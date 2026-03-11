Иранская война – первые победители и проигравшие

Эта война США-Израиля против Ирана породила огромный клубок противоречий между разными странами, который будет надолго определять геополитику всего мира. Но самое главное, что происходит – это пересечение, сочетание войны России против Украины и огромного ближневосточного военно-политического конфликта, который уже приобретает цивилизационный и религиозный оттенок. Еще только не хватает мощного конфликта в Центральной Азии, чтобы мир столкнулся с огромным геополитическим треугольником страшных войн, который точно похоронит старый мир.

Пока, во время войны против Ирана, больше всего выигрывает путинская Россия, которая за счет ужасного роста цен на нефть получает экономическую передышку для продолжения войны в Украине. Более того, Трамп, надеясь на облегчение судьбы Путина, собирается снять часть санкций с России. Единственная надежда на рост антироссийской деятельности европейских государств в пользу поддержки Украины. Пока что, в 21 веке даже две страшные войны против Украины и Ирана не могут заставить Европу проснуться, сконцентрироваться и развить свою суверенность и субъектность. Европа все время тянет время и надеется проскочить между капельками.

По разным, прямо противоположным причинам, в этом огромном военно-политическом конфликте, стремительно расширившемся от Кипра до Йемена и от Ливана до Пакистана, пока легче и лучше "чувствуют себя" Израиль и Турция. Израиль, используя американскую мощь и легкомыслие Трампа, чувствует себя "победителем" Ирана, а Турция радуется ослаблению и унижению Ирана, и испугу арабских шейхов.

После окончания горячей фазы войны всем государствам Ближнего Востока придется не просто восстанавливать страны и массово закупать американское оружие, но обсуждать сложную проблему создания своего военно-политического союза типа евроатлантического НАТО.

А кто уже сейчас проиграл в этой войне США и Израилю против Ирана? Конечно, пока больше всего проиграл Иран. Его геополитическая и религиозная самоуверенность и надежда на Россию и Китай привели к таким тяжелым последствиям.

Уже сейчас многие проиграют все арабские монархии Персидского залива, включая Саудовскую Аравию, перестающие быть локациями богатства и безопасности на Ближнем Востоке. Может, теперь они лучше поймут страшное горе Украины – вероломное нападение путинской России на Украину.

А также, как это ни парадоксально, серьезно проигрывают и притесняют свои национальные интересы традиционные противники – США и Китай. Таким образом, неожиданная война США против Ирана – это не только серьезный удар по лозунгу американского президента "Америка превыше всего", но и плохая основа для важной встречи в апреле Трампа и Си Цзиньпина в Пекине.

Путин радостно потирает руки в надежде, что Трамп и Си Цзиньпин побегут к нему договариваться о сотрудничестве.