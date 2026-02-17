Переговорний тупик: якщо не станеться чогось екстраординарного, ці переговори приречені на провал

1. Останніми днями ми бачимо згущення російської істерії навколо "духу Анкориджа". Судячи з усього, це повʼязано з кількома наступними речами:

– Відсутність можливості (бажання) у Трампа остаточно натиснути на Україну та ЄС;

– "Бунт" частини європейців, які починають рухатися в сторону затягування війни і відбудови власних ВПК та армій;

– Бажання завершити війну вже зараз.

2. Заміна керівника переговорної групи -– це не лише пониження статусу. Судячи з усього, новий раунд переговорів може бути про статус російської мови та церкви і нам варто чекати нових інформаційних провокацій. Це не обовʼязково, але існує висока вірогідність.

3. Нинішня ситуація є патовою з переговорної точки зору. А тому, якщо не станеться чогось екстраординарного, ці переговори приречені на провал.

4. Окремо хочу зупинитися на економічній складовій. Російська економіка знаходиться в передкризому стані, а не на грані колапсу чи дефолту. 2026 рік вони проходять відносно спокійно. Проблеми в РФ розпочнуться лише за трьох умов (якщо Росія продовжить жити в логіці міцного рубля, війна ітиме в нинішній інтенсивності і якщо довгий час ціна російської нафти буде низькою). За наявності всіх цих пунктів криза в російській економіці наступить приблизно в середині 2027 року.

5. І наостанок, трохи статистики для адептів і секти розвалу Росії. Centre for Research on Energy and Clean Air (Фінляндія) дав зведену статистику по експорту російської нафти. В червні Росія експортувала 7,15 млн барелів за добу, в грудні – 5,54, в лютому 5,95 млн. барелів. Тобто зараз Росія має мінус мільйон барелів або мінус приблизно 14-15%. Це неприємно, але явно не смертельно.