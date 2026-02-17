Переговорный тупик: если не произойдет чего-нибудь экстраординарного, эти переговоры обречены на провал.

1. В последние дни мы видим сгущение русской истерии вокруг "духа Анкориджа". Судя по всему, это связано с несколькими следующими вещами:

– отсутствие возможности (желания) у Трампа окончательно надавить на Украину и ЕС;

– "Бунт" части европейцев, начинающих двигаться в сторону затягивания войны и восстановления собственных ВПК и армий;

– Желание завершить войну уже сейчас.

2. Замена руководителя переговорной группы – это не только понижение статуса. Судя по всему, новый раунд переговоров может быть о статусе русского языка и церкви и нам следует ждать новых информационных провокаций. Это не обязательно, но существует высокая вероятность.

3. Нынешняя ситуация является патовой с переговорной точки зрения. А потому, если не произойдет чего-нибудь экстраординарного, эти переговоры обречены на провал.

4. Отдельно хочу остановиться на экономической составляющей. Российская экономика находится в предкризисном состоянии, а не на грани коллапса или дефолта. 2026 они проходят относительно спокойно. Проблемы в РФ начнутся лишь в трех условиях (если Россия продолжит жить в логике крепкого рубля, война будет идти в нынешней интенсивности и если долгое время цена российской нефти будет низкой). При наличии всех этих пунктов кризис в российской экономике наступит примерно в середине 2027 года.

5. И напоследок, немного статистики для адептов и секты развала России. Centre for Research on Energy and Clean Air (Финляндия) дал сводную статистику по экспорту российской нефти. В июне Россия экспортировала 7,15 млн баррелей в сутки, в декабре – 5,54, в феврале 5,95 млн баррелей. То есть сейчас у России минус миллион баррелей или минус примерно 14-15%. Это неприятно, но явно не смертельно.