Федеральное правительство на прошлой неделе в режиме пафоса отменило (досрочно) запрет на экспорт бензина из РФ. Вроде бы российские НПЗ очень затарены бензином, и если не отменить запрет, то бензин уже негде будет хранить.

Вроде бы все красиво, и даже цены на бирже упали на 2%, но в реальности все немного не так, как это подает населению РФ правительство. Во-первых, бензин в розницу продолжал дорожать: в начале года цены выросли на 1,42%. То есть, розничные операторы не были уверены в запасах и ориентировались на рост налоговой нагрузки, а не на биржевые показатели. Во-вторых, сейчас в РФ сезонное понижение потребления бензина.

И в третьих, после того, как вокруг Мозырского НПЗ (Беларусь) появились установки ПВО, всем стало понятно, что происходит. Правительство РФ, чтобы доказать свою способность решать проблемы, после атак на российские НПЗ просто перенесло часть производства в Беларусь, предусмотрительно отменив пошлины на импорт топлива в РФ.

В итоге, российский бюджет потерял налоги от НПЗ, больше не перерабатывающих российскую нефть, доход от пошлины при импорте топлива, а также репутацию дееспособного правительства. Конечно, за это заплатят налогоплательщики в РФ.

Также был зафиксирован интересный факт: часть российских НПЗ, еще не успевших "освятить" украинские дроны, отложили ремонт на несколько месяцев, то есть на период, когда как раз начинает расти спрос на горючее в РФ. Похоже, что правительство РФ просто отложило проблемы на потом, сделав это дорого для россиян, но пафосно для СМИ.