Ситуация с войной РФ против Украины, в Иране, Венесуэле и не только там находится в прямой зависимости от того, выиграют республиканцы 3 ноября выборы в Конгресс, сохранят текущий статус-кво в нём или проиграют. Голосования в июне в обоих палатах резолюции, обязывающей Трампа не применять Вооружённые силы США против Ирана без согласия Конгресса стало сигналом, – если Демпартия выиграет, то это конец политики Трампа – буря и натиск.

Палата представителей 3 июня одобрила эту резолюцию 215 голосами против 208. При голосовании четыре республиканца присоединились к Демпартии. В Сенате голосование 23 июня тоже прошло со счётом 50 за неё и 48 против, так как тоже четыре республиканца – Лиза Мурковски, Сьюзан Коллинз, Билл Кэссиди и Рэнд Пол её поддержали. Ещё два отсутствовали, но сенатор-демократ Джон Феттерман пошёл против линии своей партии и поддержал линию здравого смысла.

Главные истории дня

Для тёмных сил в Иране это стало неожиданным и приятным подарком. Трамп лишался возможности говорить, он нанесёт удар, если переговоры будут сорваны или КСИР опять решит заблокировать Ормуз, о чём объявлял 20 июня через три дня после подписания соглашения Трампом и Пезешкианом. Южное командование США ответило – КСИР врёт и с заявителями о новом закрытии Ормуза разобрались сами иранцы. Как – неизвестно. Могли расстрелять как агентов Нетаньяху, недовольного этой сделкой.

Но команда Трампа решила не сдаваться на милость Конгресса и потребовала явки всех сенаторов на повторное голосование. В результате счёт в Сенате изменился: за резолюцию уже было только 47 голосов, а против неё 50. Обе дамы остались при прежнем мнении, но оба джентльмена его изменили и добавился один отсутствовавший республиканец. Сенат заблокировал резолюцию и теперь Демпартии придётся начинать сначала, если есть на это энтузиазм.

"Нью-Йорк Таймс", которая на дух не переносит Трампа, сообщила, он провёл ночное совещание со своей фракцией в Сенате и обещал заветировать двухпартийный проект о социальном жилье. Накануне выборов это стало бы ударом по республиканцам. Сенатора Рэнда Пола пригласили на встречу с Виткоффом и Кушнером, они были на переговорах в Швейцарии 21 июня, и он изменил мнение об Иране. В итоге Трамп поблагодарил всех за понимание и написал 24 июня в "Социальной правде" – резолюция заблокирована.

"Продажные СМИ" хранили 25 июня молчание, ожидая, что предпримет Демпартия. В самой сложной ситуации оказалась команда Нетаньяху и израильское лобби в США – они уже не знаю, кто хуже – Трамп, который не бомбит Иран, или Демпартия, которая точно не будет его бомбить.

У команды Нетаньяху были грандиозные планы – Трамп начнёт наземную операцию в Иране и превратит его в 5-6 государств, даже если это потребует жизней нескольких сотен тысяч военных США. В Москве тоже надеялись, Трамп начнёт делать это и увязнет, и ему станет совсем не до Украины и Европы. Как минимум расстреляет 60-70% боезапаса США и тогда можно рубить Сувалкский "коридор" и много чего. Поэтому "хорошие русские" и эксперты типа Портникова твердили – Трамп увяз, проиграл, режим не сменил и прочее.

Ни слова о том, что Трамп сорвал планы Москвы о начале мировой войны совместно с Ираном, ликвидировал коридоры контрабанды в РФ через Иран и Армению и запустил в Иране процессы социальной трансформации. При этом не попал ни в одну из ловушек и предпочитает держать Иран "на мушке", чтобы процесс шёл бодро. В Тегеране не спешат подписывать окончательный договор с ним по многим причинам, и не последнее место занимает ожидание выборов в США. Если выиграет Демпартия, то демократизация в Иране застопорится и пойдёт сложным путём.

Сходные ожидания и у чавистов. В Каракасе 18 июня впервые во Дворце федерального законодательства прошли официальные переговоры между спикером Хорхе Родригесом и представителем оппозиции экс-депутатом Динорой Фигейро, вернувшейся из эмиграции. Тема – проведение в конце года выборов президента честно, прозрачно и без электронного голосования, которое очень любят все авторитарные режимы. Опросы показывают: лидер – революционерка Мария Мачадо, у неё 60-70% голосов поддержки. У Дэлси Родригес до 10%, так как многие чависты считают её предательницей.

Легко догадаться, выборы в Венесуэле назначат на декабрь из расчёта, если Демпартия выборы в США выиграет, то будет время купить украинскую "Дію", проголосовать в ней и объявить Дэлси Родригес победительницей. Мадуро в 2024 г. тоже проводил электронное голосование и объявил себя победителем, притом, что и с ним набрал около 30% голосов. Демпартия повозмущается, но не позволит Трампу бомбить Венесуэлу. Сейчас военная авиация США доставляет гуманитарную помощь в Венесуэлу в связи с землетрясениями. В мае она проводила совместные учения с армией Венесуэлы, сопровождавшиеся акциями протестов чавистов.

Для Москвы победа Демпартии в США тоже станет отдушиной. Поэтому официоз РФ уже начинает поругивать Трампа, от чего полтора года воздерживался, передоверив это "хорошим русским" за рубежом и маргиналам на расеи. Причина – команда Трампа стала выкладывать на стол одну за другой свои "карты".

Начала с организации с конца марта налётов украинских дронов на нефтерминалы РФ на Балтике из Эстонии и Финляндии. "Уолл-стрит журнал" деликатно написал 5 июня – спутники частных компаний из США наводят украинские дроны на военные объекты в РФ. Пентагон ни при чём. Занимаются этим компания "Vantor" из Колорадо, компания "Persistent Systems", нидерландская "Bravo1 Alpha" и украинская "Буревій". "Файнейшэн таймс" сообщила 24 июня, ссылаясь на свои источники – это разведка США познакомила НПЗ в Капотне с украинскими дронами.

Трамп ставит кремлёвцев перед двумя дилеммами. Первая – они подпишут перемирие с Украиной по образцу пяти лондонских пунктов Евротройки или он крупно испортит им выборы в Госдуму, которые будут 18-20 сентября. Если готовы подписать, то он согласен стать посредником. Если не готовы, то пусть выберут, что им больше нравится: проиграть немножечко войну НАТО или братской Украине.

Для лучшей доходчивости Трамп сказал 17 июня на саммите Семёрки, что Украина побеждает в войне и предложил Зеленскому выкатить ультиматум о ретрансляторах в Беларуси в присутствии президента Гондураса, чтобы придать международный резонанс. Кремлёвцев к такому начали готовить ещё с марта рассказами в СМИ, что Украина якобы освободила уже больше территорий, чем РФ захватила. Москва на этот "туман войны" ответила своим "туманом" и стал объявлять захваченными те населённые пункты, где нет даже боёв.

Но "туман" туманом, а ракеты по Крыму стали прилетать конкретно. Для рассеивания "тумана" в Париже в июне на выставке Eurosatory-2026 выставили широкую линейку дронов и макетов ракет под маркой "Фламинго". Западные газеты сообщили по секрету, что в частности крылатая ракета FP-5, попавшая 10 июня в военный завод в Чебоксарах, – это разработка итальянской компании Milanion Group, переданная Украине. Системы наведения в основном немецкого производства, но всё это собирает в одно целое в Дании компания Штилермана.

Кремлёвцам предлагают самим выбрать, им будет удобней в сентябре сообщить, что Крым и линию фронта поломали 3,5 тыс. ракет, заказанных Байденом, или это сделали украинские ракеты "Фламинго". Если выберут второе, то в энциклопедиях напишут – Денис Штилерман покинул РФ из-за трудностей с торговлей недвижимостью и землёй, но в Украине раскрылся его гений как ракетостроителя. Генштаб Герасимова пока не знает, что выбрать, но зетвоенкоры голосуют за "Фламинго". Они сообщили 16 июня, что при налёте на Киев и Печерскую лавру 15 июня кроме Успенского собора были уничтожены две пусковые установки ракет "Фламинго". Вероятно, Штилерман был приятно удивлён.

Трамп не забыл, кремлёвцы обещали ему в обмен на Мундиаль в РФ в 2018 г. начать транзит власти и вскоре похоронить "путина", переизбранного в марте. В конце 2018 г. появился профессор Соловей и стал вещать о плохом здоровье "путина" и обстоятельствах непреодолимой силы. Но в 2020 г. Трампа кинуло "глубинное государство" в США, после чего кремлёвцы радостно свернули транзит и отозвали Навального из Германии в Москву.

Теперь Трамп решил: пришло время вернуть кремлёвцев к теме транзита. Рубио, чтобы у них не возникли сомнения в решимости Трампа официально, наконец, заявил 25 июня – в Анкоридже ни о чём не договорились. Так что, Лавров может перестать превращать дух Анкориджа в формулу Анкориджа, по которой он со всей делегацией РФ улетел с Аляски без обеда и совместной пресс-конференции. Слишком напоминает фейк – НАТО обещало Горбачёву больше никого в Альянс не принимать.

Трамп ждёт от кремлёвцев двух вещей – принятия пяти лондонских пунктов и начала транзита после выборов в Госдуму. Если надо, то обещает помочь ракетами – обесточить совсем Крым, подвинуть линию фронта на восток и устроить Тегеран-2026 в Москве. Ему без разницы, будут называться эти ракеты "Фламинго" или иначе. Лучше, "Фламинго" и тогда можно цитировать из "Клеветников россии" Пушкина про "старый семейный спор славян между собой". У Пушкина это относилось к полякам, но какая разница московитам – поляки или украинцы, главное, что Пушкин.

Количество прилётов по РФ сейчас прямо зависит от скорости, с которой кремль будет готов начать переговоры. У Трампа просто нет выбора, так как у него в ноябре выборы, и результат ему нужен до них. В отличие от кремлёвцев, Трамп не хочет, чтобы их выиграла Демпартия.