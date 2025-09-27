Орешника в Беларуси пока нет. И возможно не будет

Итак, разлетается новость "Беларусь разместила у себя Орешник". Со ссылкой на главу МИД. Да и Лукашенко в Москве заявлял что "Орешник уже в пути".

Стало интересно. Действительно ли. Полез искать источники. Нашёл - российские СМИ, в том числе ТАСС. Причём одни пишут "разместила", вторые "вынуждена будет разместить". И ссылка на БелТА. А там на выступление министра Рыженкова на заседание высокого уровня ООН по теме ядерного разоружения.

Нашёл запись заседания. И нашёт выступление. Вот дословная цитата

"... В этой ситуации Беларусь была вынуждена разместить у себя тактическое ядерное оружие, чтобы гарантировать свою безопасность. в этих же целях на территории Беларуси будут размещены российские баллистические ракеты "Орешник".

А теперь разбирает.

"Разместила ядерное оружие" - об этом много и красиво говорит Лукашенко, но в реальности сего утверждения сомневаются разведки стран-соседей. В том числе руководитель Службы Внешней Разведки Украины Олег Иващенко 26.05.2025 сказал дословно такое ""Носії є. Це правда. Є літаки, є ОТКР "Іскандер". Але самої ядерної зброї у Білорусі немає. Це факт""

И следующий тезис - повторю цитату министра Рыженкова "будут размещены российские баллистические ракеты "Орешник"". Будут.

И тут вопрос - а есть ли у РФ комплексы для размещения. И если есть когда и как "будут"? так же как ядерное оружие?

На мой взгляд, в данном случае имеем российскую информационную операцию, которая идёт сразу по нескольким направлениям:

- на страны ЕС и НАТО это продолжение провокаций и повышения ставок. Целью которых Путин видит изменение позиции с поддержки Украины на рекомендации Киеву вступить в переговоры с РФ

- На страны региона и, в первую очередь, Польшу. На фоне американского трека переговоров с Минском и использования фактора Пекина Варшавой для подталкивания Лукашенко к началу консультаций (для начала по кризису на границе, политическим узникам, транзиту), повышение ставок "Орешником" выгодно Путину.

- И, наконец, на украинском направлении. С одной стороны Лукашенко из кожи вон лезет чтобы вновь сыграть в посредника в переговорах, говоря о некоем предложении Путина. С другой россия поднимает тему роста угрозы с севера. Причём обыгрывает так, как будто она уже есть.

Но пока это попытка сыграть на нервах. Или, используя логику Трампа в оценке позиции в логике карточной игры, "когда у тебя нету карт, пробуй блефовать".

Вот и блефуют.