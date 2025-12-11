Правительство Израиля возмущено Украиной. В чем причина?

Правительство Израиля возмущено. Нами. И МИД Израиля вызвал посла Украины Евгения Корнийчука для объявления выговора. Причина – наш посол в интервью позволил себе критиковать премьера Беньямина Нетаньяху. . В заявлении министерства говорится, что "четко дали понять" послу, что его комментарии являются "абсолютно неприемлемыми и отклоняющимися от устоявшегося дипломатического протокола". Вроде бы все логично, да? Наш посол там для работы по двусторонним отношениям, а вовсе не для публичных оценок главы правительства. Никто не спорит, но… а за что критиковал? Оказывается – это многое меняет

Во время дебатов в Кнессете по международному статусу Израиля Нетаньяху начал хвастаться своими "личными отношениями" с Путиным. Израильский премьер заявил, что "регулярно" общается с российским правителем, чтобы защитить "жизненно важные интересы" Израиля, в частности на северной границе. Вот это и прокомментировал украинский посол. Потому что тема уже несколько шире внутренних дел Израиля. Или кто-то хочет поспорить? Тогда я спрошу у израильтян – как они относятся к европейским и американским политикам, которые "имели частые и хорошие контакты" с Гитлером во времена Холокоста? Считали это внутренним делом тех стран? Или немного осуждали? Или считали преступлением против человечности? Дело в том, что мы сейчас в такой же ситуации

Для нас сейчас путин это современный Гитлер. Они бомбят наши города и уничтожают украинцев. Просто за то, что мы украинцы. Воруют детей. Пытают и расстреливают пленных. Держат украинцев в концлагерях. Вы видели, какими возвращаются наши пленные? А сколько не вернулось? Современная идеология россии очень похожа на фашизм. Просто называем мы его немного другим словом. И война идет уже почти столько же, сколько Вторая Мировая. И расселись украинцы по миру, спасая свои жизни и жизни детей. И путин это современный Гитлер, его пропагандисты – достойные наследники Геббельса. Очень много общих точек, очень много совпадений, чтобы стыдливо отводить глаза и не замечать очевидного

Большая политика это всегда максимум интересов и минимум эмоций. Мы взрослые, мы уже понимаем. Можно хоть с чертом договориться, если на коротком временном отрезке это выгодно твоей стране. Но есть два момента. Первый – определенные границы морали все равно есть. Я понимаю, что геополитическая стратегия Нетаньяху включает соглашения с россией. И что в Израиле среди переехавших из россии и СССР хватает ватников, которым путин нравится. Но даже из этих соображений хвастать контактами с Гитлером – перебор. Тем более для премьера Израиля. И, второе. За такие сделки с Дьяволом всегда приходится платить. И очень часто цена оказывается гораздо больше, чем полученная при сделке выгода. Мы ценим поддержку государства Израиль и конкретных израильтян. Очень много помогали. Но дружба с "Гитлером 21 века" - это позор…