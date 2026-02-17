В Казахстане 15 марта состоится референдум: почему Москва так нервничает

15 марта в Казахстане состоится референдум по новой Конституции страны. Считаю, что эта новость незаслуженно обделена вниманием. Касим-Жомарт Токаев коренным образом изменяет систему власти в стране. Государство из просто президентской республики становится "суперпрезидентским".

Можно было бы говорить об автократии. Но новый Основной Закон повторяет норму 2022 об ограничении количества президентских сроков. Таковой может быть только один. И в 2029 году в Казахстане пройдет транзит власти. Если только Токаев не воспользуется лазейкой (использовавшейся ранее) – ссылкой на результаты референдума 1995 года. Тогда сможет просидеть в должности до 2033 года.

Но в любом случае, новая Конституция существенно укрепляет механизмы защиты политического поля от внешнего влияния. Особенно больно это может ударить по механизмам российской "мягкой силы". Именно поэтому российские СМИ уже вторые сутки нервничают. А скоро, возможно, будут "выделять желчь".

В случае же если Токаев выберет путь транзита (т.е. не будет пытаться усидеть дольше), Казахстан рискует стать государством, крайне привлекательным для партнерства как государствами условного Запада, так и Востока и Юга. Оставаясь при этом страной с мощнейшими президентскими полномочиями и возможностью контроля над публичным пространством.