Уряд Ізраїлю обурений Україною. У чому причина?

Уряд Ізраїлю обурений. Нами. І МЗС Ізраїлю викликало посла України Євгена Корнійчука для оголошення догани. Причина – наш посол в інтерв'ю дозволив собі критикувати прем'єра Беньяміна Нетаньяху. . У заяві міністерства йдеться, що "чітко дали зрозуміти" послу, що його коментарі є "абсолютно неприйнятними і такими, що відхиляються від усталеного дипломатичного протоколу". Начебто все логічно, так? Наш посол там для роботи з двосторонніх відносин, а не для публічних оцінок глави уряду. Ніхто не сперечається, але... а за що критикував? Виявляється – це багато змінює

Під час дебатів у Кнесеті за міжнародним статусом Ізраїлю Нетаньяху почав хвалитися своїми "особистими стосунками" з Путіним. Ізраїльський прем'єр заявив, що "регулярно" спілкується із російським правителем, щоб захистити "життєво важливі інтереси" Ізраїлю, зокрема на північному кордоні. Оце і прокоментував український посол. Тому що тема вже дещо ширша за внутрішні справи Ізраїлю. Чи хтось хоче посперечатися? Тоді я спитаю у ізраїльтян – як вони ставляться до європейських та американських політиків, які "мали часті та добрі контакти" з Гітлером за часів Голокосту? Чи вважали це внутрішньою справою тих країн? Чи трохи засуджували? Чи вважали злочином проти людяності? Справа в тому, що ми зараз у такій самій ситуації

Для нас зараз путін це сучасний Гітлер. Вони бомбять наші міста та знищують українців. Просто через те, що ми є українцями. Крадуть дітей. Намагаються і розстрілюють полонених. Тримають українців у концтаборах. Ви бачили, якими повертаються наші полонені? А скільки не повернулося? Сучасна ідеологія Росії дуже схожа на фашизм. Просто називаємо ми його трохи іншим словом. І війна йде вже майже стільки ж, скільки Друга Світова. І розсілися українці світом, рятуючи свої життя та життя дітей. І путін це сучасний Гітлер, його пропагандисти – гідні спадкоємці Геббельса. Дуже багато спільних точок, дуже багато збігів, щоб сором'язливо відводити очі та не помічати очевидного

Велика політика це завжди максимум інтересів та мінімум емоцій. Ми дорослі, ми розуміємо. Можна хоч із чортом домовитися, якщо на короткому часовому відрізку це вигідно твоїй країні. Але є два моменти. Перший – певні межі моралі однаково є. Я розумію, що геополітична стратегія Нетаньяху включає угоди з Росією. І що в Ізраїлі серед тих, хто переїхав з Росії та СРСР, вистачає ватників, яким путін подобається. Але навіть із цих міркувань хвалитися контактами з Гітлером – перебір. Тим більше, для прем'єра Ізраїлю. І друге. За такі угоди із Дияволом завжди доводиться платити. І дуже часто ціна виявляється набагато більшою, ніж отримана при угоді вигода. Ми цінуємо підтримку держави Ізраїль та конкретних ізраїльтян. Дуже багато допомагали. Але дружба з "Гітлером 21 століття" – це ганьба…