ситуація за якої Україна, як мінімум, не програє остаточно.
- Для Вашингтона актуальна ідея про трикутник протистояння Вашингтон-Москва-Пекін, де американські інтереси - не допустити злиття інтересів Москви та Пекіна. Оскільки ключова проблема для США сьогодні - це КНР, для Трампа цілком прийнятно та бажано обговорювати та домовлятися про економічні проекти та економіко-політичну взаємодію з РФ. І, як наслідок, США не зацікавлені у повній поразці та кризі в Росії. На жаль, для нас.
- Трагікомічно, але ситуація, коли поразка будь-якої із сторін не вигідна, актуальна як для США, так і для КНР. Для них обох так само невигідно підтвердження геополітичних амбіцій Росії на статус третьої світової супердержави. "Ділити світ" на двох простіше і більш вигідно, якщо використовувати логіку Трампа. Тому ідея Путіна про посилення внаслідок війни знаходить лише часткове розуміння – до статусу потужної регіональної держави, але не більше.
- Для Китаю вигідна ситуація, коли Трамп все ж таки звернеться за допомогою у вирішенні проблеми. Це підтвердження статусу КНР та відкритих дверей для розширення свого впливу у Східній Європі. Причому робити додаткові кроки Пекіну необов'язково - суперечності між Сполученими Штатами і Китаєм, що накопичилися, повинні бути врегульовані або серією зустрічей (частина з них вже почалася) або/і зустріччю на вищому рівні. Яка відбудеться. Тобто Сі розуміє, що час працює проти Трампа.
І ось тут повертаємось до теми України. Путін розуміє, що Трамп обмежений у часі, але дуже хоче домовитись. Логічно, що в таких умовах виставляється якнайбільше політичних вимог. І демонструється готовність швидко домовлятися та тримати слово за іншими напрямками.
Що й трапилося вчора. Поки двоє говорили, у РФ запрацювали заблоковані раніше сервіси Google, а до російського законодавства внесено зміни, які дозволяють американській Exxon повернути свої 30% проекту "Сахалін-1".
Путіну потрібен час. Для того, щоб спробувати "дотиснути" Україну. А як фактор, який змушує Трампа бути більш поступливим: кожну додаткову добу "консультацій" означають "мінус добу" для Трампа перед великою розмовою з Сі.
Путін час одержав. Але й Трамп отримав наступний раунд (можливо вже із Зеленським) під його "мудрим керівництвом".
Для нас це означає активність на фронті. І активізацію мобілізаційних заходів у РФ.
Так би мовити, нічого нового.
І, так, до повітряних тривог, особливо протягом найближчого тижня треба бути особливо уважним.